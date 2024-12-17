Ненависть между «Флоридой» и «Эдмонтоном» живее всех живых. Их первая встреча после финала получилась сумасшедшей и драматичной.

Яркий бой Подколзина в НХЛ! Схлестнулся с канадцем, который два года назад разбил ему лицо

Первый матч этого сезона между финалистами плей-офф прошлого сезона НХЛ получился таким же, как и летняя серия, – сумасшедшим и драматичным.

Для вратарей и обороны игра стала сущим кошмаром, достаточно посмотреть на первый гол, когда Эван Бушар при игре в большинстве споткнулся на чужой синей линии, и Йеспер Боквист убежал один на один и разобрался со Стюартом Скиннером.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Очень плохие ошибки – то защитники не выводили шайбу из зоны, то ошибки на сменах, просто ошибки, которые дорого нам обходились и которых быть не должно. Часто вратарь выручает, когда случаются такие ошибки, но в последних двух матчах мы даём соперникам так много шансов, что нам надо быть более внимательными в обороне», — отметил после игры тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох.

«Странный был матч, но пойдёт. Вопрос не в том, сколько ты позволяешь сопернику, а в том, как это происходило. Однако мы стояли на своём. Это был сложный матч в ментальном плане, мы уступали в два гола, у нас не было камбэков в этом году, и всю игру у обоих ворот было очень опасно. Очень доволен результатом и горжусь, что мы смогли не отпустить матч и упёрлись рогом», — сказал тренер «Флориды» Пол Морис.

И те, и другие забивали после чудовищных ошибок соперников, с острых углов, после фантастических отскоков, как в моменте с голом Каспери Капанена из-за лицевой линии. Голы сыпались как из рога изобилия, «Флорида» дважды выходила вперёд в первом периоде (второй раз – благодаря спорному голу Мэттью Ткачука, который переправил шайбу коньком, но после просмотра судьи определили, что очевидного движения ногой не было).

Во втором периоде «Эдмонтон» забил три гола подряд и повёл 4:2, однако не удержал преимущество. Гости отыграли одну шайбу ещё до перерыва, а в третьем вышли вперёд. Гол Капанена затем уравнял цифры на табло, но решающее слово сказал Картер Вераге, забросивший «с усов» за семь минут до сирены.

Голов могло быть и больше, и овертайм был близок, однако Сергей Бобровский совершил ключевое спасение на последних секундах, обеспечив своей команде победу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Матч был примечателен не одними голами. Во втором периоде Эй Джей Грир впечатал в борт Василия Подколзина, и завязалась драка. Россиянин должен хорошо помнить нападающего «Флориды» ещё по временам, когда сам играл за «Ванкувер», а канадец – за «Бостон». Два года назад именно с ним он провёл свой первый бой в НХЛ, который закончился не самым лучшим образом.

Тогда Грир – известный боец – разбил Василию лицо в кровь, после чего Подколзин не смог завершить матч, а впоследствии пропустил ещё три встречи. Сегодня Василий выстоял и провёл как минимум один чувствительный удар, хотя надо отметить, что и судьи сразу подоспели и стали разнимать оппонентов.

ВИДЕО

Ненависть между «Флоридой» и «Эдмонтоном» никуда не делась и живее всех живых. Её чувствуют даже те, кто не играл летом в финале – что Подколзин, что Грир перешли в свои команды только в межсезонье.