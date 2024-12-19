Капризов едва не поставил новый рекорд в НХЛ! Его гол в ворота Бобровского отменили судьи

Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» и «Флорида Пантерз» начали без дополнительной раскачки. Уже на четвёртой минуте первого периода гости открыли счёт благодаря точному попаданию канадского защитника Аарона Экблада, ассистентом которого выступили Йеспер Боквист и Мэки Самоскевич.

Спустя совсем немного времени хозяева ответили своей заброшенной шайбой. Главный лидер «Уайлд» Кирилл Капризов удачно подставил клюшку под бросок защитника Деклана Чисхольма, сумев переправить шайбу в ворота Сергея Бобровского. Для российского нападающего этот гол мог стать 23-м в нынешнем сезоне НХЛ.

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В этом случае Кирилл бы сравнялся с лидером снайперской гонки сезона немецким форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Леоном Драйзайтлем, а заодно поставил бы новый клубный рекорд. 27-летний нападающий стал бы первым игроком за всю историю «Миннесоты», которому бы удалось во второй раз за время выступления за американский клуб забросить четыре подряд шайбы «Уайлд» в одном сезоне.

В начале марта этого года Кириллу уже удалось отметиться подобным трюком. Перед сегодняшним же матчем с «Флоридой» в его активе значились три последние шайбы «Уайлд» в текущей регулярке. Однако гол Капризова в ворота Бобровского оказался отменён после того, как главный тренер «Пантерз» Пол Морис взял тренерский запрос на помеху Бобровскому. После короткого видеопросмотра арбитры Джон Макисаак и Келли Сазерлэнд отменили взятие ворот по причине того, что нападающий «дикарей» Марко Росси, по их мнению, атаковал российского голкипера.

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Столь обидным образом Капризов лишился заброшенной шайбы и нового рекорда клуба. Ещё через несколько минут россиянин имел отличный шанс, чтобы восполнить этот пробел. Но Кирилл вернулся к роли ассистента и записал на свой счёт результативную передачу в эпизоде с голом всё того же Росси. «Миннесота» сначала долго играла в формате «пять на три», но реализовать двойное большинство не смогла, зато уже при игре «пять на четыре» австрийский форвард с близкого расстояния всё-таки отправил шайбу в ворота Бобровского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Капризов отметился 26-й результативной передачей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, набрав 48-е очко в сезоне. Сравняться с Драйзайтлем в гонке снайперов у Кирилла пока не вышло, зато обогнать немца в бомбардирском зачёте у россиянина получилось. Лидер «Уайлд» вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров, обойдя не только Драйзайтля, но также ещё и Микко Рантанена с Никитой Кучеровым. Теперь в рейтинге лучших бомбардиров этого сезона НХЛ он уступает только звезде «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону (50).

Вот только других глобальных поводов для радости у «Миннесоты» сегодня не нашлось. Примечательно, что ворота «Уайлд» в этом матче защищал канадский голкипер Марк-Андре Флёри. 40-летний голкипер в 1004-й раз за карьеру в НХЛ вышел на игру в стартовом составе, что отныне является третьим результатом среди голкиперов в истории североамериканской лиги. Сегодня Марк-Андре превзошёл показатель Патрика Руа (1003 старта). Рекорд НХЛ принадлежит Мартину Бродо (1251 матч с первых минут), на втором же месте располагается Роберто Луонго (1014).

Преподнести подарок своему голкиперу на его исторический матч в НХЛ у полевых игроков «дикарей» не вышло. Под занавес стартового периода Самоскевич во второй раз в матче вывел «Флориду» вперёд, а ключевым в игре стал следующий отрезок, в ходе которого в ворота Флёри влетели ещё три шайбы. И если гол финского форварда Александра Баркова был отменён после просмотра на предмет положения «вне игры», то к двум подряд шайбам американца Мэттью Ткачука ни у кого вопросов уже не было.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ткачук оформил дубль за 3,5 минуты, внеся весомый вклад в победу «Пантерз». В начале заключительной двадцатиминутки эффектным хитом отметился российский форвард «Уайлд» Марат Хуснутдинов. 22-летний нападающий применил хит против Боквиста, в результате которого шведский форвард даже потерял шлем.

В остальном же «Флорида» продолжала целиком и полностью контролировать ход встречи, а в концовке она даже довела дело до разгромной победы. Последовательно отличились два финских хоккеиста – защитник Нико Миккола и форвард Ээту Луостаринен. Таким образом, «Пантерз» одержали разгромную победу со счётом 6:1, а «Миннесота» потерпела второе поражение кряду.