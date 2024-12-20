Что творит Михеев?! Положил победный дубль и вытащил команду с последнего места в лиге

Несмотря на смену тренера в межсезонье, результаты «Сиэтла» в нынешней регулярке кардинально лучше не стали – команда обитает в нижней части турнирной таблицы. Может быть, положительный импульс даст команде выменянный у «Рейнджерс» Каапо Какко, который так и не смог реализовать свой потенциал в Нью-Йорке.

«Чикаго» после смены главного тренера ожил и одержал уже три победы. Но главное даже не это: в себя начал приходить Коннор Бедард, который этот сезон проводит пока не так ярко. И, конечно же, Илья Михеев – российский нападающий начал чемпионат так, что только ленивый не отправил его в КХЛ, однако последняя пара матчей заставила эти разговоры подутихнуть.

Первая половина игры осталась полностью за «ястребами»: они контролировали ситуацию, создавали много опасных моментов, но Даккорд доблестно держал ворота на замке. Пару моментов имел и Илья Михеев, у которого словно выросли крылья за спиной – так вдохновенно играл форвард «Блэкхоукс». И судьба его отблагодарила – передача Теуво Терявяйнена на пятак стала голевой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А на седьмой минуте третьего периода Михеев оформил первый дубль в нынешнем сезоне – хлёсткий бросок с ползоны достиг цели.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во второй половине отрезка команды обменялись голами, больше зрители и болельщики голов не увидели.

«Чикаго» одержал третью победу подряд – впервые в нынешнем сезоне. Главным творцом этого успеха стал Михеев, благодаря дублю которого команда выползла с последнего места в лиге. У Илья четыре шайбы и пять очков в трёх последних матчах – на этом отрезке он второй бомбардир «Блэкхоукс».