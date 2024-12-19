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«Торпедо» проиграло СКА в матче-триллере, ЦСКА победил в московском дерби. Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 19 декабря 2024 года.

Дубль Якупова помог «Авангарду» одержать волевую победу над «Нефтехимиком»

В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

На 13-й минуте первого периода Андрей Белозёров с передачи Райли Барбера открыл счёт в игре.

На шестой минуте второго периода Вячеслав Лещенко удвоил преимущество хозяев. В конце второй двадцатиминутки омский клуб забросил три шайбы за три минуты игрового отрезка. Забитыми голами отметились Наиль Якупов, Иван Игумнов и капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов.

На 13-й минуте третьего периода Андрей Белозёров с передачи Жан-Себастьена Ди сделал счёт 3:3.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В овертайме Наиль Якупов принёс омскому клубу победу.

«Куньлунь Ред Стар» дома всухую обыграл «Барыс»

В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 11-й минуте первого периода Мартен Лефевр с передачи Адама Кленденинга открыл счёт в игре.

На девятой минуте Паркер Фу с передач Дойла Сомерби и Джозефа Душака удвоил преимущество «Куньлунь Ред Стар».

Вратарь китайской команды Джереми Смит оформил третий «сухой» матч в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Куньлунь Ред Стар» во второй раз в сезоне одержал победу над казахстанской командой.

Московское «Динамо» одолело «Адмирал», прервав победную серию дальневосточного клуба

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На седьмой минуте первого периода Артём Кудашов с передачи Артёма Швеца-Рогового открыл счёт в игре. На 10-й минуте периода Артём Сергеев с передачи Даниила Пыленкова и Седрика Пакетта удвоил преимущество «Динамо». На 16-й минуте периода Артём Ильенко с передач Джордана Уила и Никиты Гусева сделал счёт 3:0.

На 15-й минуте второго периода Степан Старков с передач Даниила Гутика и Леонида Метальникова забросил первую шайбу гостей в матче.

На 15-й минуте третьего периода Георгий Солянников сократил отставание «Адмирала» до минимума. На последней минуте встречи Макс Комтуа установил окончательный счёт в игре.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Динамо» прервало победную серию дальневосточного клуба, состоящую из трёх матчей.

ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в ярком московском дерби КХЛ

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА в дерби принимал «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

На седьмой минуте первого периода Адам Ружичка с передач Ивана Морозова и Михала Чайковски открыл счёт в игре. На 16-й минуте периода Павел Карнаухов с передачи Ивана Просветова восстановил равенство в счёте.

В начале второго периода Егор Афанасьев с передач Дениса Гурьянова и Фредрика Классона вывел ЦСКА вперёд. На 12-й минуте периода Егор Филин сделал счёт 2:2. Спустя полторы минуты Михаил Мальцев забросил третью шайбу гостей в матче. За четыре секунды до конца периода Виталий Абрамов с передачи Дениса Гурьянова вновь сделал счёт равным.

На 11-й минуте команды обменялись шайбами. За «Спартак» забил Ансель Галимов, за ЦСКА — Прохор Полтапов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В овертайме Максим Соркин принёс ЦСКА победу.

СКА отыгрался с 0:3 и победил дома «Торпедо», Кузнецов отдал четыре передачи

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

На четвёртой минуте первого периода Владислав Фирстов открыл счёт в игре. На шестой минуте периода Вячеслав Войнов удвоил преимущество гостей. На последней минуте периода команды обменялись голами. За «Торпедо» забросил Игорь Ларионов, за СКА — Михаил Григоренко.

На 23-й секунде второго периода Марат Хайруллин сократил отставание СКА в матче. На четвёртой минуте периода Тони Деанджело сделал счёт 3:3. На седьмой минуте периода Василий Атанасов вновь вывел «Торпедо» вперёд. На 12-й минуте периода Михаил Воробьёв сделал счёт 4:4.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 12-й минуте третьего периода Иван Демидов забросил пятую шайбу СКА в игре. В конце встречи Василий Глотов установил окончательный счёт в матче.

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