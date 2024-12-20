Минск продолжает творить сенсации, «Локомотив» неожиданно проиграл. Итоги дня в КХЛ

20 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Представляем обзор всех игр.
«Металлург» одержал победу со счётом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). За «Металлург» забили Егор Коробкин, Денис Зернов, Данила Юров, оформивший дубль. В составе «Салавата» дубль оформил Джош Ливо.
Отметим, что уфимцы второй раз за последние два матча потерпели поражение. Сейчас они занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
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«Автомобилист» одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Степан Хрипунов, Артём Каштанов, Андрей Обидин. За «Локомотив» забил Даниил Тесанов.
Победа над ярославцами помогла команде из Екатеринбурга прервать серию поражений в пяти последних встречах.
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Победу одержали хозяева со счётом 4:2. Тремя результативными передачами отметился нападающий «Северстали» Данил Аймурзин. По голу и результативной передаче на свой счёт записали форварды череповецкой команды Никита Коростелёв и Кирилл Пилипенко. В составе сочинского клуба отличились Денис Венгрыжановский и Андрей Никонов, реализовавший буллит в третьем периоде.
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«Динамо» одержало победу со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). За «Ак Барс» забил Дмитрий Яшкин. В составе минского «Динамо» заброшенными шайбами отметились Андрей Стась и Александр Волков, оформивший дубль.
Для минчан эта победа стала третьей подряд.
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Игры 21 декабря
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