«Был обескуражен, но теперь доволен». Единственный словенец в КХЛ осваивается в Мытищах

От сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала было много ожиданий. И пусть не все из них оправдались, сама идея собрать в одной команде всех лучших легионеров лиги понравилась многим. И на удивление самим игрокам тоже.

К примеру, словенец Ян Дрозг хоть и был в составе команды Майка Кинэна единственным представителем Словении, остался под большим впечатлением от турнира и игры в такой необычной сборной. В интервью «Чемпионату» Дрозг поделился своими впечатлениями от Кубка Первого канала, «СКА Арены», а также рассказал, как осваивается в новой команде. Совсем недавно Дрозга обменяли из «Амура» в «Куньлунь», так что после двух с лишним лет в Хабаровске игрок из Марибора переезжает в Мытищи.

«Не думаю, что в КХЛ нашлось бы достаточное число игроков, чтобы собрать сборную Европы»

– Какие у вас остались впечатления от выступления на Кубке Первого канала?

– Мы плохо проявили себя в первой игре, но смогли справиться с соперником во второй встрече. У нас держалась шайба, мы имели много голевых моментов. Ребята получали настоящее удовольствие от хоккея, от происходящего на льду. Казалось, что мы нашли нужный ритм, но, к сожалению, не удалось его додержать до третьей игры.

– Насколько сложно было играть вместе с ребятами, которых вы до этого даже не знали?

– Это был вызов, но такой опыт в хоккее тоже случается. В любом случае мы должны были показать совсем другой результат. Всё-таки у нас в команде было много ребят, которые хорошо умеют играть в хоккей, знают, что нужно делать с шайбой, общий уровень состава был достаточно высокий. Действительно, найти работающие сочетания в короткий срок, когда вы практически не знаете друг друга, достаточно тяжело, но это могло сработать, так что я бы не стал этот факт использовать как оправдание неудачам.

– В сборной мира КХЛ было много представителей США, Канады, ряда европейских стран. И вы – единственный хоккеист из Словении. Не чувствовали себя в этом плане одиноко?

– Много ребят из Северной Америки, действительно, несколько словаков, шведов. У них была своя тусовка, свои разговоры, многие ребята знали друг друга до этого турнира. И тут я один из Словении, хотелось бы, чтобы в КХЛ играли ещё ребята из моей страны, но пока что я в одиночестве. В любом случае это была большая честь – получить приглашение в сборную мира, сыграть на таком турнире. Возможно, в будущем клубы КХЛ будут чаще обращать внимание на игроков из Словении, особенно если мы будем показывать уверенный прогресс.

– Как вам в целом идея собрать сборную мира? Возможно, её можно сравнить со сборной Европы, которую собрала НХЛ во время Кубка мира 2016 года?

– Я помню хорошо сборную Европы, за неё играл капитан нашей сборной, один из лучших игроков – Анже Копитар. Интересная была идея собрать игроков из разных европейских стран, причём тогда команда смогла показать достойный результат и дойти до финала. Здесь концепция немного другая, игроки не только из Европы, а из разных стран мира, много из Северной Америки. Поэтому, собственно, команду и назвали сборной мира. Возможно, было бы здорово собрать сборную Европы, но, мне кажется, в таком случае было бы трудно собрать достаточное число игроков, уровень был бы ниже.

– Как оцените «СКА Арену»?

– Самая большая в мире – это впечатляет. Большая честь играть на таком стадионе, думаю, что все ребята получали настоящее удовольствие от этих игр. Эмоции и правда переполняют. В целом хочу отметить отличную организацию соревнований, всё прошло на очень высоком уровне. Здорово провели время, я рад, что сыграл за сборную КХЛ, единственное, конечно, хотелось показать совсем другой результат.

Ян Дрозг Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Что для вас значила игра под руководством Майка Кинэна – одного из самых успешных тренеров в истории хоккея?

– Когда ты работаешь с людьми уровня Кинэна, у которых столько опыта в хоккее, то нужно ценить каждую минуту, каждое мгновение. Слушать внимательно, потому что они многому могут тебя научить, даже если ты уже опытный хоккеист и давно играешь на высшем уровне. В любом случае у него опыта будет больше, знаний больше. Много раз больше. Так что я был рад, когда узнал, что он будет тренировать нашу команду на Кубке Первого канала, это запоминающийся опыт.

– Возможно, вспомните какие-то матчи с участием Кинэна из детства? Когда он работал в НХЛ или в сборной Канады.

– Когда я был ребёнком, то, если честно, больше следил за действиями хоккеистов, игроков, а не тренеров. Мне это было интереснее, думаю, что почти все дети выбирают себе в кумиры действующих хоккеистов, потом пытаются повторить их движения, их стиль в собственной игре. Но я слышал, конечно, про железного Майка, хорошо знаю его историю. Это очень значимая личность для нашего вида спорта.

«Всем игрокам «Куньлуня» нравится играть в Мытищах и жить рядом с Москвой»

– С недавних пор вы игрок «Куньлунь Ред Стар». Уже адаптировались в новом для себя коллективе?

– Я рад тому, что стал игроком «Куньлуня». Отличная команда, хорошие ребята. Пока что мы не в зоне плей-офф, но отставание от кубковой восьмёрки не критическое, всё в наших руках. Так что у нас есть все возможности поправить своё положение. После Кубка Первого канала у нас будут важные и сложные матчи с серьёзными соперниками, и крайне важно будет набрать в этих играх очки. Буду банален – надо играть в свой хоккей, работать по тренерской установке, чаще побеждать – и тогда мы будем в плей-офф. Всё реально.

– Когда вы только узнали об обмене из «Амура», то говорили о шоке. Сейчас эмоции уже улеглись?

