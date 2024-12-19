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Лада и Амур совершили трансферы с участием вратарей, всё главное о переходах в КХЛ, 19 декабря 2024 года

Громкие вратарские трансферы в КХЛ! «Лада» совершила обмен, а в «Амуре» расторгли контракт
Павел Панышев
Громкие вратарские трансферы в КХЛ!
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Теперь в московском «Динамо» почти наверняка расстанутся с американским голкипером.

В преддверии намеченного на 27 декабря дедлайна в КХЛ на трансферном рынке становится всё жарче. На днях «Лада» и московское «Динамо» объявили о громкой сделке: в обмен на денежную компенсацию в столицу России отправился вратарь Владислав Подъяпольский, которого гендиректор бело-голубых Сергей Сушко уже успел назвать лучшим в лиге. Утверждение более чем сомнительное, однако свой состав динамовцы укрепили всего за 40 млн рублей, что по нынешним временам за игрока подобного уровня едва ли не символическая сумма.

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«Вратарь должен быть победителем». Кудашов — о причине приобретения Подъяпольского

Сразу отметим, что фигурировавшие в интернете цифры в 100 млн рублей и выше не имеют ничего общего с реальностью: в «Динамо» сроду не платили таких компенсаций. В Тольятти, похоже, всё так плохо с деньгами, что отпустить своего лидера решили без особых сомнений, хотя, конечно, на рынке можно было поискать предложения посолиднее. С тандемом Трушков – Третьяк теоретический выход в плей-офф видится крайне сомнительным.

В «Динамо» же Подъяпольский стал третьим голкипером в обойме. Вряд ли руководство москвичей решит расстаться с россиянином Максимом Моторыгиным, а вот американец Хантер Миска, как говорят в таких случаях, серьёзно «подвис».

«Всё в процессе. Работа идёт. Когда у истории с Миской появится какое-то логическое завершение, мы вам обязательно всё расскажем», – отметил всё тот же Сушко.

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«Болельщики «Динамо» говорят: «Мы доверяем тебе, не слушай критику». Интервью с Миской

Сегодня же появился ещё один вратарский инфоповод. В «Амуре» из-за неудовлетворительных результатов решили сделать крайним Игоря Бобкова. Да, особой стабильностью Бобков никогда не отличался, но его прошлый сезон получился классным, да и в нынешнем корень всех проблем хабаровчан точно не во вратаре. Копать здесь нужно гораздо глубже.

Как теперь будет выглядеть худший клуб КХЛ с вратарской связкой Джурасик – Шаймарданов? Вопрос риторический. Но с учётом того, что о попадании в восьмёрку на Востоке речи уже не идёт, доигрывать регулярный чемпионат можно без особого напряга.

«По инициативе ХК «Амур» генеральным директором Евгением Лугиным принято решение расторгнуть контракт с вратарём Игорем Бобковым, о чём было проинформировано агентство», – заявили представители хоккеиста из Winners.

Игорь Бобков

Игорь Бобков

Фото: photo.khl.ru

Чуть позднее расторжение контракта с Бобковым подтвердили в хабаровском клубе, так что теперь Игорь официально вышел на рынок свободных агентов. Время найти новую команду ещё есть: например, можно попробовать трудоустроиться на небольшую зарплату в «Ладу», хотя в тольяттинском клубе на первом месте сейчас вопрос экономии.

Кстати, случись расторжение Бобкова на неделю раньше, россиянин вполне мог оказаться в минском «Динамо», где как раз искали человека для укрепления вратарской позиции. В итоге «зубрам» пришлось договариваться об обмене с «Адмиралом» для получения в свои ряды Василия Демченко, в то время как Бобкова можно было подписать в куда более простой и выгодной ситуации. Но предугадать решения нынешнего руководства «Амура» – задача не из лёгких.

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