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Расписание спортивных матчей 20 декабря 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: «Металлург» — «Салават Юлаев» в КХЛ, «Бавария» — «Лейпциг» и биатлон
Михаил Георгиев
Спортивные события 20 декабря 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 20 декабря: Мичков и Кучеров — в НХЛ, волейбол, чемпионат России по фигурному катанию, а также регулярка НБА! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Никита Кучеров свою результативную серию?

Нападающий «Тампы» набирает очки уже в восьми матчах подряд, при этом в каждом из них форвард отдавал хотя бы одну результативную передачу. На этом отрезке Кучеров записал на свой счёт 18 (3+15) очков и включился в борьбу за звание лучшего бомбардира сезона. А в соперниках — «Сент-Луис», одна из самых пропускающих команд Запада.

Мегаматч от Кучерова:
Кучеров уже стал легендой. А кто ещё из россиян набирал 6+ очков за матч НХЛ?
Кучеров уже стал легендой. А кто ещё из россиян набирал 6+ очков за матч НХЛ?

🏒 3:30: «Филадельфия Флайерз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли Мичков своё голевое молчание?

Форвард «Филадельфии» после яркого отрезка не может набрать очки уже в трёх матчах подряд, а забить — в пяти. Причём без помощи Матвея «Флайерз» проиграли две последние встречи и лишились возможности приблизиться к топ-8. Мичков нужен «лётчикам», и сейчас — самое время вновь показать свой высокий уровень. Хоть в соперниках и крепкий «Лос-Анджелес».

Мичков — прорыв года?
Рок-н-ролльный Мичков и главный трофей Бобровского: прорывы 2024 года в российском хоккее
Рок-н-ролльный Мичков и главный трофей Бобровского: прорывы 2024 года в российском хоккее

🏀 4:00: «Мемфис Гриззлиз» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Стефен Карри поможет «воинам» обрести стабильность?

Уже все забыли старт сезона НБА, когда «Голден Стэйт Уорриорз» побеждал всех направо и налево. Теперь ситуация такова, что «воины» упали на восьмое место Запада, выиграв лишь два матча из последних 10. «Мемфис Гриззлиз» же планомерно двигался ко второй строчке в конференции. Команда во главе с Джа Морантом ни разу в сезоне не уступила больше чем в двух матчах кряду, что говорит о характере. Вся надежда в стане «воинов» – на Стефена Карри!

Как «Мемфис» добрался до топ-2 Запада?
Всем было плевать на них, а теперь они на коне! В чём феномен «Мемфиса»?
Всем было плевать на них, а теперь они на коне! В чём феномен «Мемфиса»?

🏒 4:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли «Питтсбург» в зону плей-офф?

Несмотря на неудачный старт сезона, «пингвины» сумели приблизиться к заветной восьмёрке – сейчас их отставание составляет всего одно очко. Конечно, «Пингвинз» сыграли аж на два матча больше, чем их прямой конкурент «Оттава», но любое очко может оказаться решающим. Тем более в соперниках – худшая команда НХЛ. Хорошая возможность для Малкина и Кросби вернуться в гонку за плей-офф?

Малкин помогает команде как может:
Видео
Евгений Малкин прервал безголевую серию из пяти матчей в НХЛ

🏀 5:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2024, пятница. 05:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выиграл от обмена звёзд — «Миннесота» или «Нью-Йорк»?

Карл-Энтони Таунс помог «Миннесоте Тимбервулвз» впервые за 20 лет оказаться в финале Запада, а после этого был обменян в «Нью-Йорк Никс». Отношения между игроком и клубом точно были испорчены. Центровой явно захочет отомстить команде, в которой провёл девять лет. Но получится ли? «Волки» понемногу приходят в себя и играют всё лучше. Зрителей ждёт яркое противостояние.

Противоречивое мнение о Кубке НБА!
А Кубок НБА — он точно надолго?
А Кубок НБА — он точно надолго?

🎯 9:00: Биатлон, Кубок содружества, третий этап, спринт, мужчины, 10 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Спринт 10 км
20 декабря 2024, пятница. 09:30 МСК
Не началось

Интрига: прервётся ли безмедальная серия Карима Халили?

