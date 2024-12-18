«Из уважения к болельщикам пытаюсь говорить на татарском». Интервью с тренером «Ак Барса»

В «Ак Барсе» в этом году многое изменилось. Появились новые лица – Егор Коршков, Александр Барабанов, Ник Петан и другие, а главное – в Казани окончательно прошла эпоха Зинэтулы Билялетдинова и наступила новая. Команду принял Анвар Гатиятулин, и при нём она забивает в среднем больше трёх шайб за игру, выдаёт мощные победные серии, а многие игроки показывают фантастический прогресс и проводят лучшие сезоны в карьере.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Гатиятулин подвёл итоги первой половины регулярки, прошёлся по персоналиям, рассказал о работе, которая ведётся по усилению перед дедлайном, а также о том, почему все пресс-конференции обязательно начинает на татарском языке.

«Сафонов достойно представил «Ак Барс» на Кубке Первого канала»

— Мы говорим с вами на Кубке Первого канала, куда, со слов главного тренера «России 25» Романа Ротенберга, вас пригласили «для обмена опытом и консультации с тренерским штабом сборной». Можете раскрыть детали поездки?

— Посмотрел вживую несколько матчей, после игр обсудили увиденное со штабом сборной, поделились мнениями. Интересный турнир, много зрителей на трибунах. Наш Илья Сафонов достойно представил «Ак Барс», надеюсь, эти игры дадут ему дополнительный толчок. По своему опыту работы в молодёжной и национальной сборных знаю, как для игроков важно и почётно выйти в форме с гербом.

— При этом «Ак Барс» в ходе паузы успел всей командой слетать в Дубай. Вы успели и там побывать, и в Питере?

— Да, это было общекомандное мероприятие. Рассчитываем, что отдых пойдёт на пользу. И ребятам было полезно вместе провести время вне площадки, перезагрузиться перед второй половиной сезона. Тем более сейчас чемпионат продлили, поэтому любая пауза на восстановление пойдёт на пользу. Игроки провели время вместе в неформальной обстановке, побыли с семьями. Это важно. Спасибо руководству за такую возможность, продлили клубную традицию, которая была здесь ещё до меня.

— Третье место в таблице Востока, 21 победа в 32 матчах – как оцените итоги первой половины регулярки?

— Скорее положительно. Мы выходили играть на победу в каждом матче, и практически в каждой игре у нас были длительные отрезки, когда мы доминировали, показывали тот хоккей, который ставим ещё с летних сборов, и за счёт этого получали преимущество на площадке. Команда это видит, поэтому продолжаем работать в том же направлении, чтобы к решающим матчам мы могли показывать свою лучшую игру на более длительных отрезках. Потенциал для прогресса у нас есть.

— «Ак Барс» дважды уступил лидеру лиги «Локомотиву» и принципиальному сопернику по «зелёному дерби» «Салавату Юлаеву» — это повод для беспокойства?

— Каждый матч надо разбирать в отдельности. Опять же, как я и говорил, хорошие отрезки были и в этих играх. Первый период в Ярославле могли выигрывать с большей разницей, чем в одну шайбу, дома уступили им по буллитам. С «Салаватом» перед перерывом были качели. Первая игра сезона в Уфе, наверное, стоит особняком. Открытие — и сразу дерби, не поймали ритм, позволяли сопернику проводить быстрые атаки. Но и тогда же смогли сравнять счёт в третьем периоде. Понимаю, что для наших болельщиков победы над «Салаватом» особенно важны, будем исправлять.

Матч между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» Фото: photo.khl.ru

— Опять про поражение вопрос, но про матч в Челябинске не могу не спросить с учётом предыстории.

— Интересно было сыграть в родном городе в новом качестве. На трибунах близкие, друзья. Конечно, в таких обстоятельствах больше эмоций. Вы, думаю, имели в виду какие-то реваншистские настроения, но я к такому отношусь спокойно.

— То есть дополнительной накачки команды перед игрой не было?

— Мы и без неё хорошо вышли. Первый период в Челябинске – один из лучших в нашем исполнении в этом сезоне. Достаточно создали моментов. Но перед матчем заболел Барабанов, Петан провёл всего четыре смены. Наверное, это сказалось в плане реализации.

