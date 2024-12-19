«Болельщики «Динамо» говорят: «Мы доверяем тебе, не слушай критику». Интервью с Миской

На завершившемся недавно Кубке Первого канала одним из трёх вратарей сборной мира КХЛ был голкипер московского «Динамо» Хантер Миска. Американский страж ворот был одним из самых критикуемых игроков не только в своей команде, но и во всей лиге, однако незадолго до перерыва успел оформить первый «сухарь» в КХЛ и провести несколько неплохих матчей.

13 декабря, в день турнира 3х3 в рамках КПК, Миска пообщался с корреспондентом «Чемпионата». В эксклюзивном интервью 29-летний вратарь рассказал о реакции на критику, поделился мнением о ротации, в которой он оказался по ходу сезона, а также отметил поддержке, которую получал от болельщиков бело-голубых.

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Интервью с Хантером получилось едва ли не самым необычным в моей жизни — вместе с ним на интервью пришла его двухлетняя дочка, которая, как и вся семья голкипера, приехала в Северную столицу вместе с папой. Комментариев от девочки получить, увы, не удалось: «Она очень стеснительная», — сказал Хантер. Зато сам голкипер оказался очень общительным и после небольшого диалога, во время которого он выразил восхищение условиями для детей в России, с улыбкой на лице ответил на все, даже не самые приятные вопросы.

«Решение приехать в сборную мира КХЛ было очень лёгким»

— Это ваш второй приезд в Петербург, но теперь уже на новый стадион. Какие впечатления от «СКА Арены»?

— Мне очень нравится! Это невероятно красивая арена. Знаю, что она самая большая в мире. Когда впервые вышел на лёд и поднял голову, чтобы осмотреться, у меня захватило дух. «Ледовый дворец» — тоже отличная арена, но «СКА Арена» завораживает.

— Её уровень близок к тому, что вы видели в НХЛ?

— Конечно. Она очень высокая к тому же. На втором ярусе наклон трибун очень большой, болельщики как будто нависают надо льдом, это прикольно.

— Вы наверняка могли отказаться от поездки в сборную мира КХЛ, провести больше времени с семьёй. Что заставило вас согласиться?

— Это было очень лёгкое решение. У меня и моей семьи не было особых планов на этот перерыв. Я даже не знаю, сколько выходных получил бы, если бы не приехал сюда. Когда пришло предложение — это было примерно за полторы-две недели до турнира — я даже не задумывался, стоит принимать его или нет.

Хантер Миска Фото: photo.khl.ru

— Удивил сам факт такого предложения?

— Не совсем. Я знал, что будет такой турнир, об этом говорили в команде, но не знал, будут приглашать нас или нет.

— Перспектива поработать с Майком Кинэном привлекала?

— Он был очень дружелюбен ко всем с начала работы. Да, это очень круто. Майк — большая фигура в хоккее. Играть под руководством таких тренеров всегда большая честь.

— Он действительно отдаётся игре с такой страстью, как об этом говорят?

— Да. Он невероятен.

— Что в целом думаете о концепте сборной мира?

— Мне понравилась эта идея. Прикольно, когда собираются игроки из разных команд. Здорово, что у нас появилась возможность поиграть вместе со многими классными легионерами и показать своё мастерство. У нас собралась отличная команда в самом расцвете лет.

— Похоже на то, что было на Кубке мира — 2016 со сборными Европы и Северной Америки, не так ли?

— Да, это точно. Жаль, что не все топовые легионеры смогли сюда приехать.

«Динамо» нужно продолжать в том же духе»

— Половина сезона в КХЛ позади. Как оцените её для себя?

— Мне всё понравилось. Конечно, начало сезона нам не очень удалось, но затем получилось набрать ход. Мы начали играть как команда, доверять друг другу и системе. С тех пор всё пошло по накатанной. Нужно продолжать действовать в том же духе, придерживаться тренерских установок.

— Ожидали, что будет настолько тяжело в начале?

— Нет, но всегда нужно ожидать неожиданного. Нельзя всё время быть на высоте. Сезон — это настоящие американские горки. Многое зависит от ментальной подготовки. Нужно уметь справляться с проблемами в первую очередь у себя в голове. Это часть хоккея. Я делаю это уже восьмой год, так что для меня в этом нет ничего нового.

