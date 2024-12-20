Проворов, Воронков и Марченко набрали в сумме пять очков.

Русское представление в НХЛ! Наша диаспора из «Коламбуса» сокрушила лидера Востока

«Нью-Джерси» оправдывает авансы, которые были возложены экспертами: «дьяволы» идут на первом месте в восточной конференции, играют уверенно и по-современному. А вот «Коламбус» испытывает привычные для себя проблемы: «жакеты» не могут обрести стабильность, а перед этим матчем проиграли пять матчей подряд.

Первые минуты для хозяев выдались непростыми, однако именно они счёт и открыли – Проворов отлично прочувствовал момент, приехал на пятак и поразил ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Первый период богатым на события не вышел, зато во втором было, на что посмотреть. На экваторе игры «Коламбус» реализовал лишнего благодаря блестящей игре Воронкова на пятаке – закрыл Аллена и подставил клюшку на пятаке. Поучаствовал в атаке и Марченко, который довёл результативную серию до четырёх матчей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через четыре минуты Кирилл сделал ещё одну передачу, только теперь уже непосредственно на гол Шону Монахану. В протокол своё имя записал и Воронков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но зажигали не только наши ребята, по ходу матча открылось любопытное противостояние – братья Хьюз против Элвиса Мерзликина. Латвийский вратарь трижды буквально «обокрал» американцев, вытаскивая абсолютно мёртвые шайбы. Но сыграть «на ноль» младший Хьюз всё-таки не позволил – Люк за пару минут до конца матча оказался в нужное время в нужном месте. Через минуту Майер забил ещё одну шайбу, после которой перед глазами «дьяволов» замаячил потенциальный камбэк, но Монахан забросил в пустые и поставил точку.

4:2 – «Коламбус» прерывает пятиматчевую серию поражений и обыгрывает лидера Востока. А наши ребята выдали настоящее представление, набрав на троих пять результативных баллов.