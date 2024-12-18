Самый грустный клуб НХЛ летит на дно. Фанаты проклинают владельца, менеджер винит пальмы

Две недели назад мы проверяли состояние трёх восточных команд, которые застряли в энхаэловском чистилище. «Оттава» после этого встрепенулась и выиграла пять матчей из шести — во многом это заслуга Линуса Улльмарка, который после невзрачного старта сезона в последнее время показывает статистику, достойную обладателя «Везины». «Детройт» чередует победы и поражения, но все равно идёт вне зоны плей-офф, а болельщики уже откровенно заждались хоть каких-то перемен.

И только в «Баффало» всё как всегда — точнее, как всегда в последние полтора десятка лет: всё-таки до локаута-2004 «клинки» шли пятыми в «вечной» таблице НХЛ по проценту побед. Прозорливые журналисты отметили, что домашнее поражение от «Колорадо», где 4:0 в первом периоде превратились в 4:5, причём в основное время, может стать точкой невозврата. Так и случилось — после той игры «Сэйбрз» проиграли еще семь раз подряд, превратив плохую ситуацию в чудовищную.

На этом отрезке «Баффало» упустил ещё одну казавшуюся верной победу: 5:3 за 10 минут до конца матча с «Детройтом» превратились в 5:6 по буллитам. «Клинки» проиграли абсолютно разобранным в последнее время «Рейнджерс», а гнилой вишенкой на прокисшем торте стали гостевые 1:6 в Монреале. «Канадиенс» шли в таблице даже ниже «Баффало», но гости позволили им порадовать местных болельщиков. Итого — 11 поражений подряд и ощущение очередного потерянного сезона уже в середине декабря.

Скамейка «Баффало» Фото: AP/TASS

Это ощущение недавно только усугубил генеральный менеджер команды Кевин Адамс. В начале декабря прессе было отказано в традиционном общении с главой хоккейных операций команды. Это для НХЛ нетипично, поэтому медиа стали намекать на возможную отставку Адамса. Возможно, из-за этих слухов клуб поменял решение, однако пресс-конференция в итоге получилась такой, что лучше бы её и не было.

На вопрос о потенциальных обменах Адамс ответил прямо: «Мы не город, куда стремятся игроки. У нас нет пальм, но есть налоги». Нельзя сказать, что генменеджер соврал – пальм в заводском городе и правда нет, а налоги в штате Нью-Йорк высокие. Однако в Виннипеге и Миннеаполисе есть такой же комплект, но это не мешает командам из этих городов проводить прекрасные сезоны. Понятно, что Адамс намекал на Флориду с учётом того, что команды оттуда оккупировали финал, но местные фанаты пока хотят просто плей-офф.

Однако это тот случай, когда простота хуже воровства. «Он человек, который должен убеждать игроков переходить сюда. Теперь же любой агент или игрок, которому будет звонить Адамс, будет иметь в виду эти слова. Почему я должен играть за этого парня, если он сам не верит в возможность перехода?» – разнёс Адамса радиоведущий из Баффало Крис Паркер. Фанаты притащили на следующие игры надувные пальмы и во время очередного проигранного матча стали скандировать «Fire Kevyn!». Клуб умудрился ещё и усугубить ситуацию тем, что запретил приносить на арену искусственные деревья. После этого самые остроумные фанаты чуть изменили свои клубные джерси: к мечам на клубной эмблеме добавили зеленые листочки, получились пальмы.

Адамса частично можно понять: он намекнул на то, что летом у клуба не получился большой обмен из-за нежелания игрока ехать в Баффало. Журналисты пишут, что генменеджер намекал на Мартина Нечаса: весной и летом «ураганы» активно искали варианты для его обмена и сообщалось, что чех заблокировал один из возможных переходов. Нечас остался в «Каролине» и проводит лучший сезон в своей карьере. Однако Адамс занимает пост уже пятый сезон, и одним лишь Нечасом оправдать это нельзя.