«Явных фаворитов по сезону нет, но мы видим, что «Ак Барс» способен побеждать каждого»

— Запоминающихся побед тоже хватало: матч со СКА многие называют главным хитом первой части сезона.

— Эффектный матч, с эффектной победной шайбой, но, с другой стороны, позволили сопернику перевести игру в овертайм, хотя вели за несколько минут до сирены в две шайбы. О чём я и говорю: хороших отрезков с правильной игрой в нашем исполнении хватало. Нужно наращивать их длительность. Благо команда показала, что слышит тренеров и в раздевалке, и на лавке. Правильно реагирует на сложные ситуации.

— Вы про запоминающиеся камбэки?

— Тоже важный момент. Во-первых, характер отмечаем, живую лавку, правильные эмоции, способность перестраиваться, добавлять. Во-вторых, как и договаривались, играем все 60 минут вне зависимости от счёта. Как итог: команда видит, что спасти можно любой матч. Понятно, что никто не хочет отпускать соперника в счёте, но такая уверенность в себе и в партнёрах очень важна.

— Чем точно должны быть довольны, так это меньшинством. Первое в место в лиге в одном из важнейших компонентов.

— Спасибо ребятам за самоотверженность, вратарям за надёжную игру. Меньшинство начинается с дисциплины. Летом на турнире Пучкова мы хватали необязательные удаления, потом поговорили внутри, как нам лучше этот момент убрать. Ну и работа на тренировках, разбор и анализ соперника – всё это важные факторы.

— Другое ключевое слагаемое сильной команды – большинство. По нему доносилась критика?

— Понимали, что нам потребуется время. Используем игроков на новых для них позициях, процесс поиска, сыгрывания занимает время. Опять же, потеря Петана нарушила связки, пришлось корректировать. Однако не стал бы говорить, что у нас какие-то системные проблемы. Моментов достаточно, да, забивать хотелось бы больше, но каждодневный труд должен сказаться.

— Сейчас можно говорить, что нынешний «Ак Барс» — претендент на Кубок?

— «Ак Барс» всегда ставит самые высокие цели. Кто внимательно смотрит чемпионат, видит, что явных фаворитов сейчас нет, в плей-офф может произойти что угодно. В лиге хватает сильных команд со своим почерком, со своими козырями и тренерскими идеями. Мы со всеми сыграли, видим, что способны побеждать каждого, способны как вытаскивать сложные матчи на характере, так и сами вести игру. Это уже хорошая отправная точка на будущее. Но в итоге всё равно будет решаться в мелочах, над которыми мы работаем внутри команды.

«Не зацикливаемся на подписаниях, искать резервы внутри системы не менее важно»

— Если «Ак Барсу» не удастся усилиться до дедлайна, ваша точка зрения не поменяется?

— Ни один тренер не откажется от усиления. Мы ещё на нашей летней пресс-конференции с генеральным менеджером Маратом Валиуллиным говорили о желании подписать праворукого нападающего, в идеале центрального. Работа ведётся. Важно понимать, что усиление должно стать усилением. Брать кого-то просто потому, что у нас есть место под потолком, не наш случай. Российских игроков уровня первого-второго звена ведущих клубов КХЛ заполучить практически нереально, с легионерами из других чемпионатов тоже ситуация сложная. Тем более мы видим, что в этом году многие из иностранцев не приживались.

— Вы публично говорили о желании видеть в команде Майкла Маклауда, а в итоге он оказался в Омске.

— Рассматривали эту кандидатуру, но не зацикливались на ней. Все знают, что в его истории хватает нюансов в связи с необходимостью отбыть в Канаду во время плей-офф.

— Применительно к «Ак Барсу» звучали фамилии О’Делла, Воробьёва.

— Были варианты, которые обсуждались, но это не значит, что мы были близки к сделке. Многие команды ищут варианты – это стандартный процесс. Как я и говорил, работа ведётся, но не ограничивается трансферным рынком. Внутренние резервы у нас тоже есть, не менее важная задача тренерского штаба и менеджмента их находить.

