«Он уже на финишной прямой». Когда Овечкин вернётся в игру после травмы?

Одна из главных тем в НХЛ в последние дни: когда же Александр Овечкин вернётся в игру? Нападающий «Вашингтона» в последний раз выходил на матч ещё 19 ноября — именно тогда он получил травму, которая оставила его вне хоккея на длительный срок.

Предполагалось, что Ови из-за перелома малоберцовой кости вылетит на срок от четырёх до шести недель. Однако спустя примерно три недели после травмы форвард уже начал тренировки. Сейчас Александр продолжает заниматься: по-прежнему в бесконтактном джерси, но всё чаще и регулярнее.

Овечкин даже принял участие в командной тренировке! Она вышла недолгой, но это явно положительный сигнал. Кроме того, «Вашингтон» взял капитана с собой на короткий, двухдневный выезд в Даллас и Чикаго. А видео далласского журналиста, на котором Ови отрабатывает свой классический щелчок из «офиса», даёт стойкую надежду на скорое возвращение хоккеиста.

Так когда же его ждать?

Первые плюс-минус понятные сроки 13 декабря озвучил известный инсайдер НХЛ Крис Джонстон в эфире TSN.

«Всё более вероятно, что Ови не вернётся до Рождественской паузы. Послушайте, он только в начале этого «окна» от четырёх до шести недель, которые ему дали на восстановление после перелома малоберцовой кости. И он ещё не возобновил катание с командой.

Есть пара вещей, которые работают против Ови. Ему нужно пройти через определённые шаги: занятия с тренером, тренировки в бесконтактном джерси, полноценные командные тренировки с силовыми упражнениями.

У «Вашингтона» будет семь матчей за 12 дней перед рождественским перерывом. Поэтому, думаю, команда хочет сделать то, что будет лучше для Овечкина. Может быть, сдержать его собственные инстинкты — он всегда желает вернуться как можно скорее. И, думаю, наиболее вероятно, что мы увидим Ови после перерыва на Рождество», — сказал тогда Джонстон.

Рождественская пауза в НХЛ, к слову, будет 25 декабря.

Как раз после слов Джонстона, буквально на следующий день, Александр впервые после травмы потренировался с командой. Совсем недолго — и всё же это явный прогресс.

А менее чем через неделю, 17 декабря, появился новый инсайд — на этот раз от глыбы журналистского цеха Пьера Лебрюна.

«Что касается погони Овечкина за рекордом по количеству голов, то она возобновится в ближайшее время. Потенциально он либо вернётся в состав на одну встречу перед праздничным перерывом, либо должен быть готов выйти на матчи сразу после перерыва на Рождество», — написал Лебрюн в своей колонке на The Athletic.

Инсайдер очертил примерные сроки. Но когда же теперь ждать Ови? Что ж, перед Рождественской паузой свою последнюю встречу «Вашингтон» сыграет в ночь с 23 на 24 декабря мск в Бостоне с местными «Брюинз». А после перерыва «столичные» выйдут на лёд лишь в ночь с 28 на 29 декабря. Тогда «Кэпиталз» встретятся в гостях с «Торонто».

Немалые шансы увидеть Овечкина в игре именно в одном из этих матчей.

Кажется, оптимистично относительно скорого возвращения Алекса настроен и главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

«Да, следующий шаг — это просто полноценная тренировка, на которой не придётся отстранять его от контактных упражнений. Ему точно понадобится как минимум одна из них, а возможно, и несколько, прежде чем вернуться в состав после того, как он пропустил так много времени. Иногда, когда ты пропускаешь пару матчей, тебе нужна всего одна тренировка, чтобы вернуться, но, с учётом того, что он пропустил четыре недели, в идеале провести несколько, прежде чем получить зелёный свет на участие во встрече.

Александр Овечкин Фото: G Fiume/Getty Images

Он прогрессирует. Это всё, что я могу сказать: всё идёт по плану, никаких эксцессов у него не было, он движется в правильном направлении. Так что произойдёт ли это [его возвращение] через неделю или через две недели — это пока вопрос, но дело идёт. Так что теперь он находится на последнем этапе к тому, чтобы надеть обычное джерси, он уже на финишной прямой. Так что посмотрим, как пройдёт следующая неделя», — рассказал Карбери.

В команде, конечно же, ждут Овечкина. Нападающего до сих пор никто не смог обойти в гонке снайперов «Вашингтона», хотя он пропустил уже 13 матчей. За 18 встреч Александр успел забить 15 голов — на данный момент столько же на счету Коннора Макмайкла, который провёл 31 встречу.

Да и в списке бомбардиров капитан не сильно опустился. Успев набрать 25 очков, он всё ещё занимает четвёртое место в команде. Только недавно его обошли тот же Макмайкл (27) и Алексей Протас (26). А вот Дилан Строум улетел куда-то в космос, набрав 38 (11+27) очков.

В любом случае помощь Овечкина точно пригодится «Вашингтону». И мы, судя по всему, увидим форварда в игре уже в этом году. Теперь главное, чтобы он не форсировал своё возвращение.

А об остальном позаботится команда.