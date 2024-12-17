«Сборная России нужна миру хоккея на Олимпиаде!» Как нам вернуться на международную арену?

Времени в обрез, но оно всё ещё есть. Как и шансы сыграть на ОИ-2026.

Завершился Кубок Первого канала. Мы вновь увидели сборную России. Хотя, конечно, стоит сделать оговорку, что это так называемая «Россия 25». Но всё-таки сборная. Вновь увидели международные противостояния с участием нашей команды.

Как бы то ни было, турнир оставил после себя неоднозначные чувства. Были и положительные моменты, и отрицательные. Но это ладно. Куда больше страшат и терзают мысли, которые невольно начали зарождаться в голове во время КПК, обрастали дополнительными логическими цепочками ближе к его концу и финализировались спустя пару дней после завершения турнира.

Главный вопрос при этом — самый классический. Тяжело придумать вопрос, более близкий для российского общества. Его знают все, и каждый в нашей стране так или иначе задавался им.

Что делать дальше?

Сборная России по хоккею Фото: fhr.ru

С одной стороны, сам КПК прошёл отлично. Мы увидели яростную борьбу, множество интересных матчей, крутых голов и задумок. Не обошлось и без драм. Парни получили какой-никакой международный опыт, что, безусловно, само по себе очень важно — и тем более важно в нынешних условиях. А уж про создание сборной легионеров и приглашение на роль рулевого этой команды Майка Кинэна и вовсе говорить не приходится — просто шикарно!

С другой — негатив также был, и было его немало. Темы с судейством, которое, возможно, повлияло на итоговый результат турнира, слабейший состав сборной Казахстана, не особо мотивированная сборная мира КХЛ…

Турнир напомнил о проблемах, которые есть в нашем хоккее. О том, что нашим игрокам нужны качественная международная практика и опыт, о том, что изоляция негативно сказывается на российском хоккее. О том, что в условиях такой изоляции мы даже не можем правильно оценить свой текущий уровень — ведь такую возможность даёт только игра с топовыми соперниками.

Здесь можно вспомнить нашу классическую проблему с подготовкой центральных нападающих. Конечно, до перерыва на КПК в топ-10 лучших неожиданно вошли сразу семь россиян и ещё один белорус. Но это вряд ли говорит о чудесном неожиданном решении проблемы с подготовкой центрфорвардов. Ещё в прошлом году результаты были куда хуже — а разве структурная и комплексная проблема может решиться всего за один год? Нет, это невозможно. Да и посмотрите на россиян в НХЛ. 38-летний Евгений Малкин, играющий в тонущем «Питтсбурге», до сих пор с отрывом лучший российский центр в лучшей лиге мира. Лишь в этом году Иван Барбашёв приблизился к его уровню. Да вот только два топовых центральных нападающих — это не маловато ли?

Нам нужно возвращаться на международную арену. Нам нужно увидеть настоящий уровень нашего хоккея в данный момент, увидеть настоящие проблемы. И начать их решать.

Конечно, можно сколько угодно говорить и о том, как все Россию не любят и как не хотят её возвращения. Но это всё будет просто словами, не имеющими подтверждений. Естественно, есть те, кто действительно не любит нашу страну, есть и те, кто не хочет её возвращения. Но людей много — много и мнений. Наверняка кто-то из читающих сейчас этот текст также не любит какую-либо страну и/или не хочет видеть её на международных соревнованиях. Однако разве по таким мнениям можно судить о позиции всей России? Естественно, нет. Так же и с людьми из других стран.

Да и бравады о том, что мы не должны участвовать на Олимпийских играх без своего гимна и флага, очень странны. Все и так будут знать, откуда приехали эти хоккеисты и честь какой страны защищают. Положительный эффект от выступления на Олимпиаде для нашего хоккея будет куда более весомым и значимым.