Один из лидеров сборной вот уже шестую гонку кряду не может одержать победу, а медали на шее у Карима не висели пять стартов. Спринт на Кубке Содружества — идеальная возможность поправить положение. Тем более что на этом международном турнире у Карима всё складывается неплохо — он идёт вторым в общем зачёте, проигрывая только белорусу Антону Смольскому.

Чем закончился предыдущий этап Кубка Содружества?
В сборной России по биатлону новый лидер. Никто не может сравниться с ним по скорости
В сборной России по биатлону новый лидер. Никто не может сравниться с ним по скорости

⛸️ 10:30: Фигурное катание, чемпионат России, танцы на льду и спортивные пары (произвольные программы), женщины (короткая программа)

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Танцы на льду. Произвольный танец
20 декабря 2024, пятница. 10:30 МСК
Не началось
Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Спортивные пары. Произвольная программа
20 декабря 2024, пятница. 13:35 МСК
Не началось
Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Женщины. Короткая программа
20 декабря 2024, пятница. 15:25 МСК
Не началось

Интрига: смогут ли Бойкова и Козловский отыграться после неудачного проката?

Во второй соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию будут разыграны первые два комплекта медалей. Танцоры и спортивные пары выявят своих призёров.

В танцевальном турнире Александра Степанова и Иван Букин идут к своему четвёртому титулу чемпионата России. Однако борьба за медали будет серьёзной: между первым и шестым местом всего шесть баллов. Очень плотно расположились дуэты в этом году.

В парном турнире одни из лидеров Александра Бойкова и Дмитрий Козловский неудачно выступили в короткой программе. От Анастасии Мишиной и Александра Галлямова ученики Этери Тутберидзе отстали аж на 10 баллов. Сможет ли пара отыграться или им придётся довольствоваться серебряными медалями?

А в женском турнире всё только начинается. Главными фаворитами считаются Аделия Петросян и Алина Горбачёва. Но есть и другие фигуристки, которые вполне способны навязать борьбу. Кто станет лидером после первого дня?

Первый день чемпионата России был полон драм:
Гуменнику помог тренер Чена, и теперь он рвётся к золоту? На пути лишь Кондратюк!
Гуменнику помог тренер Чена, и теперь он рвётся к золоту? На пути лишь Кондратюк!

🎯 12:30: Биатлон, Кубок содружества, третий этап, спринт, женщины, 7,5 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Женщины. Спринт 7.5 км
20 декабря 2024, пятница. 12:30 МСК
Не началось

Интрига: Виктория Сливко — новый лидер Кубка Содружества?

Российская биатлонистка прямо сейчас идёт второй в тотале турнира, уступая соотечественнице Тамаре Дербушевой 15 очков. Но Сливко имеет реальные шансы сместить её с этой позиции. Тюменская спортсменка выиграла последние два старта на Кубке России, да и вообще выглядит куда стабильнее Тамары. Но сначала нужно не дать слабину в спринте.

Сливко выдала мощную гонку на КР:
«Была уверена, что она меня разорвёт». В российском биатлоне вернулась мощная дуэль
«Была уверена, что она меня разорвёт». В российском биатлоне вернулась мощная дуэль

🎯 16:20: Биатлон, Кубок мира, третий этап, спринт, женщины, 7,5 км

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 7.5 км Спринт
20 декабря 2024, пятница. 16:20 МСК
Не началось

Интрига: справится ли кто-то с Франциской Пройс?

На Кубке мира – новый лидер. Немецкая биатлонистка наконец обрела стабильность и уже создала небольшой задел в борьбе за общий зачёт у женщин. Она стабильно в призах, пока соперниц из Франции и Швеции знатно лихорадит. Всё никак не справятся с проблемами и норвежка Ингрид Тандреволд с итальянкой Лизой Виттоцци. Кажется, это идеальная возможность закончить календарный 2024-й на вершине мирового биатлона.

Но в Анси, где пройдёт женский спринт, зима не такая снежная и холодная, как это было в Хохфильцене. Она дождливая. Учтут ли этот фактор сервисмены сборной Германии? Возможно, от их работы и будет зависеть результат лидера сборной.

