«Вашингтон» забил шедевр, но упустил победу. Всё изменил неожиданный русский герой!

Перед вчерашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» в активе «Вашингтон Кэпиталз» значилась потрясающая серия. Команда Спенсера Карбери выиграла 10 подряд матчей на выезде, не потерпев ни одного гостевого поражения с 4 ноября. Полуторамесячная победная серия за пределами американской столицы прервалась в Далласе, где «Кэпиталз» всё-таки потерпели неудачу со счётом 1:3.

В ходе этого выезда «столичные» столкнулись ещё с серьёзными трудностями, связанными с логистикой. Проблемы в аэропорту нарушили планы «Вашингтона», заставив команду совершать перелёт уже в игровой день, что является непривычной историей для профессиональной команды. Возможно, именно это обстоятельство и сыграло злую шутку с «Кэпиталз» во встрече с «Чикаго Блэкхоукс».

Для занимавшего перед сегодняшним игровым днём первую строчку в Восточной конференции НХЛ «Вашингтона» всё начиналось как нельзя лучше. К 14-й минуте первого периода гости успели дважды поразить ворота «Блэкхоукс» — отличились Пьер-Люк Дюбуа и Эндрю Манджапане.

Особенно красивым получился второй гол «Вашингтона», который даже можно назвать шедевром. Канадский форвард получил шайбу в средней зоне, после чего последовательно за счёт высочайшего индивидуального мастерства обыграл защитника Ти Джея Броди и вратаря Арвида Сёдерблома, забив один из самых красивых голов во всём сезоне НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако, чем дальше развивался матч, тем хуже становилась игра «Вашингтона». Уже во втором периоде хоккеисты гостей совершили несколько потерь, которые вполне могли привести к взятию их ворот. До поры до времени голкипер «Кэпиталз» Логан Томпсон помогал партнёрам отбиться, но в третьем периоде уже и он оказался бессилен.

Примечательно, что камбэк «Чикаго» начался в тот момент, когда у «Вашингтона» был отличный шанс фактически решить исход матча. На стыке периодов «Кэпиталз» получили большинство, но вместо того, чтобы забить, пропустили. Откровенно проваливший начало сезона российский форвард «Блэкхоукс» Илья Михеев постепенно набирает форму.

В прошлом матче 30-летний нападающий поразил ворота соотечественника Ильи Сорокина, забросив всего третью шайбу в нынешнем сезоне. Сегодня же Михеев отличился во втором матче подряд, сумев забить при игре в меньшинстве. Спустя 14 минут Илья добавил к заброшенной шайбе ещё и результативную передачу, выступив ассистентом у отмазавшегося за гол Манджапане защитника Броди.

Любопытно, что Михеев впервые в нынешнем сезоне сумел набрать больше одного очка за матч. В первых 28 играх регулярки российский форвард в целом набрал всего 6 (2+4) баллов за результативность, тогда как в последних двух играх на его счету 3 (2+1) очка. Неслучайно именно Михеева в итоге и признают первой звездой этого матча, хотя автором победного гола стал не он, а его одноклубник Райан Донато.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

За две минуты до конца основного времени американский форвард забросил третью шайбу хозяев в этом матче, сумев принести победу «Чикаго». Команда исполняющего обязанности главного тренера Андерса Серенсена совершила камбэк с 0:2, тогда как «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд. Последний раз «Кэпиталз» не набирали очков в двух матчах кряду ещё 22-24 ноября, и то были первые матчи после травмы Александра Овечкина.

После сегодняшнего поражения «Кэпиталз» упустили промежуточное первое место на Востоке НХЛ, пропустив вперёд «Нью-Джерси Дэвилз». Следующий же матч в чемпионате «столичные» проведут дома с «Каролиной Харрикейнз». И стоит заметить, что трижды подряд в этом сезоне «Вашингтон» ещё не проигрывал.