На днях известный бывший защитник клубов НХЛ и КХЛ Райан Уитни в подкасте Spittin' Chiclets ярко высказался о сборной России и об Олимпийских играх 2026 года.

«Сборная России была бы абсолютным вау. Она нужна миру хоккея на Олимпиаде!

Скажу в очередной раз: было бы лучше, если бы Россия сыграла на Олимпиаде, иначе даже возможная победа США не будет легитимной. Россия обязана принять участие в следующей Олимпиаде.

Просто посмотрите на возможный состав. Панарин, Малкин, Кучеров, Капризов, Бучневич, Свечников, Овечкин, Барбашёв, Ничушкин, Мичков, Наместников, Марченко в нападении. Это чертовски крутой состав в плане атаки. И если ваша голова уже пошла кругом, то просто дайте мне назвать вратарей. Василевский, Шестёркин и Бобровский? Какого чёрта?!» — сказал Уитни.

И за пределами России людей с такими же мыслями, как у бывшего защитника «Сочи», немало.

Евгений Малкин и Александр Овечкин в сборной России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Так как же можно вернуться на международную арену?

Пожалуй, тут ничего нового сказать не выйдет. Ещё прошлой зимой сам президент ИИХФ Люк Тардиф посылал чёткие сигналы относительно того, как Россия может вернуться. На всякий случай вновь процитирую слова француза.

«Всё опять упирается в безопасность, и какие-то моменты находятся за пределами возможностей ИИХФ. Тут вопросы уже к организаторам соревнований. И как-то все забывают, что идёт дисциплинарное расследование по ряду случаев между ИИХФ и российской стороной.

Первое — это соблюдение контракта. Второе — соблюдение международных правил трансфера. Третье — соблюдение санкций, которые наложили ИИХФ и независимый дисциплинарный совет. У меня возникает вопрос: действительно ли российский хоккей хочет вернуться к соревнованиям под эгидой ИИХФ? Первый шаг на пути к этому — соблюдайте правила», — сказал Тардиф в феврале 2024-го.

С того времени многое изменилось, однако пока не в лучшую для нас сторону. Правильный по сути, но кошмарный по реализации уход КХЛ из ФХР добавил проблем — достаточно вспомнить скандал с Михалом Криштофом и его последствия…

Так что мысль будет проста, и она наверняка вам не понравится.

Нужно начать с себя. Нужно стать достойными возвращения на международную арену. Пора понять, что аргумент «они нас несправедливо отстранили» уже не работает — и не может работать. Мы живём в мире, где нас уже отстранили. Скоро исполнится три года, как нас забанили. Так что же важнее в таких условиях: принять реальность и постараться вернуться на международную арену или постоянно говорить о прошлом и пенять на то, «как с нами несправедливо поступили» и «почему другие страны в похожих ситуациях не отстраняют»?

Ответ у каждого будет свой, но автору сего текста первый вариант кажется куда более предпочтительным.

Одним из первых шагов для возвращения на международную арену будет выстраивание правильных, здоровых отношений с ИИХФ. Взаимный диалог. Страх этого непонятен, ведь в этом же нет ничего позорного — можно и нужно уважительно общаться и взаимно пытаться решить проблемы.

В этом плане очень импонирует новая риторика спортивного руководства страны.

«Нам надо прекратить агрессивную риторику в адрес международных организаций. Многие хотят возвращения России в олимпийское движение», — сказал новый министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярёв.

Такая риторика звучит куда более здорово и конструктивно, чем то, что было прежде.

К сожалению, время пока что не играет нам на руку. Конгресс ИИХФ, на котором будет решаться вопрос участия сборной России на Олимпиаде-2026, пройдёт уже в феврале/марте 2025 года. Времени в обрез. Здесь уже не до нытья и не до бессмысленных вопрошаний в воздух. Пора действовать.

Пора протянуть руку и пойти на диалог. Пора поступить по-взрослому. А настоящие взрослые, как известно, умеют общаться и договариваться.