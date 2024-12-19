Большой обмен в НХЛ! Второй номер драфта покинул Нью-Йорк после скандальных комментариев

Все клубы из штата Нью-Йорк продолжает трясти. О бедах «Баффало», которым не видно конца и края, мы подробно писали вчера. «Айлендерс» просто застряли со своим возрастным составом на отметке в 50% очков, а в публичных комментариях Патрика Руа можно заметить недовольство менеджментом клуба. Впрочем, от этих двух клубов до старта сезона ждали максимум прохода в плей-офф.

«Рейнджерс» – история другая. Нынешний костяк клуба дважды за три сезона вышел в финал конференции. Перед стартом сезона «синерубашечники» делили третье место в букмекерских котировках, уступая только двум действующим финалистам. Сезон команда Питера Лавиолетта начала с 12 побед в 17 матчах, и не просто ехала на широкой спине Игоря Шестёркина, но действительно переигрывала соперников. Однако в середине ноября всё рухнуло в одночасье.

После грустного поражения от «Эдмонтона» (2:6) в прессу утекла информация, что генменеджер Крис Друри рассматривает варианты омоложения команды и готов расстаться с опытными Крисом Крайдером и Джейкобом Трубой. Оба имели не только вкусные контракты, но и нашивки на груди. Защитника чуть не обменяли летом в «Детройт», однако после утечки информации он экстренно включил команду из родного Мичигана в список, куда его отдавать нельзя. После появления этой информации «Рейнджерс» проиграли девять матчей из 12, и все – в основное время. Где-то между этими событиями Трубу всё-таки обменяли в «Анахайм». Команда осталась без капитана, но и это не помогло.

В таких случаях тренеры часто включают «блендер», начиная миксовать самые странные сочетания звеньев — авось что-то сработает и поможет выпутаться из ситуации. Такой блендер увидели болельщики в игре с «Сент-Луисом», где в топ-6 оказались чистые ролевики Джонни Бродзински и Уилл Кайлли. Конечно, команде не хватало Артемия Панарина, получившего травму, и Каапо Какко, который… был совершенно здоров и сел в запас.

Каапо Какко на драфте-2019 Фото: EPA/TASS

Это решение, мягко говоря, не поняли. Финн был вторым по полезности игроком команды (+10), на небольшом контракте набирал почти 0,5 очка за игру. Продвинутая статистика тоже подтверждала, что Какко в порядке: финн был третьим среди форвардов «Рейнджерс» по проценту ожидаемых голов и самым надёжным из них по допущенным явным голевым моментам. Рациональных причин для такого решения не было, только репутация Лавиолетта как человека, который в ключевой момент скорее доверится ветеранам команды, а не молодым – пусть и играющим в НХЛ давно.

Финн вновь попал в состав на игру с «Нэшвиллом», но после матча разнёс тренерское решение: «Я был удивлён. Знаю, что тренер должен что-то делать, когда команда так часто проигрывает, но, по-моему, это простое решение – выбрать молодого парня и посадить его в запас. Сейчас никто не играет достаточно хорошо. Я не слишком часто был на льду, когда нам забивали. Я не был худшим». Цифры подтверждают, что Какко был прав, но после таких жёстких формулировок в команде не остаются. Так оно и вышло.

Какко, конечно, сыграл в «Рейнджерс» далеко не так продуктивно, как от него ожидали – особенно ожидания завысил взрослый ЧМ-2019, где Каапо был одним из ярчайших игроков сборной. Бастом драфта его все-таки назвать нельзя: финн вырос как минимум в полезного игрока, который даёт энергию и важен в командном прессинге. Примеры типа Сэма Райнхарта показывают, что большой талант может заново найти себя и лет через семь после драфта. Однако Какко долго не меняли, явно боясь продешевить, а теперь отдали за очень скромную компенсацию – 29-летнего защитника третьей пары Уильяма Боргена, пики третьего и шестого раундов.

Каапо Какко Фото: AP/TASS

Станут ли «Рейнджерс» сильно лучше после этого обмена? Явно нет. Команда по ходу своей неудачной серии улетела на предпоследнее место в лиге по допущенным ожидаемым голам и явным моментам – хуже только «Монреаль» с очень молодой обороной. Теперь из команды уходит один из немногих обладателей хорошей оборонительной статистики. Болельщики считают, что финн в своих комментариях намекал на Мику Зибанеджада, который имеет чудовищные для команды такого уровня «-17». У первого номера драфта-2020 Алекси Лафреньера дела не лучше: «-14».

И вопросов здесь больше даже не к Лавиолетту, а к менеджменту команды, причём за несколько последних лет. Что, Какко – первый высокий драфт-пик «Рейнджерс», который уходит из команды задёшево, не оправдав ожиданий? Были и Лиас Андерссон, и Виталий Кравцов. Один или два промаха можно списать на провалы чисто скаутские, но три вкупе с нестабильностью Лафреньера явно указывают на огромные проблемы с доведением игроков до ума.

Инсайдер ESPN Эмили Каплан сообщала, что несколько игроков «Рейнджерс» крайне недовольны тем, как генменеджер Крис Друри ведёт дела. Однако Друри якобы имеет поддержку со стороны владельца команды Джеймса Долана, который традиционно больше занимается баскетбольными «Никс» (и стал чуть ли не самым ненавидимым хозяином НБА). Однако недавно Пол Биссоннетт рассказал, что Долан попросил совета у Шона Эвери, который специально вылетел в Нью-Йорк ради личной встречи с владельцем. С одной стороны, это может говорить о крайней степени отчаяния – с другой стороны, один из главных провокаторов лиги может дать совет об изменении ситуации именно в раздевалке.

Ну а что же вторая сторона обмена? «Мы пытались закрыть дыру в составе, ведь с травмой Джордана Эберле нам не хватало игрока на правом фланге. Этот парень может играть на правом фланге. Он габаритный и мастеровитый игрок. Поэтому мы подумали, что это правильный шаг», – заявил генменеджер клуба Рон Фрэнсис. Опыт реабилитации финских талантов у его команды есть: «Кракен» оживили Ээли Толванена, которого забрали с драфта отказов «Нэшвилла». Может, и сейчас потенциал Какко раскроют на все 100%?