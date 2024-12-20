Топ-события субботы: «Барселона» — «Атлетико», ЧР по фигурному катанию и баскетбол

Яркое 21 декабря: СКА — «Адмирал» и «Трактор» — «Барыс» в КХЛ, Кубок Содружества и Кубок мира в биатлоне, а ещё регулярный чемпионат НХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: включится ли «Флорида» в гонку за лидерство на Востоке?

«Пантерз» после чемпионского похмелья потихоньку приходят в себя. Команда Сергея Бобровского одержала победы в последних двух матчах и на данный момент занимает четвёртое место в конференции. «Флорида» отстаёт от идущего первым «Нью-Джерси» всего на три очка и имеет две встречи в запасе. В соперниках будет «Сент-Луис», проигравший четыре из последних пяти встреч, так что это хорошая возможность для «пантер».

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: получится ли у «столичных» вернуть первое место в конференции?

«Вашингтон» проводит сумасшедший сезон и рушит все ожидания. По потерянным очкам команда и вовсе лучшая в НХЛ на данный момент. Однако до реального первого места в Восточной конференции «Кэпиталз» не хватает одного очка, а во всей лиге – трёх. Уже в матче с «Каролиной» «столичные» могут вплотную приблизиться к лидеру НХЛ «Виннипегу». Но и «ураганы» — соперник не из лёгких.

🏀 3:30: «Кливленд Кавальерс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 21 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обладатель Кубка НБА или лидер Восточной конференции — кто победит?

Начало сезона выдалось для «Милуоки Бакс», мягко говоря, не очень – клуб шёл на последних местах в Восточной конференции, а игра не клеилась. «Кливленд Кавальерс» же напротив, отлично действовал с самых первых матчей, до сих пор возглавляя турнирную таблицу Востока. Победа в Кубке НБА должна придать «оленям» сил и уверенности в своих действиях. К тому же команда во главе с Адетокунбо и Лиллардом понемногу выправляет положение дел в чемпионате – пятое место. Кто окажется сильнее?

🏒 4:00: «Даллас Старз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервут ли «Рейнджерс» провальную серию?

«Нью-Йорк» потерпел уже три поражения подряд и до сих пор не может прийти в себя. Не помогают ни обмены, ни перестановки в составе. А зона плей-офф всё дальше – теперь уже на расстоянии пяти очков. Ровно столько же – до последней строчки в конференции. Так что побеждать необходимо. Но «Даллас» не даст спокойной жизни «рейнджерам». «Старз» хорошо выступают в этом сезоне и могут продлить неудачную серию «Нью-Йорка».

🎯 9:30: Биатлон, Кубок Содружества, третий этап, гонка преследования, мужчины, 12,5 км

Интрига: возьмёт ли Серохвостов реванш у Латыпова?

В спринте крутую победу одержал Эдуард Латыпов с двумя нулями на рубежах. Лидер сезона Даниил Серохвостов стал только вторым, допустив два промаха. В пасьюте биатлонист из Барнаула явно попытается вновь вернуться на первую строчку пьедестала, взяв реванш у Буйвола из Камышлы. Отставание у Даниила от Эдуарда — 20 секунд, а для быстроногого Серохвостова это ничто.

⛸️ 11:45: Фигурное катание, чемпионат России, произвольная программа, женщины и мужчины

Интрига: кто из мужчин выиграет чемпионат России?

В заключительный соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию медали разыграют мужчины и женщины. И впервые за долгое время фаворит в женском турнире всего одна — это Аделия Петросян. Лишь Алина Горбачёва может побороться с ученицей Тутберидзе, если исполнит два четверных прыжкам.

В мужском турнире на чемпионате России ожидается настоящая бойня. Произвольная программа определит победителя, но им может стать буквально кто угодно. Между первым и 10-м местом всего 15 баллов. Но мужчины-одиночники легко могут отыграть этот отрыв. Так что тройка призёров будет настоящей интригой.

🎯 12:00: Биатлон, Кубок Содружества, третий этап, гонка преследования, женщины, 10 км

Интрига: удержит ли Сливко лидерство в общем зачёте Кубка Содружества?