— Вы начинали сезон как первый номер, но в октябре Максим Моторыгин постепенно забрал игровое время себе. На льду у вас, очевидно, есть конкуренция, а как обстоят дела за его пределами?

— У нас отличные отношения. Макс — очень приятный парень. Он не очень хорошо говорит по-английски, поэтому иногда возникают трудности во взаимодействии. Справляемся как можем (улыбается). Но он невероятен. Мне бы хотелось научиться говорить по-русски, чтобы мы могли чаще и больше общаться. Однако мне кажется, что по ходу нашей совместной работы мы начинаем понимать друга всё больше. Наш тренер вратарей тоже говорит по-английски, поэтому иногда помогает нам с переводом.

— Ваш русский становится лучше?

— Потихоньку. Это очень сложный язык.

— В октябре вы оказались вне заявки на несколько матчей, при этом травм у вас не было. Как переносили это?

— Понимал, что мне нужно сосредоточиться на работе и прикладывать все усилия, чтобы вновь заработать место в составе. Это не было весело. Очевидно, я не был доволен таким раскладом, но это не моё решение. Я должен фокусироваться на том, что могу контролировать, и усердно трудиться, чтобы вернуться в заявку.

— Были ли отдельные разговоры с Алексеем Кудашовым в этот период?

— Нет, ни одного.

«Вратари должны иметь короткую память»

— Вы говорили, что не читаете критику в СМИ. Но получается, что после того вопроса про критику в СМИ вы точно узнали ней. Это как-то повлияло на вас?

— Вообще никак. Слышал об этом от болельщиков за пределами арены. Но они поддерживали меня, говорили «мы доверяем тебе», «не слушай, что о тебе говорят». Я не слежу за критикой. Могу лишь представить, что обо мне писали, но меня это никак не беспокоит.

— Вы вообще склонны к самокритике?

— Нет. В начале карьеры такое было, но затем научился избегать этого. Думаю, все рано или поздно этому учатся. Чем старше становишься, тем легче начинаешь к этому относиться. Я здесь для того, чтобы делать свою работу. Мне очень повезло играть на профессиональном уровне. Многие люди отдали бы всё, лишь бы оказаться на нашем месте. Поэтому для меня большая честь иметь возможность быть там, где я сейчас.

— Такие моменты, как в матче с «Ак Барсом», застревают в голове хоть на какое-нибудь время?

— (Смеётся.) Нет, вообще ни на секунду. Вратари должны иметь короткую память, быстро забывать всё, что происходит — голы, сейвы. Необходимо сохранять выдержку. Да, конечно, мы пропустили тогда. Никому не нравится, когда ему забивают, однако это часть профессии — нет таких вратарей, которые не пропускали бы никогда. Я немного задумался после того эпизода, но лишь потому, что не понял, почему игрока «Ак Барса» не удалили. Впрочем, я оставил ту ситуацию на льду, теперь меня это не волнует.

— Были ли в карьере эпизоды, которые надолго оставались в голове? Может, что-нибудь положительное? Например, сейв голой рукой в АХЛ.

— Вратари так часто играют и делают так много сейвов, что они быстро стираются из памяти. Могу увидеть какую-нибудь фотографию, и тогда воспоминания ненадолго возвращаются. Но не думаю, что что-то задерживается у меня в голове надолго. Думаю, у многих полевых игроков такая же ситуация с голами — их так много, что все и не упомнишь. Хотя особенные, конечно, остаются в памяти.

— Было ли чувство облегчения после первого «сухаря» в КХЛ?

— Да. Всегда приятно провести матч без пропущенных шайб. Никогда не знаешь, сколько времени на это уйдёт. Надеюсь, до конца сезона успею оформить ещё не один шат-аут.

«У меня ушло время, чтобы привыкнуть к площадке в КХЛ»

— Как сейчас оцените свою физическую форму?

