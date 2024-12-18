«Он был лучшим». Русский вратарь вновь устроил шоу в НХЛ, оформив первый «сухарь» в сезоне

«Каролина» продолжает находиться в числе команд, борющихся за лидерство в Восточной конференции. «Айлендерс», при этом не очень успешно, — в числе претендентов на путёвку в плей-офф. Сегодня эти команды встретились на льду «Харрикейнз» спустя 10 дней после такой же вывески, но уже в Нью-Йорке. Тогда «островитяне» победили со счётом 4:3, и «ураганы» были намерены взять реванш.

Эта игра вновь подарила нам противостояние российских голкиперов — места на последнем рубеже своих команд, как и полторы недели назад, заняли Пётр Кочетков и Илья Сорокин. В прошлый раз Илья смог выиграть дуэль, отразив 28 бросков, в то время как Пётр потащил лишь 21. Сегодня же голкипер «Каролины» в убедительном стиле вернул должок.

Его визави пропустил уже на шестой минуте, при этом главными действующими лицами в той ситуации стали россияне — Александр Романов отправился в штрафной бокс за опасную игру высоко поднятой клюшкой, а Андрей Свечников реализовал численное преимущество хозяев.

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Уже через три минуты «Харрикейнз» удвоили разрыв в счёте, а к концу второго периода оформили ещё две шайбы в ворота Сорокина, сделав разницу очень убедительной — 4:0. Российский вратарь «Айлендерс» отразил 19 бросков и досрочно отправился отдыхать после 40 минут игры, уступив место Маркус Хёгбергу, а вот соотечественник и коллега по амплуа из стана «ураганов» продолжил сиять и устроил настоящее шоу.

Ещё в конце первого периода он изрядно повеселил публику — попытался сделать спасение, просто выбросив клюшку в направлении летящей шайбы. Бросок прошёл мимо ворот, но получилось всё равно эффектно. «Это был сложный бросок. Я немного потерял шайбу из вида. Просто попытался среагировать. Моя клюшка всегда… Без комментариев о клюшке», — рассказал Пётр после матча.

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Ещё более эффектным получился его выход в середине третьего периода — «Каролина» едва не навлекла беду на свои ворота при игре в большинстве, однако Кочетков на корню пресёк попытку Кайла Маклина подобраться к шайбе. Вратарь покинул собственные владения и в сумасшедшем прыжке выбил шайбу из-под ног у форварда соперника клюшкой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Подопечные Патрика Руа так и не смогли подобрать ключей к воротам явно поймавшего кураж Петра, который отразил все 32 броска и оформил первый «сухарь» в этой регулярке и девятый в НХЛ.

«Стараюсь вообще не думать о шат-аутах. Когда оставалось семь минут до конца третьего периода, подумал: «Так, у меня есть пара мыслей на этот счёт». Затем подумал: «Окей, оставайся, чёрт возьми, в воротах, расслабься. Делай свою чёртову работу». Потому что иногда у меня были моменты, когда я начинал думать о шат-ауте, а затем пропускал следующим броском. Сегодня просто хотел победить, не думал о шат-ауте», — рассказал Кочетков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Пётр был признан первой звездой матча и удостоился похвалы от главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора: «Честно, сегодня он был лучшим. Он был шикарен весь вечер. Он был очень сфокусирован».

Благодаря в том числе и Кочеткову «Харрикейнз» забрали два очка и поднялись на третье место в таблице. «Айлендерс» же по-прежнему находятся вне кубковой восьмёрки, отставание от которой после сегодняшней победы «Оттавы» составляет уже три очка.