– Новость о трансфере действительно была для меня сюрпризом, поначалу даже не самым приятным. Я не ожидал, конечно, такого поворота событий. Но это хоккей, это часть игры, часть бизнеса. Мы профессионалы и должны с пониманием относиться к подобным событиям. До этого в моей карьере был один эпизод, когда меня обменивали, так что в целом я уже знал, что это такое. И хотя поначалу я был обескуражен, сейчас я доволен тем, как всё развернулось, и мне всё нравится в «Куньлуне». Рад быть частью этого коллектива.

– Как минимум больше шансов попасть в плей-офф, в сравнении с ситуацией в «Амуре», согласны?

– Всё так, турнирная ситуация для «Куньлуня» сейчас получше, чем была у нас в Хабаровске. Есть все шансы попасть в плей-офф, так что нужно играть и побеждать.

Ян Дрозг Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

– Что вы в целом думаете о клубе, Мытищах?

– Всё здорово. Вижу, что достойная организация, руководство клуба знает, что делает, у них есть видение будущего клуба. Отличный каток, приятно играть здесь. Единственное, не так много болельщиков, немного пустовато на трибунах, особенно после Хабаровска, там почти всегда был полный зал, другие эмоции. Но если брать в целом, мне всё нравится.

– Хотели бы увидеть возвращение «Куньлуня» в Пекин? Возможно, это был бы более интересный опыт?

– Мне нравится в Москве, если честно. Хоть и в Мытищах, но очень рядом с Москвой, где всегда всё есть, в любое время дня и ночи. Условия шикарные, здорово жить в таком большом городе. Про Китай я мало что могу сказать, меня не было в КХЛ в те времена, когда «Куньлунь» играл в Пекине, я не застал это время. Так что это будет точно новый опыт. Как по мне, сейчас всем ребятам нравится в Москве, на арене в Мытищах.

– Но вы же сами отметили, что мало болельщиков. Разве не хочется, чтобы команда была интересна публике?

– Действительно, фанатов пока ходит не так много, как хотелось бы. Но мне кажется, что если мы будем лучше играть, чаще побеждать, то тогда на наши матчи потянутся люди. Нужно заслужить их любовь и внимание.

«Равнодушных в «Амуре» не было — каждый думал над тем, как исправить ситуацию»

– Что, на ваш взгляд, случилось с «Амуром»? В прошлом сезоне команда пробилась в плей-офф и боролась на равных с будущим чемпионом – «Металлургом». А в этом году бьёт антирекорды по результативности.

– Ситуация тяжёлая, и сложно сразу сказать, в чём причина. По крайней мере, выделить какую-то одну конкретно. Прошлый сезон для нас и правда получился хорошим, мы здорово проявили себя. Прошли в плей-офф, имели все шансы даже победить в серии с «Металлургом». Были ничем не хуже. Была отличная атмосфера в раздевалке, понимание с тренерским штабом. В этом сезоне всё пошло не так будто бы с самых первых игр, но я правда не могу сказать, что конкретно было не так.

В межсезонье «Амур» усилился, у нас был отличный состав, сильные игроки. Всё для результата, ребята горели, желания было много. Мы не хотели проигрывать, но нас схватило какое-то тотальное невезение. Тем не менее я желаю удачи своему бывшему клубу, ребятам. Потихоньку ситуация налаживается, они смогли выиграть несколько игр, набрать важные очки. На мой взгляд, даже сейчас ещё не всё потеряно, шансы на плей-офф будут. И я буду рад видеть «Амур» в битве за Кубок Гагарина.

– Возможно, как раз излишняя активность на трансферном рынке погубила «Амур»? Игроки не успели прочувствовать друг друга, тренеры – найти нужные игровые сочетания?

– Возможно, причина неудач была и в этом. Мы выиграли первый матч в сезоне, казалось сначала, что дальше всё пойдёт как нужно. Но потом что-то сломалось. Все переживали, каждый в клубе думал над тем, как можно исправить ситуацию, равнодушных точно не было. Но при мне исправить турнирное положение так и не удалось, наверное, поэтому клуб и решил снова пойти на серьёзные кадровые перестановки. Будем надеяться, они помогут в итоге всем сторонам.

– Скучаете по дому? Как часто бываете у себя в Словении?

– Не очень часто. Удаётся только приезжать летом, после сезона.

– Как проводите свободное время на Родине? Отдыхаете на знаменитом озере Блед?

– Наверное, каждый второй, кто хоть что-то знает про Словению, сразу вспоминает это место. Оно и правда очень красивое, я люблю его. Там часто проходят сборы национальной команды, как раз недавно мы там тренировались перед матчами олимпийского отбора, когда готовились к квалификации на Олимпиаду-2026 в Милане. Но чаще всего провожу время у себя в родном Мариборе либо еду на морское побережье, у нас есть несколько курортных городов на Адриатике, там тепло и красиво.

– Словении не удалось пробиться на Олимпиаду. Это был большой удар?

– Конечно же, мы рассчитывали совсем на другой результат. Мы попали в очень сложную группу с сильными соперниками. Против нас играла Латвия, которая совсем недавно выигрывала медали на чемпионате мира.

Удалось выиграть один матч, этого, естественно, для следующей стадии не хватило. Обидно, но что поделать, теперь весь фокус на чемпионат мира, постараемся показать себя на этом турнире. К тому же удалось вернуться в элитный дивизион, это будет интересный и волнующий опыт.

– Будете следить за матчами Олимпиады-2026 даже без вашей сборной? Всё-таки приедут хоккеисты из НХЛ – уровень игр ожидается крайне высокий.

– Думаю, что посмотрю несколько матчей, как минимум полуфиналы и финал. Олимпиада с участием игроков НХЛ – это всегда запоминается, здорово, что лучшие игроки мира вернутся на Олимпиаду.