— Я в хорошей форме. У нас в Москве было много тяжёлых тренировок в зале. Каждый игрок нашей команды должен быть в фантастической форме сейчас. Думаю, я уже на 100% готов. Поначалу у меня ушло какое-то время, чтобы привыкнуть ко льду — всё-таки в Германии я играл на больших площадках. Скорость игры здесь выше, есть разница в углах, с которых наносятся броски. Качество хоккея здесь выше, каждая команда обладает большей глубиной во всех четырёх звеньях. Сейчас я чувствую себя отлично.

— С чем связываете улучшение результатов и длинную победную серию «Динамо» в ноябре?

— Думаю, каждый игрок понял и принял систему игры. Кажется, раньше с этим были проблемы, не у всех получилось сделать это сразу. Сейчас мы — единое целое, а не собрание индивидуальностей. Это важная часть успеха команды. Теперь не нужно ничего чинить — только становиться лучше.

— Кого выделите из коллег в КХЛ?

— Зака Фукале, мне очень нравится, как он играет. Игорь Бобков — он большой парень, очень хороший вратарь. Ещё хороший вратарь у ЦСКА — Иван Просветов. Я пересекался с ним в тренировочном лагере «Аризоны» и играл против него в АХЛ. У нас было несколько хороших баталий за годы там, против него было весело играть, прикольно, что мы встретились и здесь. Он очень атлетичный, за ним интересно наблюдать.

Иван Просветов Фото: photo.khl.ru

— Забавно, он после матча ЦСКА с «Динамо» отметил, как вы выезжали к центру льда, но сказал, что не хочет в это ввязываться.

— Думаю, у нас было что-то похожее и в АХЛ, когда у команд были стычки. Он любил принимать участие в таких вещах. А я просто показываю одноклубникам, что не боюсь вступиться за них, если того потребует ситуация. И он делал то же самое. Думаю, у нас с Просветовым есть взаимное уважение, это весело (смеётся)! Вы же видели, что в НХЛ делал Флёри? Это то же самое. Парни уважают друг друга, но если вдруг что… Не связывайтесь с моей командой (смеётся)!

— Михаил Бердин в прошлом сезоне вообще подрался с полевым игроком.

— Да? Против него я тоже играл в АХЛ, слышал пару вещей о нём. Он не боится влезть в самую гущу событий, это точно (смеётся).

«Ни на секунду не пожалел о приезде в Россию!»

— Реально ли обойти «Локомотив» в таблице?

— Да, конечно. Мы хотим быть лучшей командой в лиге. Будем стремиться достичь успеха. «Динамо» хочет занять первое место в регулярке и забрать преимущество домашнего льда в плей-офф. Сделаем всё возможное, чтобы забраться на вершину таблицы.

— Вы говорили, что болеете за «Миннесоту». Следите за командой сейчас?

— Да. Она сейчас играет очень хорошо. Интересно понаблюдать за той перестройкой, которая происходит в команде. У них появились хорошие игроки. Думаю, их результаты — сюрприз для большинства, но сейчас «Миннесота» день за днём доказывает, что является новой силой в НХЛ. Надеюсь, она сможет сохранить стабильность до конца сезона и остаться на вершине.

— Капризов — претендент №1 на «Харт»?

— Он проводит невероятный сезон. Если продолжит в том же духе и сможет избежать травм, то да, конечно.

— Алексей Сопин сказал, что вы открыты к получению гражданства РФ.

— Да, я открыт ко всему. Я хочу продолжать играть в хоккей. Если появится возможность, которая позволит мне продолжить играть в России, то я бы, конечно, хотел ей воспользоваться.

— Примеры Пакетта и Менелла вдохновили вас?

— Да, 100%.

— Вам наверняка что-то рассказывали о России до того, как вы переехали сюда. Что успели выделить для себя в нашей стране за время пребывания здесь?

— Я обожаю вашу страну! Многие легионеры отмечают, и я соглашусь, что здесь очень чисто. Как сказал в нашем разговоре до начала записи, здесь есть все условия для детей и семьи, это очень важно для меня, особенно когда мы отправляемся на выезд. На выходных всегда есть возможность как-то занять детей — отвести в аквапарк или на какую-нибудь площадку в торговых центрах. Зимой тут невероятно красиво — столько новогодних и рождественских украшений и гирлянд. Я наслаждаюсь своим временем здесь.

— То есть вы не пожалели, что приехали в Россию?

— Ни на секунду!