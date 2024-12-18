СКА вновь уступил «Локомотиву», а «Авангард» оставил за собой сибирское дерби.

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«Динамо» совершило топ-обмен и проиграло, «Витязь» и «Торпедо» выдали шоу. Итоги дня в КХЛ

17 декабря в регулярном чемпионате КХЛ прошло шесть матчей. Представляем обзор всех игр и также рассказываем о других важных событиях, которые состоялись во вторник.

Нападающий Эрик О'Делл покинул московское «Динамо»

Форвард Эрик О'Делл покинул московское «Динамо». Контракт расторгнут по инициативе клуба.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего в составе московского «Динамо» нападающий провёл 183 игры, в которых набрал 141 (65+76) результативный балл.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва благодарит Эрика О'Делла за преданное отношение к делу и честный труд!» — сказано в сообщении клуба.

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Московское «Динамо» объявило о переходе вратаря Подъяпольского

Пресс-служба московского «Динамо» объявила о переходе вратаря Владислава Подъяпольского из «Лады». Контракт с голкипером действует до конца сезона. Взамен «Лада» получит денежную компенсацию.

29-летний вратарь в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 28 матчей, где одержал 11 побед с 94,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,02.

Всего на счету голкипера в лиге 333 игры, в которых он отразил 92,1% бросков по своим воротам и в среднем пропускал 2,47 шайбы за игру.

Гол Прохоркина в концовке матча принёс «Авангарду» победу в дерби с «Сибирью»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Авангардом». Победу в упорной игре одержали гости со счётом 5:3.

К 14-й минуте встречи со счётом 2:0 повёл «Авангард» — отличились Дамир Шарипзянов и Эмиль Галимов. «Сибири» удалось отквитать одну шайбу на последней минуте первого периода благодаря голу Георгия Белоусова. Новосибирцы забросили две шайбы во втором периоде и впервые в матче повели в счёте — отличились Владислав Кара и Тревор Мёрфи. «Авангард» сравнял счёт в концовке второго периода благодаря голу Райана Меркли. Победный гол в концовке третьего периода при равном счёте забил нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин, начинавший прошлый сезон в составе «Сибири». Точку в игре голом в пустые ворота поставил Семён Чистяков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Адмирал» четвёртый раз подряд победил «Амур» в рамках дальневосточного дерби

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» в дальневосточном дерби принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На третьей минуте первого периода Алекс Бродхёрст с передач Алекса Гальченюка и Владислава Барулина открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Степан Старков с передачи Даниила Гутика восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Егор Петухов с передачи Степана Старкова вывел гостей вперёд.

На шестой минуте второго периода Егор Петухов с передач Аркадия Шестакова и Александра Шевченко сделал счёт 3:1. На девятой минуте периода Никита Сошников с передачи Леонида Метальникова забросил четвёртую шайбу «Адмирала» в игре.

«Адмирал» четвёртый раз подряд победил «Амур» в рамках дальневосточного дерби. Ранее подопечные Леонида Тамбиева побеждали со счётом 5:0, 5:3 и 6:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Витязь» отыграл две шайбы в третьем периоде и обошёл «Торпедо» по буллитам

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и нижегородским «Торпедо». Победу одержали хозяева со счётом 6:5 Б.

Дублем отметился нападающий «Торпедо» Максим Летунов. Гол и результативная передача на счету форварда нижегородцев Сергея Гончарука. Нападающий Владислав Фирстов отметился двумя передачами. Голом и результативной передачей каждый отметились хоккеисты «Витязя» Андрей Чивилёв и Станислав Яровой. «Витязь» отыграл две шайбы в третьем периоде и сравнял счёт на последней минуте. По буллитам победу одержали хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Дубль Соркина помог ЦСКА обыграть «Куньлунь» и одержать шестую победу подряд

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Куньлунем». Победу одержали армейцы со счётом 3:2.

Уже на третьей минуте встречи счёт открыл нападающий ЦСКА Максим Соркин, которому ассистировали Виталий Абрамов и Никита Охотюк. В середине первого периода «Куньлунь» сравнял счёт благодаря голу Джейдена Хальбгевакса. В середине второго периода Тайлер Граовац впервые вывел гостей вперёд в счёте. Однако уже через несколько минут гол Максима Мамина установил паритет в матче. В середине третьего периода Соркин оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Московское «Динамо» на своей площадке всухую уступило «Барысу», Бурдасов оформил дубль

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Барысом». Сухую победу одержали гости со счётом 2:0.

Победный гол в игре на счету нападающего «Барыса» Антона Бурдасова, который забросил шайбу на первой минуте второго периода. В концовке встречи Бурдасов оформил дубль, забив гол в пустые ворота. Голкипер «Барыса» Никита Бояркин записал на свой счёт «сухой» матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Благодаря этой победе «Барыс» прервал восьмиматчевую серию поражений. Московскому «Динамо» не удалось одержать третью победу кряду. Команды больше не встретятся между собой в регулярном сезоне.

Гол Максима Берёзкина принёс «Локомотиву» третью победу в сезоне над СКА

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ярославским «Локомотивом». Победу одержали гости со счётом 3:2.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий СКА Сергей Плотников с передачи Захара Бардакова. Вскоре форвард «Локомотива» Александр Радулов сравнял счёт. Ему ассистировали Даниил Бут и Георгий Иванов. В начале второго периода ярославцы впервые вышли вперёд в счёте благодаря голу Максима Шалунова с передачи Максима Берёзкина. Через несколько минут Владимир Алистров реализовал большинство и сравнял счёт. В середине третьего периода большинство реализовал Максим Берёзкин и принёс гостям победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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