«Вашингтон» рушит все ожидания! Проводит исторический сезон и справляется без Овечкина

«Вашингтон» — одна из главных сенсаций нынешнего сезона НХЛ. Прошлый год оставил крайне неоднозначные ощущения от игры и мысли о будущем «столичных». Переходы в течение межсезонья также вызывали вопросы у многих экспертов и болельщиков.

Юбилейный, 50-й сезон не сулил ничего хорошего для «Кэпиталз».

Но «Вашингтон» превзошёл все возможные ожидания. Более того, команда прекрасно справилась и без Александра Овечкина, который вылетел более чем на месяц из-за травмы.

Что сделали «столичные» и почему они так хороши?

Исторический сезон

После непростого старта «Кэпс» резко прибавили и быстро вырвались в лидеры. 7 декабря «Вашингтон» занимал уже… первое место в НХЛ! Конечно, «столичные» не сумели надолго там задержаться, но они всё ещё борются за лидерство в лиге. В то же время команда регулярно выбирается на вершину Восточной конференции и имеет очень хорошие шансы окончательно закрепить за собой первую строчку.

Игроки «Вашингтона» Фото: Javier Vicencio/Zuma/ТАСС

Более того, «Кэпиталз» в текущем сезоне установили историческое клубное достижение! «Вашингтон» одержал сразу 10 гостевых побед подряд и побил рекорд франшизы. Прежде лучшим результатом «столичных» была серия из семи успешных матчей. Предыдущий рекорд был уставлен в период с 5 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Результат «Кэпс» в этом сезоне вошёл в топ-12 лучших в истории НХЛ. Команда разделила места с 7-го по 12-е — наравне с «Баффало» (1983/1984 и 2006/2007), «Сент-Луисом» (1999/2000), «Нью-Джерси» (2000/2001) и «Сан-Хосе» (2007/2008). Более длительные гостевые победные серии оформляли «Нью-Джерси», «Колорадо» (оба — в сезоне-2022/2023), «Лос-Анджелес» и «Флорида» (оба — в сезоне-2023/2024) — на их счету по 11 матчей, а также «Детройт» (2005/2006) и «Миннесота» (2014/2015), удерживающие рекорд — по 12 побед.

«Вашингтон» также стал первой командой этого сезона, в составе которой два хоккеиста добрались до отметки в 15 шайб. Первым, как известно, оказался Александр Овечкин, вторым — Коннор Макмайкл.

Вместе с тем «Кэпиталз» удерживают лидерство по продолжительности серии с очками в текущей регулярке — девять матчей.

В этом сезоне «столичные» празднуют 50-летие. Так что лучше начать регулярку было просто невозможно.

Почему «Вашингтон» хорош?

Так с чем же связана такая успешная игра?

Во многом — с качественной работой тренерского штаба.

Во-первых, Спенсер Карбери вместе со своей командой смог найти ключики к хоккеистам «Вашингтона». А это было непросто. До начала сезона было очевидно, что состав переполнен игроками очень… проблемными. В основном он делился на следующие категории: стареющее ядро, «пересидевшая» молодёжь, которой критически не хватает опыта игры в НХЛ и доверия, «сбитые лётчики» и откровенно средние игроки.

Карбери со своим штабом смог найти правильный подход ко многим парням. Пьер-Люк Дюбуа хотя бы вспышками начал показывать качественную игру: на счету канадца уже 22 (5+17) очка в 31 матче. Дилан Строум (11+27) наконец-то раскрыл свой потенциал, Джейкоб Чикран (9+12) начал возвращаться к былой форме. По-настоящему засверкали Коннор Макмайкл и Алексей Протас. А 34-летний Джон Карлсон заиграл как в лучшие годы!

Конечно, важным аспектом работы тренерского штаба стал поиск идеальных условий для Овечкина. Карбери пошёл на необычный ход, поменяв позицию капитана — и это сработало. Ови в 39 лет показал один из лучших стартов сезона в карьере! Конечно, нельзя отрицать заслуги самого Александра, однако и принизить значимость работы тренеров не выйдет. Они смогли найти для стареющего нападающего правильных партнёров, правильную схему игры и идеальное расписание. Во многом именно поэтому Овечкин и начал этот сезон на таком высоком уровне.

Но — во-вторых — наиболее важным результатом работы тренерского штаба «Вашингтона» стало создание такой системы, при которой можно будет заменить любого. При объективно не самом качественном составе «столичные» всегда могут найти достойную замену любому хоккеисту. Причём это необязательно будет какая-то конкретная личность.

Когда Овечкин выбыл на длительный срок из-за травмы, «Вашингтон» практически не сдал. За 18 матчей с ним команда набрала 75% очков, за 13 встреч без него — 65%. Эти 10% — незначительная разница. А если вспомнить проблемы прошлых сезонов — «Кэпиталз» почти не набирали очков, когда капитана не было в составе — то такой результат сложно переоценить. Карбери и Ко практически безболезненно пережили то, чего многие страшились — времени без Овечкина. И попутно заложили фундамент для будущего без него.

Ещё год назад казалось, что без капитана не будет и «Вашингтона». Теперь Ови — отличное дополнение. Но не основа, без которой всё разрушится. И в этом заслуга именно тренерского штаба.

Кроме того, возвращаясь к мысли о взаимозаменяемости, давайте взглянем на статистику. До вылета Овечкина в топе лучших бомбардиров команды, помимо Александра (25 очков), находились Строум (28), Макмайкл (19), Протас (18) и Карлсон (14). Если же смотреть на отрезок в 13 матчей исключительно после травмы россиянина, то топ-5 выглядит так: Чикран (13), Уилсон (11), Строум, Дюбуа (у обоих — по 10), Карлсон (9). Очевидно, что на ведущие роли вышли другие хоккеисты.

Игроки «Вашингтона» Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

И так происходит по ходу всего сезона. Когда один игрок травмируется или просто находится не в форме, обязательно появляется кто-то другой и делает вылет или спад товарища незаметным для команды.

Как мы уже упоминали, даже после перелома у Овечкина «Кэпиталз» не просели.

Пожалуй, основные причины таких успехов «Вашингтона» в нынешней регулярке заключаются именно в этих двух факторах работы Карбери. Возможно, «столичным» действительно повезло: так сошлись звёзды, что Овечкин отлично подготовился к сезону, что Строум наконец-то раскрылся, что молодёжь вроде Протаса и Макмайкла начала прогрессировать, и многое другое. Но всё-таки одной удачей объяснить подобные достижения просто невозможно.

А ведь «Вашингтон» ещё и играет интересно. После смертельно скучной игры в прошлом сезоне сейчас на эту команду на самом деле приятно посмотреть! А это говорит именно о качественной тренерской работе.

До старта сезона, помнится, я писал текст о том, почему «Вашингтон» выиграет Кубок Стэнли. Тогда сама эта мысль вызывала много сомнений и шуток.

Прошло чуть больше двух месяцев. Теперь уже будет смешно услышать, что «столичные» не законный претендент на Кубок. Браво, Карбери!