Прямо сейчас больше всего критики получает владелец «клинков» Терри Пегула, который приобрёл команду в 2011-м, после чего она больше плей-офф и не видела. Прямо сейчас отношение местных фанатов к Пегуле можно сравнить с тем, как воспринимали спартаковские болельщики Леонида Федуна году в 2016-м. При этом переход команды к Пегуле в своё время воспринимался с оптимизмом — считалось, что местный миллиардер вложится в команду, которая за восемь лет до этого чуть не обанкротилась.

Мнения о влиянии Пегулы на «Сэйбрз» разнятся. Одни считают, что его хоккей не интересует и он занимается только «Биллс» из НФЛ, которыми тоже владеет — и они играют (как минимум в регулярном сезоне) очень хорошо. У других противоположная точка зрения: Пегула в дела успешных «Биллс» как раз не вмешивается, отдав всё на откуп профессиональным менеджерам, при этом лезет в хоккейные дела слишком сильно. Однако оба лагеря сходятся в том, что именно владелец тормозит развитие клуба.

Терри Пегула Фото: Timothy T Ludwig/Getty Images

Судя по кадровым решениям, правы скорее вторые. После того как клуб в 2013-м уволил Дарси Регира, который занимал должность генменеджера 16 лет, во главе «клинков» стояли только менеджеры, для которых работа в «Баффало» была первым самостоятельным опытом. Одним из них был легендарный Пэт Лафонтен, когда-то набиравший 148 очков за сезон в составе «Сэйбрз» — однако он покинул команду после трёх месяцев работы и слухов о разногласиях с женой владельца по поводу развития команды.

Можно искать конкретные проблемы этого состава команды — справедливо говорится, что команда даже не тратит до потолка и не вложилась в опытных ветеранов, которые могли бы быть менторами для молодёжи. Однако в «Баффало» уже делали так, и что вышло? Джефф Скиннер переходил в клуб в статусе одного из самых стабильных снайперов лиги, но быстро превратился в самого дорогого запасного. Кайлу Окпосо просто чудовищно не повезло на ровном месте получить сотрясение, которое привело к жутким последствиям. Наконец, Райан О’Райлли после трёх сезонов в «Баффало» открыто сказал, что начал терять удовольствие от игры.

Болельщики посчитали, что именно РОР создаёт проблемы в раздевалке — а он выиграл Кубок Стэнли сразу после перехода в «Блюз».

Моментальное преображение бывших игроков «Баффало» в новых клубах даже нельзя назвать смешным — это уже система. Джек Айкел уходил из клуба с репутацией рвача, но выиграл Кубок в первом же полноценном сезоне в «Вегасе». Сэм Райнхарт весной 2021-го открыто говорил, как ему осточертело состояние вечной перестройки: во «Флориде» он превратился в короля голов с пятака. Вместе с ним кубок выиграл Брэндон Монтур, переходивший в «Баффало» в статусе одного из самых перспективных защитников «Анахайма» и за пару лет деградировавший. Конечно же, во «Флориде» все увидели совсем другого игрока.

Джек Айкел стал чемпионом в другом клубе Фото: AP/TASS

Это ещё одно разительное отличие «Сэйбрз» от их успешных соседей из «Биллз». Те не выходили в плей-офф аж 17 лет, но выбрали на драфте звёздного квотербека (ключевая позиция в американском футболе) Джоша Аллена. «Биллс» проделали феноменальную работу, у них есть Аллен. Теперь игроки становятся в очередь ради игры в «Баффало», потому что здесь у них есть шанс выиграть Супербоул», — говорит упомянутый в начале текста ведущий Крис Паркер. Однако «клинки» своих Алленов прошлого продали — а теперь в составе деградирует новая партия молодых игроков, которые ещё совсем недавно отлично заходили в НХЛ.

Пресс-конференции Линди Раффа становятся всё грустнее: тренер открыто признаётся, что не может найти слов. На фоне этого всё больше вопросов к тому, кто в этой команде никак не меняет своего статуса очень давно — к владельцу. Можно вспомнить, как прозябавшая в тотальной серости «Каролина» полностью изменила своё турнирное положение и имидж после того, как клуб приобрёл эпатажный, но успешный Том Дандон. Увы для болельщиков «Баффало», никто пока не выражает желания купить их клуб — и им остаётся надеяться на чудо.