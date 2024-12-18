Топ-события четверга: дерби ЦСКА — «Спартак» в КХЛ, «Тоттенхэм» — «МЮ» и ЧР по фигурке

Спорт 19 декабря: «Челси» сыграет первый матч после допинг-скандала с Мудриком, СКА — «Торпедо», а ещё биатлонный спринт.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Детройт Ред Уингз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 декабря 2024, четверг. 03:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли Матвей Мичков двухматчевую серию без очков?

Российский новичок «лётчиков» до недавнего был просто неудержим — на отрезке в пять матчей с начала декабря он набрал аж 10 очков, благодаря чему вышел на общий средний показатель по сезону в очко за игру. Однако последние два матча для Матвея прошли без результативных действий — получится ли у него прервать эту мини-засуху во встрече с «Детройтом»?

🏒 3:30: «Даллас Старз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 декабря 2024, четверг. 03:30 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержит ли «Даллас» третью победу подряд?

«Звёзды» после неожиданного поражения от «Нэшвилла» на своей площадке выиграли два следующих матча — сначала с трудом сломили сопротивление «Сент-Луиса» в овертайме, а через пару дней прервали рекордную серию гостевых побед «Вашингтона». «Листья» же приедут в Техас после бэк-ту-бэк с «Детройтом» и «Баффало», в которых они смогли одержать одну победу. Получится ли у «Старз» забрать два очка?

Одна из этих команд заинтересована в российском защитнике: Стали известны клубы НХЛ, заинтересованные в приобретении Ивана Проворова

⛸️ 10:00: Фигурное катание, чемпионат России, танцы на льду, короткая программа, спортивные пары и мужчины

Интрига: кто станет героем первого дня чемпионата России?

В Омске стартует чемпионат России по фигурному катанию – 2025. Первыми на лёд выйдут танцоры, которые покажут свои ритм-танцы. Предсказать турнирный расклад в этом году очень трудно: подтянулись молодые талантливые дуэты, способные навязать борьбу лидерам.

В парном катании основная борьба развернётся между лидерами: Бойковой/Козловским и Мишиной/Галлямовым. Две дуэли в текущем сезоне остались за учениками Тамары Москвиной. Но подопечные Этери Тутберидзе вряд ли хотят отдавать и третью очную встречу соперникам.

Мужской турнир отличается особой интригой: претендовать на призы могут чуть ли не 10 фигуристов, но захватить лидерство после короткой программы может только один.

🎯 16:20: Биатлон, Кубок мира, третий этап, спринт, мужчины, 10 км

Интрига: отомстит ли Жаклен Йоханнесу на глазах французов?

Бё-младший со скандалом выиграл пасьют Хохфильцена, наступив на лыжу Эмильена Жаклена. Всё случилось на последних метрах гонки. Ровно в тот момент француз и потерял шансы на победу, а его оппонент не только выиграл старт, но и упрочил лидерство в общем зачёте. Однако теперь Кубок мира переместился во французский Анси. На домашней арене Эмильен просто обязан ответить Йоханнесу. Но этого, кажется, будет мало. От него Франция в спринте ждёт только победы!

🏒 19:30: СКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Торпедо» впервые в сезоне обыграть СКА?

Команды встречались уже два раза по ходу этой регулярки. И если в первой игре интрига долгое время была жива, то месяц назад армейцы довольно быстро решили все вопросы, отгрузив три безответные шайбы в ворота соперника в первом периоде. Сейчас и петербуржцы, и нижегородцы испытывают проблемы — каждый из клубов проиграл три из пяти последних матчей в КХЛ, включая первую встречу после перерыва на Кубок Первого канала. За кем останется победа на этот раз?

🏒 19:30: ЦСКА — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чья победная серия продолжится?

Обе команды не проигрывают в КХЛ довольно давно — красно-белые победили в трй матчах подряд, армейцы — в шести. При этом преимущество в личном противостоянии в этом сезоне целиком за подопечными Алексея Жамнова, которые взяли верх во всех трёх встречах. Получится ли у ЦСКА впервые под руководством Ильи Воробьёва обыграть «Спартак» в официальном матче или же гости вновь окажутся сильнее?

Победная серия ЦСКА впечатляет не всех: Плющев — о ЦСКА: команда, грубо говоря, по нынешним меркам середнячок

⚽️ 23:00: «Интер» Милан — «Удинезе», Кубок Италии, 1/8 финала

Интрига: «Интер» легко пройдёт в четвертьфинал Кубка?

«Интер» проведёт первый матч в новом розыгрыше Кубка Италии. На этой неделе команда Симоне Индзаги успешно провела гостевую встречу с «Лацио» в Серии А — 6:0. Получается, что к предстоящей игре она готовится в отличном настроении. «Интер» занимает третье место в таблице чемпионата с отставанием от первой строчки в три очка. Но у чёрно-синих есть один матч в запасе. «Удинезе» провёл две встречи в Кубке Италии (обе — дома) и забил в общей сложности семь мячей. Сначала чёрно-белые разгромили «Авеллино» (4:0), а потом справились с «Салернитаной» (3:1). «Интер» четыре раза подряд обыграл «Удинезе» и забивал не меньше двух мячей в каждом из этих матчей.

⚽️ 23:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед», Кубок лиги, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Манчестер Юнайтед» завершит выступление в Кубке лиги?

Обе команды не радуют своих болельщиков в АПЛ. «Тоттенхэм» занимает 10-е место в таблице, «МЮ» — и вовсе 13-е. С другой стороны, оба клуба успешно провели предыдущие матчи. Лондонская команда отгрузила пять мячей в ворота «Саутгемптона» (5:0) — для этого ей хватило одного тайма. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, одержал волевую победу в дерби с «Ман Сити» (2:1). В последнее время манкунианцам тяжело даются встречи с «Тоттенхэмом» — ни одной победы в четырёх предыдущих встречах. Как будет на этот раз?

⚽️ 23:00: «Челси» — «Шэмрок Роверс», Лига конференций, общий этап, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: завершит ли «Челси» общий этап с максимальным количеством очков?

«Челси» идеально выступает в Лиге конференций — пять побед в пяти матчах, 21 забитый мяч, четыре пропущенных, первое место. Команда Энцо Марески уже обеспечила себе место в 1/8 финала. Осталось только понять, завершит ли она общий этап без очковых потерь. «Шэмрок Роверс» неплохо выступает в турнире. Он до сих пор ни разу не уступил — три победы, две ничьих. Ирландский клуб точно сыграет в плей-офф, но у него есть шансы оказаться в топ-8. Сейчас он занимает шестое место в таблице.