— Вы про ввод в состав игроков из клубной системы?

— Это тоже. Но прибавлять могут и уже состоявшиеся игроки. Когда мы потеряли первого центра на месяц, не стали паниковать, в суматохе подписывать кого-то. Дали возможность Семёнову взять новую для себя роль, во многом ключевую, и он справился. У Кирилла хватает полезных качеств, но на постоянной основе первым центром в КХЛ он не играл. С этим новым опытом он будет чувствовать себя на площадке увереннее, а тренерский штаб получил больше опций в атаке. И мы разговариваем с ребятами, объясняем им, что прогрессировать можно в любом возрасте. Было бы желание.

— Перевод Петана на край, хотя в сентябре до его травмы его тройку с Барабановым и Яшкиным называли одной из сильнейших в лиге, и есть те самые дополнительные опции в атаке?

— Нику удобнее играть с края, чтобы у него были, грубо говоря, больше развязаны руки для атакующих действий. Разбив первое звено, мы рассчитывали увеличить атакующий потенциал и первой, и второй тройки. Сейчас уже видно, что этот ход сработал, надеемся, ребята ещё добавят за счёт большей сыгранности.

«Прогресс Галимова – от головы»

— Какие ключи подобрали к Артёму Галимову, который в прошлом сезоне затух, а сейчас показывает лучшие цифры в карьере?

— Талант Артёма никогда под сомнение не ставился. С первых дней сборов мы отвели ему важную роль: место в первом большинстве, много игрового времени. Если в начале регулярки он выстреливал моментами, то сейчас в его игре стало больше стабильности. Ему требовалось вернуть уверенность. Просто для примера: в первых играх он после ошибки мог потухнуть, выпасть на несколько смен. Много разговаривали о том, что верим в него, даём возможность рисковать, что наказания за ошибки не последует. Как в нём эта мысль укрепилась, то стали получать ещё больше отдачи. Очень многое идёт от головы. В этом и заключается одна из обязанностей тренеров: залезать в голову, доносить до ребят, через видео, через разговоры донести до игрока, что его потенциал не раскрыт, есть куда расти.

Артём Галимов Фото: photo.khl.ru

— У Лямкина аналогичная ситуация – лучший сезон в карьере. Тот же подход применяли?

— Мы довольны многими ребятами. Время персональных оценок придёт в конце сезона, но в случае с Лямкиным мы тоже можем говорить о новой роли, когда тебе дают свободу, игровое время, однако при этом и больше ответственности за результат. Ведь лидирующие позиции тоже надо быть готовым занять, с лидеров больше спрос. Никита ухватился за новую возможность, пересмотрел некоторые моменты.

— Если почитать казанские медиа, то больше всего вопросов к Яруллину.

— Не следил, но если так, то я бы поспорил. И команда, и отдельные игроки не всегда показывают идеальный хоккей – так было и будет всегда. Альберт играет важную роль и на льду, и внутри раздевалки. Не могу знать, почему журналисты так расставляют акценты. Вот, например, меня в начале сезоне постоянно отдельно просили оценить игру Егора Бабенко. Хотя со своей ролью он справлялся хорошо, а если посмотреть на контракт, то сказал бы, что здорово. Очень жаль, что травма вывела его из строя на длительный срок. Для нас это ощутимая потеря. Мы брали его с учётом универсализма, и после травмы Петана он перешёл с фланга в центр и здорово помог нам пройти этот отрезок.

— Много вопросов и по Коршкову, который неоднократно оставался в запасе, при том что является статусным игроком.

— Все изменения в составе происходят только по одной причине, которую я также неоднократно объяснял: мы выпускаем сильнейший состав на каждую конкретную игру. Никаких подводных камней нет. Ребята это знают. С Егором также много разговариваем, объясняем ситуацию, в чём надо прибавлять – никаких обид нет, всё честно. У него были определённые проблемы с физическим состоянием, над которым поработал в паузе. Сезон длинный, всякое бывает, но верим, что он принесёт нам пользу. Удачных матчей у него хватало, надо вернуть стабильность.

— То есть информация о его скором обмене – слух?

