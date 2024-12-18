Успеют найти работу до дедлайна? Главные свободные агенты КХЛ

На днях защитник Михаил Пашнин подписал контракт с «Нефтехимиком». Да, на небольшие деньги, но человек наконец-то нашёл себе работу и получит игровую практику. А кто-то, как Сергей Шмелёв и Евгений Тимкин, решил попробовать себя в хоккее в формате 3х3. Тимкин – и вовсе в качестве тренера. Но есть игроки, которые по-прежнему не теряют надежд получить приглашение в клубы КХЛ. Напомним, до закрытия трансферного окна осталось совсем немного: дедлайн запланирован на 27 декабря.

в. Антон Худобин, 38 лет

Опытный вратарь не объявлял о завершении карьеры, а значит, до сих пор готов помочь команде КХЛ. Да, на весь сезон, возможно, Антона уже не хватит, но взять крепкого бэкапа для страховки (особенно с учётом скудности вратарского рынка) можно не сильно раздумывая. Атмосферу в команде позитивный Худобин точно не испортит, а на случае травмы или усталости основного голкипера придёт на выручку.

Антон Худобин Фото: photo.khl.ru

з. Максим Чудинов, 34 года

После тяжёлой травмы колена Чудинова не зовут даже в родную «Северсталь», хотя опыта этому игроку обороны не занимать. Лет пять-семь назад Максима моментально забрал бы себе любой клуб, а сейчас времена изменились: взят курс на омоложение, плюс сказываются болячки и проблемы со здоровьем. Возможно, Чудинову кто-то предложит просмотровый контракт.

з. Зият Пайгин, 29 лет

После ухода из «Лады» по ходу нынешнего сезона не получает предложений о трудоустройстве габаритный защитник Зият Пайгин. Да, у Зията есть свои минусы: медлительность и не лучшее катание, но и плюсов хватает. Например, умение вести силовую борьбу, сыграть жёстко. Средней команде КХЛ Пайгин точно подошёл бы. Да и много денег Зият явно не попросит.

н. Александр Бурмистров, 33 года

Странно, что при дефиците центральных нападающих на рынке свободных агентов по-прежнему сидит без клуба Александр Бурмистров. Зря Александр не согласился на предложение «Витязя» в начале сезона, а теперь в подмосковный клуб уже не зовут. Как и в родную Казань, хотя при нынешней конкуренции в «Ак Барсе» форварду было бы сложно закрепиться даже в низовых звеньях.

н. Иван Телегин, 32 года

Когда-то Телегина обожал Олег Знарок и даже приглашал его в сборную России для участия в Кубке мира, но теперь всё стало иначе. После ухода из «Авангарда» форвард, сильная сторона которого игра в меньшинстве и отработка в обороне, оказался никому не нужен. Да, у Телегина есть известные проблемы семейного плана, однако хоккейные навыки и опыт никуда не делись. При правильном использовании Иван может принести достаточно пользы команде.

Иван Телегин Фото: photo.khl.ru

н. Сергей Шумаков, 32 года

«Он тренируется, готовится у себя в Челябинске. По Сергею возникают варианты, а потом они срываются. Ждём, когда в ближайшее время появится что-то ещё из предложений», – говорил мне агент Шумакова Шуми Бабаев. Да, к Сергею по ходу его карьеры возникали вопросы в плане дисциплины, однако мастерства у этого хоккеиста всегда хватало. В том числе Сергей известен хорошим броском и умением играть в большинстве. Под плей-офф он может стать неплохим усилением для клуба КХЛ.