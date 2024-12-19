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Новости дня в хоккее за 19 декабря 2024 года: ЦСКА обыграл Спартак в московском дерби, СКА переиграл Торпедо

«Торпедо» проиграло СКА в матче-триллере, ЦСКА победил в московском дерби. Итоги дня в КХЛ
Владимир Лаевский
Новости дня в хоккее за 19 декабря 2024 года
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«Авангард» совершил крутой камбэк, московское «Динамо» насолило «Адмиралу».

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 19 декабря 2024 года.

Дубль Якупова помог «Авангарду» одержать волевую победу над «Нефтехимиком»

В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 4
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Белозёров (Барбер) – 12:10 (5x5)     2:0 Лещенко – 25:01 (5x5)     2:1 Якупов – 37:00 (5x5)     2:2 Игумнов (Маклауд, Меркли) – 39:06 (5x5)     2:3 Шарипзянов (Маклауд, Чистяков) – 39:48 (5x5)     3:3 Белозёров (Ди) – 52:39 (5x5)     3:4 Якупов – 61:31 (3x3)    

На 13-й минуте первого периода Андрей Белозёров с передачи Райли Барбера открыл счёт в игре.

На шестой минуте второго периода Вячеслав Лещенко удвоил преимущество хозяев. В конце второй двадцатиминутки омский клуб забросил три шайбы за три минуты игрового отрезка. Забитыми голами отметились Наиль Якупов, Иван Игумнов и капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов.

На 13-й минуте третьего периода Андрей Белозёров с передачи Жан-Себастьена Ди сделал счёт 3:3.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В овертайме Наиль Якупов принёс омскому клубу победу.

«Куньлунь Ред Стар» дома всухую обыграл «Барыс»

В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Лефевр (Кленденинг) – 10:09 (5x5)     2:0 Фу (Сомерби, Душак) – 28:59 (5x5)    

На 11-й минуте первого периода Мартен Лефевр с передачи Адама Кленденинга открыл счёт в игре.

На девятой минуте Паркер Фу с передач Дойла Сомерби и Джозефа Душака удвоил преимущество «Куньлунь Ред Стар».

Вратарь китайской команды Джереми Смит оформил третий «сухой» матч в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Куньлунь Ред Стар» во второй раз в сезоне одержал победу над казахстанской командой.

Московское «Динамо» одолело «Адмирал», прервав победную серию дальневосточного клуба

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кудашов (Швец-Роговой) – 06:53 (5x5)     2:0 Сергеев (Пыленков, Пакетт) – 09:34 (5x5)     3:0 Ильенко (Уил, Гусев) – 15:23 (5x4)     3:1 Старков (Гутик, Метальников) – 34:46 (5x5)     3:2 Солянников (Гутик, Ручкин) – 54:49 (5x5)     4:2 Комтуа – 59:24 (en)    

На седьмой минуте первого периода Артём Кудашов с передачи Артёма Швеца-Рогового открыл счёт в игре. На 10-й минуте периода Артём Сергеев с передачи Даниила Пыленкова и Седрика Пакетта удвоил преимущество «Динамо». На 16-й минуте периода Артём Ильенко с передач Джордана Уила и Никиты Гусева сделал счёт 3:0.

На 15-й минуте второго периода Степан Старков с передач Даниила Гутика и Леонида Метальникова забросил первую шайбу гостей в матче.

На 15-й минуте третьего периода Георгий Солянников сократил отставание «Адмирала» до минимума. На последней минуте встречи Макс Комтуа установил окончательный счёт в игре.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Динамо» прервало победную серию дальневосточного клуба, состоящую из трёх матчей.

ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в ярком московском дерби КХЛ

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА в дерби принимал «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Морозов, Чайковски) – 06:12 (5x5)     1:1 Карнаухов (Просветов) – 15:00 (4x5)     2:1 Афанасьев (Гурьянов, Классон) – 21:48 (5x5)     2:2 Филин – 31:28 (5x5)     2:3 Мальцев – 33:08 (5x5)     3:3 Абрамов (Гурьянов) – 39:56 (5x4)     3:4 Галимов (Орлов) – 50:03 (5x5)     4:4 Полтапов (Соркин) – 50:48 (5x5)     5:4 Соркин (Классон) – 61:17 (3x3)    

На седьмой минуте первого периода Адам Ружичка с передач Ивана Морозова и Михала Чайковски открыл счёт в игре. На 16-й минуте периода Павел Карнаухов с передачи Ивана Просветова восстановил равенство в счёте.

В начале второго периода Егор Афанасьев с передач Дениса Гурьянова и Фредрика Классона вывел ЦСКА вперёд. На 12-й минуте периода Егор Филин сделал счёт 2:2. Спустя полторы минуты Михаил Мальцев забросил третью шайбу гостей в матче. За четыре секунды до конца периода Виталий Абрамов с передачи Дениса Гурьянова вновь сделал счёт равным.

На 11-й минуте команды обменялись шайбами. За «Спартак» забил Ансель Галимов, за ЦСКА — Прохор Полтапов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В овертайме Максим Соркин принёс ЦСКА победу.

СКА отыгрался с 0:3 и победил дома «Торпедо», Кузнецов отдал четыре передачи

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Ларионов, Атанасов) – 03:50 (5x5)     0:2 Войнов (Артамонов) – 05:22 (5x4)     0:3 Ларионов (Атанасов) – 19:05 (4x5)     1:3 Григоренко (Кузнецов) – 19:53 (5x4)     2:3 Хайруллин (Кузнецов) – 20:23 (5x5)     3:3 Деанджело (Кузнецов, Глотов) – 23:44 (5x5)     3:4 Атанасов (Линч) – 26:19 (5x5)     4:4 Воробьёв (Бардаков, Зайцев) – 31:43 (5x5)     5:4 Демидов (Кузнецов) – 51:38 (5x5)     6:4 Глотов (Плотников, Деанджело) – 59:44 (en)    

На четвёртой минуте первого периода Владислав Фирстов открыл счёт в игре. На шестой минуте периода Вячеслав Войнов удвоил преимущество гостей. На последней минуте периода команды обменялись голами. За «Торпедо» забросил Игорь Ларионов, за СКА — Михаил Григоренко.

На 23-й секунде второго периода Марат Хайруллин сократил отставание СКА в матче. На четвёртой минуте периода Тони Деанджело сделал счёт 3:3. На седьмой минуте периода Василий Атанасов вновь вывел «Торпедо» вперёд. На 12-й минуте периода Михаил Воробьёв сделал счёт 4:4.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 12-й минуте третьего периода Иван Демидов забросил пятую шайбу СКА в игре. В конце встречи Василий Глотов установил окончательный счёт в матче.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 20 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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