Последние недели Виктория Сливко крайне стабильна — тюменка постоянно попадает на подиум. Это позволило спортсменке вырваться в лидеры Кубка Содружества. Вот только пока отрыв Сливко от Дербушевой всего семь очков. Виктория явно сейчас более боеспособна, чем Тамара, а это значит, она попытается укрепиться на первой строчке.

🏒 14:00: «Трактор» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Трактор» неудачную серию?

В последнее время челябинцы попали в небольшой кризис. «Трактор» проиграл три из четырёх последних матчей и упустил единоличное первое место на Востоке. Команда Бенуа Гру всё ещё первая по очкам и дополнительным показателям, но по потерянным она уже третья в конференции. Противостоять челябинцам будет «Барыс», который продолжает опускаться на дно. Хороший шанс вернуть лидерство или астанинцы устроят сенсацию?

Главный тренер челябинцев — одно из открытий сезона: Обладатель Кубка Стэнли: думал, Гру несправедливый, но потом понял, что он был прав

🎯 14:30: Биатлон, Кубок мира, третий этап, гонка преследования, мужчины, 12,5 км

Интрига: сможет ли Йоханнес Бё поставить Улдаля на место?

Мужской спринт в Анси завершился сенсацией. Мартин Улдаль, которого до этого декабря не знал никто, кроме норвежских биатлонных экспертов, выиграл гонку, оставив с серебром не кого-нибудь, а самого Йоханнеса Бё! Правда,, Бё-младший допустил один промах и на этом потерял драгоценные секунды, но это его проблемы. Посмотреть за второй серией увлекательного противостояния наглой молодости и титулованного опыта будет очень интересно. Кажется, Йоханнес настроен на реванш.

⚽️ 15:30: «Астон Вилла» — «Манчестер Сити», АПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кризис «Манчестер Сити» продолжится?

«Манчестер Сити» одержал всего одну победу за семь туров АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы уже на девять очков отстаёт от лидирующего «Ливерпуля». Побороться за золото будет тяжело. Однако из кризиса выходить всё равно нужно. Но в следующем туре «Сити» едет в гости к «Астон Вилле». Сильная команда, способная обыграть любого соперника (тем более дома). Так что шансы на продолжение турбулентности у Гвардиолы высоки.

🎯 16:45: Биатлон, Кубок мира, третий этап, гонка преследования, женщины, 10 км

Интрига: сможет ли Анамария Лампич завоевать вторую медаль?

Словенская экс-лыжница в спринте сделала то, чего от неё ждали два года, – завоевала медаль Кубка мира. Даже с двумя промахами она оказалась третьей: сумасшедшая скорость на дистанции решила всё. В гонке преследования она, конечно, попытается удержаться на вершине. Но четыре огневых рубежа могут стать для неё непреодолимыми препятствиями, тем более что сражаться придётся с куда более стабильными Франциской Пройс и Жюстин Бреза-Буше.

🏒 17:00: СКА — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли СКА впервые за месяц выиграть два матча подряд?

Санкт-петербургская команда с середины ноября не побеждала дважды подряд. В последний раз СКА добивался такого локального достижения месяц назад – 18 и 21 ноября он обыграл «Амур» и «Торпедо». Но с того момента за победами неизменно следуют поражения – и наоборот. В предыдущей встрече СКА обыграл нижегородцев, но теперь им будет противостоять крепкий «Адмирал».

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Атлетико» Мадрид, Примера, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: важнейший матч для чемпионской гонки в Примере

«Барселона» и «Атлетико» — участники гонки за титул в Испании. Пока что между ними и мадридским «Реалом» нет весомого отрыва. Все трое находятся в примерно одинаковом положении. Так что очные встречи имеют повышенный статус важности. Впереди у «Барсы» и «Атлетико» игра в Каталонии. Команда Ханс-Дитера Флика нестабильна, а мадридцы одержали в Примере шесть побед подряд. Ощущение, что «Атлетико» — фаворит. Однако «Барса» всегда способна на победу, тем более дома. Интригующий матч!