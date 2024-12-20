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Результаты матчей КХЛ за 20 декабря 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 21 декабря

Минск продолжает творить сенсации, «Локомотив» неожиданно проиграл. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 20 декабря 2024 года
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А у Уфы снова проблемы.

20 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Коробкин (Акользин, Хабаров) – 05:16 (5x5)     1:1 Ливо (Науменков, Тодд) – 12:19 (5x5)     2:1 Зернов (Канцеров, Паливко) – 26:42 (5x5)     3:1 Юров (Петунин, Яковлев) – 28:33 (5x5)     3:2 Ливо (Цулыгин) – 39:59 (5x5)     4:2 Юров (Пресс, Вовченко) – 58:18 (en)    

«Металлург» одержал победу со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). За «Металлург» забили Егор Коробкин, Денис Зернов, Данила Юров, оформивший дубль. В составе «Салавата» дубль оформил Джош Ливо.

Отметим, что уфимцы второй раз за последние два матча потерпели поражение. Сейчас они занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Хрипунов – 07:12 (5x5)     0:2 Каштанов (Романцев, Денежкин) – 43:02 (5x5)     1:2 Полунин (Гернат, Тесанов) – 57:19 (5x5)     1:3 Обидин (Бывальцев, Шашков) – 58:34 (en)    

«Автомобилист» одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Степан Хрипунов, Артём Каштанов, Андрей Обидин. За «Локомотив» забил Даниил Тесанов.

Победа над ярославцами помогла команде из Екатеринбурга прервать серию поражений в пяти последних встречах.

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пилипенко (Коростелёв) – 11:53 (5x3)     2:0 Аймурзин – 19:54 (5x5)     2:1 Хафизов (Федотов, Никонов) – 58:53 (5x4)    

Победу одержали хозяева со счётом 4:2. Тремя результативными передачами отметился нападающий «Северстали» Данил Аймурзин. По голу и результативной передаче на свой счёт записали форварды череповецкой команды Никита Коростелёв и Кирилл Пилипенко. В составе сочинского клуба отличились Денис Венгрыжановский и Андрей Никонов, реализовавший буллит в третьем периоде.

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Волков (Энас) – 04:52 (5x4)     0:2 Стась (Бориков, Хэмилтон) – 15:40 (5x5)     1:2 Яшкин (Семёнов, Миллер) – 38:20 (5x5)     1:3 Волков (Пышкайло) – 59:30 (en)    

«Динамо» одержало победу со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). За «Ак Барс» забил Дмитрий Яшкин. В составе минского «Динамо» заброшенными шайбами отметились Андрей Стась и Александр Волков, оформивший дубль.

Для минчан эта победа стала третьей подряд.

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 21 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Адмирал
Владивосток
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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