— Какие-то разговоры на уровне проявления интереса, может, и велись, но я считаю, что та обойма, с которой мы вошли в сезон, конкурентоспособна. Если усилим одну-две позиции, то будет совсем здорово.

«Шабанов, Кравцов, Телегин могли злиться, но направляли энергию в правильное русло»

— При этом у вас в составе выходят такие игроки, как Крутов, Комков или Бровкин, которые к 24 годам в основном играли в ВХЛ, а в главной лиге появлялись считаные разы.

— Та же история, о которой мы говорили. Создаём возможность для местных воспитанников качественно прибавить, выйти на новый уровень. У ребят большое желание доказать. Они в таком возрасте, что понимают — другого шанса заиграть в КХЛ может и не быть. Это большой вызов, серьёзная мотивация.

— На одной из пресс-конференций вы отметили, что в составе было 12 воспитанников татарстанского хоккея – это вам подсказали или действительно сами посчитали?

— Перед игрой, когда заявку заполняли, обратили внимание. Когда играют свои ребята – это важно и для болельщиков, и для журналистов. Журналисты же тоже проходят с командой сезон за сезоном, у нас после матча в зале для пресс-конференций люди разных возрастов, и очевидно, что все местные игроки росли у них на глазах. Часть игроков с тем же «Нефтяником» в прошлом году брала Кубок Петрова, в Татарстане следят за всеми командами. Конечно, Жулин, Замалтдинов, Князев с Евсеевым или Терехов с Комковым и Бровкиным волнуют их больше.

— 19-летнему Жулину вы давали место даже во второй тройке, Замалтдинов тоже получал время, но чаще оставался 13-м нападающим.

— Для молодых важно быть терпеливыми. Переход на новый уровень редко получается моментальным. Одну игру на эмоциях провести отлично — в следующей просесть. Это нормально. Вот Жулин во второй тройке с ЦСКА сыграл здорово, моменты создавал, а через день с «Сочи» острота пропала. Это нормально, что их надо придерживать, отправлять за практикой в клубы системы. У меня у самого хватало таких примеров. Шабанов, Телегин, Кравцов – все проходили подобное в «Тракторе», когда после яркого дебюта или урезалось время, или вообще в ВХЛ ехали. Конечно, они как амбициозные ребята злились, может, даже обижались, но после объяснений направляли энергию в правильное русло, создавали ситуацию, что я не мог не дать им важные роли в первой команде. И стали теми, кем стали. Умение терпеть – важное качество.

Анвар Гатиятулин Фото: photo.khl.ru

— Сколько терпения надо вратарю Максиму Арефьеву, который выиграл два матча из двух, однако после возвращения в строй Билялова и Мифтахова отправился обратно в ВХЛ?

— Но мы теперь знаем, что у нас есть вратарь, на которого можно рассчитывать. С психологией всё в порядке, раз с листа так сыграл в дебютном матче с ЦСКА. Хотя игра была тяжелой для вратаря, много меньшинства, скользкий счёт до самого конца. Однако в первой команде мы идём тандемом – это я повторяю с первой игры.

— Кстати, в казанских медиа было много вопросов, почему вы в тех матчах без основных вратарей сразу не поставили Арефьева, а на игру с «Северсталью» выбрали Глеба Носова, хотя даже в «Барсе» он не первый номер?

— В той поездке сразу решили, что Глеб сыграет с «Северсталью», Макс — с ЦСКА, а на «Сочи» будем смотреть. Три игры одному вратарю без опыта в КХЛ играть было бы тяжело. За игру в Череповце, кстати, к Носову претензий нет. Мы сами после удачного первого периода слишком много ошибаться начали.

— Ваша визитная карточка в этом сезоне – фразы на татарском на пресс-конференциях.

— Перед началом сезона публично обещал начать изучать язык. Времени категорически нет, но посчитал, что надо демонстрировать, что это были не пустые слова, и процесс хоть как-то, но идёт. Тем более я же татарин, это язык, на котором говорит старшее поколение в моей семье. Из уважения к ним, к нашим болельщикам с их потрясающей поддержкой сейчас пытаюсь начать говорить на татарском.