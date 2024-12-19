Громкие вратарские трансферы в КХЛ! «Лада» совершила обмен, а в «Амуре» расторгли контракт

В преддверии намеченного на 27 декабря дедлайна в КХЛ на трансферном рынке становится всё жарче. На днях «Лада» и московское «Динамо» объявили о громкой сделке: в обмен на денежную компенсацию в столицу России отправился вратарь Владислав Подъяпольский, которого гендиректор бело-голубых Сергей Сушко уже успел назвать лучшим в лиге. Утверждение более чем сомнительное, однако свой состав динамовцы укрепили всего за 40 млн рублей, что по нынешним временам за игрока подобного уровня едва ли не символическая сумма.

Сразу отметим, что фигурировавшие в интернете цифры в 100 млн рублей и выше не имеют ничего общего с реальностью: в «Динамо» сроду не платили таких компенсаций. В Тольятти, похоже, всё так плохо с деньгами, что отпустить своего лидера решили без особых сомнений, хотя, конечно, на рынке можно было поискать предложения посолиднее. С тандемом Трушков – Третьяк теоретический выход в плей-офф видится крайне сомнительным.

В «Динамо» же Подъяпольский стал третьим голкипером в обойме. Вряд ли руководство москвичей решит расстаться с россиянином Максимом Моторыгиным, а вот американец Хантер Миска, как говорят в таких случаях, серьёзно «подвис».

«Всё в процессе. Работа идёт. Когда у истории с Миской появится какое-то логическое завершение, мы вам обязательно всё расскажем», – отметил всё тот же Сушко.

Сегодня же появился ещё один вратарский инфоповод. В «Амуре» из-за неудовлетворительных результатов решили сделать крайним Игоря Бобкова. Да, особой стабильностью Бобков никогда не отличался, но его прошлый сезон получился классным, да и в нынешнем корень всех проблем хабаровчан точно не во вратаре. Копать здесь нужно гораздо глубже.

Как теперь будет выглядеть худший клуб КХЛ с вратарской связкой Джурасик – Шаймарданов? Вопрос риторический. Но с учётом того, что о попадании в восьмёрку на Востоке речи уже не идёт, доигрывать регулярный чемпионат можно без особого напряга.

«По инициативе ХК «Амур» генеральным директором Евгением Лугиным принято решение расторгнуть контракт с вратарём Игорем Бобковым, о чём было проинформировано агентство», – заявили представители хоккеиста из Winners.

Игорь Бобков Фото: photo.khl.ru

Чуть позднее расторжение контракта с Бобковым подтвердили в хабаровском клубе, так что теперь Игорь официально вышел на рынок свободных агентов. Время найти новую команду ещё есть: например, можно попробовать трудоустроиться на небольшую зарплату в «Ладу», хотя в тольяттинском клубе на первом месте сейчас вопрос экономии.

Кстати, случись расторжение Бобкова на неделю раньше, россиянин вполне мог оказаться в минском «Динамо», где как раз искали человека для укрепления вратарской позиции. В итоге «зубрам» пришлось договариваться об обмене с «Адмиралом» для получения в свои ряды Василия Демченко, в то время как Бобкова можно было подписать в куда более простой и выгодной ситуации. Но предугадать решения нынешнего руководства «Амура» – задача не из лёгких.