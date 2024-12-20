Минск продолжает творить сенсации, «Локомотив» неожиданно проиграл. Итоги дня в КХЛ

А у Уфы снова проблемы.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

20 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Представляем обзор всех игр.

«Металлург» одержал победу со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). За «Металлург» забили Егор Коробкин, Денис Зернов, Данила Юров, оформивший дубль. В составе «Салавата» дубль оформил Джош Ливо.

Отметим, что уфимцы второй раз за последние два матча потерпели поражение. Сейчас они занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Автомобилист» одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Степан Хрипунов, Артём Каштанов, Андрей Обидин. За «Локомотив» забил Даниил Тесанов.

Победа над ярославцами помогла команде из Екатеринбурга прервать серию поражений в пяти последних встречах.

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Победу одержали хозяева со счётом 4:2. Тремя результативными передачами отметился нападающий «Северстали» Данил Аймурзин. По голу и результативной передаче на свой счёт записали форварды череповецкой команды Никита Коростелёв и Кирилл Пилипенко. В составе сочинского клуба отличились Денис Венгрыжановский и Андрей Никонов, реализовавший буллит в третьем периоде.

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Динамо» одержало победу со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). За «Ак Барс» забил Дмитрий Яшкин. В составе минского «Динамо» заброшенными шайбами отметились Андрей Стась и Александр Волков, оформивший дубль.

Для минчан эта победа стала третьей подряд.

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Игры 21 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 декабря 2024, суббота. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2