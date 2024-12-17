Топ-матчи среды: «Ак Барс» — «Салават Юлаев», баскетбол и Кубок английской лиги в футболе

Яркое 18 декабря: Кучеров с результативной серией в НХЛ, «Магнитка» — «Автомобилист», а ещё встреча команд Головина и Сафонова в Лиге 1!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 декабря 2024, среда. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Никита Кучеров штамповать очки?

Российский лидер «Тампы» имеет в своём активе семиматчевую результативную серию, в ходе которой Никита Кучеров набрал 17 (3+14) очков. Если 31-летний нападающий продолжит и дальше набирать по 2,5 очка за матч, то в очень скором времени возглавит гонку бомбардиров НХЛ, в которой он сейчас находится на пятом месте. Но сумеет ли Никита удержать подобный темп результативности?

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🏒 4:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: когда проснутся «Рейнджерс»?

Команда Питера Лавиолетта демонстрирует ужасную форму, продолжая терпеть поражение за поражением. Казалось, что отставка американского тренера уже фактически неизбежна, но руководство «Рейнджерс» продолжает давать своему наставнику шанс всё исправить. Однако если «синерубашечники» проиграют и ближайшей ночью, то оттягивать дальше перемены в клубе станет невозможно. Смогут ли «Парни с Бродвея» вернуться на победную тропу?

🏒 4:30: «Чикаго Блэкхоукс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 декабря 2024, среда. 04:30 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: избежит ли «Вашингтон» второго поражения подряд?

Команда Спенсера Карбери начала двухматчевый выезд с поражения в Далласе. Спустя сутки «столичные» проведут встречу в Чикаго с местными «Блэкхоукс». Сумеет ли «Вашингтон» избежать второго поражения подряд?

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 декабря 2024, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Автомобилист» серию поражений?

Команда из Екатеринбурга перед паузой в чемпионате угодила в самый затяжной кризис в этом сезоне. Подопечные Николая Заварухина впервые в текущей регулярке потерпели четыре поражения подряд. Помогла ли пауза на Кубок Первого канала «Автомобилисту» перезагрузиться и вернуться к базовым настройкам, которые позволяли команде побеждать и идти в топе Восточной конференции КХЛ?

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🏀 19:30: «Зенит» — УНИКС, Евролига, регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: хозяева продлят победную серию?

«Зенит» недавно дома обыграл действующего чемпиона Единой лиги ЦСКА, а всего на данный момент имеет серию из 12 побед. Подопечные Хавьера Паскуаля разогнались не на шутку. Сможет ли их остановить УНИКС, который понемногу приближается к клубу из Санкт-Петербурга в турнирной таблице? Противостояние команд из «большой четвёрки» всегда вызывает большой интерес и отличается высоким уровнем баскетбола. Этот матч получится результативным?

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сумеет ли «Ак Барс» впервые в сезоне выиграть «зелёное дерби»?

В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» и «Ак Барс» провели уже два «зелёных дерби». Оба были сыграны на уфимском льду, и в обоих случаях верх брала команда Виктора Козлова. В среду команды впервые в текущем регулярном чемпионате встретятся на льду «Татнефть-Арены». Поможет ли домашняя площадка «Ак Барсу» впервые в сезоне выиграть «зелёное дерби»?

⚽️ 22:30: «Арсенал» — «Кристал Пэлас», Кубок лиги, 1/4 финала

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Интрига: «Арсенал» не испытает проблем в Кубке лиги?

«Арсенал» отстаёт в АПЛ от «Ливерпуля» уже на девять очков (по потерянным). Забрать золото в чемпионате Англии в нынешнем сезоне будет трудно. Но за Кубки цепляться команда Микеля Артеты обязана. Тем более что в четвертьфинале Кубка лиги «Арсенал» примет дома «Кристал Пэлас». Не самый тяжёлый соперник. Хотя матч носит статус дерби. В таких играх частенько всё решает настрой, а не уровень состава или нынешняя форма. Ждём весёлый футбол.

⚽️ 23:00: «Саутгемптон» — «Ливерпуль», Кубок лиги, 1/4 финала

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Интрига: «Ливерпуль» разберётся с проблемным аутсайдером АПЛ?

«Ливерпуль» потерял очки в двух турах АПЛ подряд. Команда Арне Слота сыграла вничью с «Ньюкаслом» (3:3) и «Фулхэмом». Почувствует ли кровь «Саутгемптон»? Очная встреча команд состоится в Кубке лиги. В пользу «Саутгемптона» — фактор домашнего поля. Но «Ливерпуль» всё же остаётся большим фаворитом пары. Вылет в четвертьфинале Кубка лиги станет провалом. Или будет сенсация?

⚽️ 23:00: «Монако» — «ПСЖ», Лига 1, 16-й тур

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Интрига: встреча команд Головина и Сафонова

«Монако» и «ПСЖ» впервые сыграют между собой после переезда Матвея Сафонова во Францию. Теперь эту игру можно назвать российским дерби. Интриги добавляет турнирное положение команд: парижане на семь очков опережают монегасков. Победа «ПСЖ» на 99% исключает «Монако» из гонки за титул. А вот победа команды Ади Хюттера обострит борьбу.