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Результаты матчей КХЛ за 18 декабря 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 19 декабря

Страшная травма игрока «Магнитки», «Ак Барс» прервал серию «Салавата». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 18 декабря 2024 года
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Три очка Шипачёва помогли Минску справиться с «Трактором», «Северсталь» продолжила победную поступь.

18 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петунин (Вовченко, Пресс) – 20:32 (5x4)     2:0 Козлов (Паливко) – 27:57 (4x5)     3:0 Михайлис (Ерёменко, Канцеров) – 36:35 (5x5)     4:0 Акользин (Коробкин, Минулин) – 37:20 (5x5)     4:1 Да Коста (Голышев, Хрипунов) – 44:11 (5x5)     4:2 Голышев (Да Коста, Диц) – 56:41 (6x4)    

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Автомобилистом». Победу одержали хозяева со счётом 4:2.

Решающим отрезком в игре стал второй период, за который магнитогорцы забросили четыре безответные шайбы. Отличились Александр Петунин, Андрей Козлов, Никита Михайлис и Павел Акользин. Гости смогли ответить лишь в третьем периоде, когда счёт размочил Стефан Да Коста. В концовке третьего периода второй гол гостей забил Анатолий Голышев. Примечательно, что стартовый вратарь «Автомобилиста» Владимир Гaлкин не был заменён после второго периода и доиграл матч до конца.

«Металлург» выиграл первую встречу в текущем сезоне у «Автомобилиста». Команды встречались в полуфинале прошлого плей-офф, где сильнее оказались магнитогорцы в серии из семи игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Матч омрачился страшной травмой защитника «Магнитки» Владислава Ерёменко. В третьем периоде он попал под силовой приём Андрея Обидина и упал на лёд, ударившись правым коленом. С площадки его увезли на носилках. «Там очень тяжёлая ситуация, сложный перелом. Хорошо, если он дальше будет играть в хоккей. Он до конца выбыл, я думаю, что до конца сезона», — сказал после игры главный тренер «Магнитки» Андрей Разин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло (Горбунов, Шипачёв) – 09:58 (5x5)     1:1 Шабанов (Дронов, Телегин) – 19:29 (5x5)     1:2 Мороз (Шипачёв, Хэмилтон) – 21:24 (5x5)     1:3 Мороз (Шипачёв) – 53:14 (5x5)    

В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и минским «Динамо». Победу одержали гости со счётом 3:1.

На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Динамо» Никита Пышкайло, которому ассистировали Роман Горбунов и Вадим Шипачёв. «Трактору» удалось сравнять счёт на последней минуте первого периода благодаря голу Максима Шабанова с передач Григория Дронова и Сергея Телегина. Гости вновь вышли вперёд на старте второго периода — отличился Вадим Мороз, которому ассистировали Вадим Шипачёв и Роб Хэмилтон. В третьем периоде Мороз оформил дубль, а Шипачёв отдал третью передачу.

Василий Демченко дебютировал за минское «Динамо» после перехода из «Адмирала», на его счету 23 спасения в играх со своей родной командой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бровкин (Миллер) – 02:59 (5x5)     2:0 Семёнов (Галимов) – 22:38 (5x5)     3:0 Дыняк (Миллер, Кателевский) – 25:45 (5x5)     3:1 Ефремов (Горшков) – 31:22 (5x5)     3:2 Шаров (Ян) – 41:05 (5x5)    

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Победу в «зелёном дерби» одержали казанцы со счётом 3:2.

На третьей минуте встречи счёт открыл нападающий «Ак Барса» Артур Бровкин с передачи Митчелла Миллера. В начале второго периода казанцы забросили две быстрые шайбы и увеличили разрыв в счёте до трёх голов. Отличились Кирилл Семёнов и Никита Дыняк. В середине второго периода Владислав Ефремов размочил счёт, а на старте третьей двацатиминутки Александр Шаров сократил отставание в счёте до минимума. Таким образом, «Ак Барс» впервые в сезоне стал победителем «зелёного дерби». Ранее две победы одержал «Салават Юлаев». Кроме того, прервалась победная серия уфимцев, которая насчитывала шесть матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Дыбленко (Аймурзин) – 16:20 (5x5)     2:0 Коростелёв (Пилипенко, Аймурзин) – 27:51 (5x4)     3:0 Пилипенко (Буренов) – 28:48 (5x4)     3:1 Никонов – 43:01     4:1 Лишка (Коростелёв, Аймурзин) – 48:11 (5x4)     4:2 Венгрыжановский (Манухов, Попов) – 49:00 (5x5)    

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Сочи». Победу одержали хозяева со счётом 4:2.

Тремя результативными передачами отметился нападающий «Северстали» Данил Аймурзин. По голу и результативной передаче на свой счёт записали форварды череповецкой команды Никита Коростелёв и Кирилл Пилипенко. В составе сочинского клуба отличились Денис Венгрыжановский и Андрей Никонов, реализовавший буллит в третьем периоде.

«Северсталь» одержала третью победу подряд, а сочинский клуб потерпел шестое поражение кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 19 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Барыс
Астана
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Адмирал
Владивосток
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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