Пройс привела Германию к золоту в эстафете!
Сенсация в женской эстафете на Кубке мира: Германия не оставила фаворитам ни шанса
Сенсация в женской эстафете на Кубке мира: Германия не оставила фаворитам ни шанса

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли «Салават» в лидеры Востока?

Уфимцы выдали шикарную серию побед и тихо приблизились к лидеру конференции «Трактору». Сейчас у обеих команд по 48 очков, причём у «Салавата» ещё и две встречи в запасе. Матч с действующим чемпионом не будет простым, тем более и «Магнитка» ещё может побороться за первое место на Востоке, но победа может вывести юлаевцев в лидеры. Цель достойная!

Последний матч уфимцам не удался:
Видео
«Ак Барс» впервые в текущем сезоне выиграл «зелёное дерби» у «Салавата Юлаева»

🏒 19:00: «Локомотив» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Автомобилист» серию поражений?

Екатеринбургская команда проиграла последние пять встреч и серьёзно ухудшила свои шансы на борьбу за лидерство на Востоке. Но все серии рано или поздно завершаются, тем более «Автомобилист» показывал неплохую игру в последнее время. Противостоять уральцам будет «Локомотив» — единоличный лидер сезона. Продлят ли ярославцы неудачную серию соперника или же нас ждёт сенсация?

Последняя неудача екатеринбургской команды:
Видео
«Металлург» обыграл «Автомобилист» в первом уральском дерби сезона

🏐 19:00: «Динамо» — «Локомотив», Суперлига, мужчины, 18-й тур

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 18-й тур
20 декабря 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив
Новосибирск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли москвичи выйти из кризиса?

Динамовцы готовятся к финалу Кубка России и на этом фоне угодили в небольшой кризис. С «Факелом» спастись получилось, а вот в игре с «Динамо-ЛО» — нет. Но главный матч для команды Константина Брянского будет через неделю. А пока — генеральная репетиция во встрече с «Локомотивом». Новосибирцы опережают москвичей в турнирной таблице и в случае победы прилично оторвутся. Кто выиграет?

Среди главных волейбольных прорывов года есть представители обеих команд:
Покорившие Европу и возрождающиеся звёзды: прорывы 2024 года в российском волейболе
Покорившие Европу и возрождающиеся звёзды: прорывы 2024 года в российском волейболе

⚽️ 22:30: «Бавария» — «РБ Лейпциг», Бундеслига, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Германия — Бундеслига . 15-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бавария» снова потеряет очки?

«Бавария» в прошлом туре Бундеслиги уступила в гостях «Майнцу» — 1:2. Первое поражение мюнхенцев в чемпионате позволило приблизиться «Байеру». А теперь команда Венсана Компани сыграет с ещё одним претендентом на титул — «РБ Лейпциг». Матчи клубов всегда выдаются интересными и упорными. А тут для «РБ Лейпцига» появляется ещё одна мотивация: в случае победы отставание от «Баварии» сократится до трёх очков. Ух, какая тогда закружится интрига в борьбе за золото!

«Бавария» останется без одного из лидеров?
Топ-футболисты рискуют остаться без работы через полгода. Тут не только звёзды «Ливерпуля»
Топ-футболисты рискуют остаться без работы через полгода. Тут не только звёзды «Ливерпуля»

⚽️ 22:45: «Верона» — «Милан», Серия А, 17-й тур

Италия — Серия А . 17-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:45 МСК
Верона
Верона
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Милан» выпадет из борьбы за зону ЛЧ?

«Милан» проводит плохой сезон в Италии. После 15 матчей команда Паулу Фонсеки занимает лишь восьмое место, отставая от лидирующей «Аталанты» на 14 очков (при игре в запасе). За золото миланцы уже вряд ли поборются, единственная надежда — зона Лиги чемпионов. Но и от неё команда отстаёт на восемь очков. Очередная потеря очков сделает шансы «Милана» на попадание в ЛЧ минимальными. В следующем туре команда едет в гости к борющейся за выживание «Вероне». Тяжёлая и определяющая встреча для миланцев.

Экс-игрок и тренер «Милана» советует клубу верить в Фонсеку:
Кларенс Зеедорф: «Милан» должен набраться терпения, у Фонсеки очень хорошие идеи
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