Голкипера «Вашингтона» рвало во время матча. А он совершил «сейв года» в НХЛ!

Спустя 2,5 месяца после начала сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» продолжает демонстрировать удивительную стабильность. В столь конкурентной лиге «столичная» команда по-прежнему умудряется на провести ни одного отрезка, состоящего из более чем двух поражений. Более того, дважды подряд «Кэпиталз» проигрывали всего дважды в этом сезоне. Одна из таких серий приключилась с командой Спенсера Карбери несколько дней назад, когда с интервалом в сутки «Вашингтон» на выезде уступил «Даллас Старз» (1:3) и «Чикаго Блэкхоукс» (2:3).

В случае поражения в сегодняшнем матче с «Каролиной Харрикейнз» был бы зафиксирован худший отрезок «Кэпиталз» в нынешнем сезоне, но возвращение на домашний лёд помогло «столичной» команде вновь вернуться на победную тропу. Первый гол в матче был забит под занавес первого периода, когда за 43 секунды до истечения стартового отрезка белорусский нападающий Алексей Протас огорчил российского голкипера Петра Кочеткова. Гол Протаса ознаменовал завершение «сухой» серии россиянина, которая в общей сложности продлилась больше 80 минут.

Второй отрезок в матче превратился в бенефис американского голкипера хозяев Чарли Линдгрена. В этой двадцатиминутке 31-летний вратарь отразил 11 бросков, но главный сейв был совершён им в середине периода. При счёте 1:0 в пользу «Вашингтона» гостям удалась резкая атака – защитник «Харрикейнз» совершил отличную передачу через всю среднюю зону, Джек Рослович коротким пасом доставил шайбу Джексону Блейку, а тот в свою очередь вывел на завершение Тайсона Джоста – 27-й номер «Каролины» бросил в верхний угол, но Линдгрен сыграл на перемещении и в падении, задрав наверх щиток, ловушкой вытащил шайбу из-под перекладины.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Я видел что-то похожее, когда играл в НХЛ на Xbox, но не в реальной жизни», — приводит слова Протаса журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.

«Он буквально застал меня врасплох», — вторит одноклубнику защитник «Вашингтона» Мэтт Рой.

«Понятно, что для меня это отстой. Он сделал отличный сейв. Считаю, что я сделал всё, что мог. В принципе в этом эпизоде сделал всё так, как и хотел. Но он совершил цирковой номер. Снимаю перед ним шляпу. Я очень разочарован», — заметил Джост, которого как раз и «ограбил» Линдгрен.

Интересно, что минутой ранее в противоположных воротах два подряд отличных спасения совершил и Кочетков. Но сейв Линдгрена, который некоторые североамериканские журналисты уже успели окрестить «сейвом года в НХЛ», стал ключевым моментом во всём матче. После отличной игры в исполнении своего вратаря полевые игроки «Кэпиталз» получили заряд вдохновения и в концовке периода оформили важнейший дуплет – с интервалом в 3,5 минуты отличились Якуб Врана и Коннор Макмайкл.

Для Макмайкла этот гол стал 16-м в нынешнем сезоне, что помогло ему выйти на чистое первое место по заброшенным шайбам за «Кэпиталз» в текущем регулярном чемпионате, обойдя российского капитана Александра Овечкина, который в данный момент продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы.

В третьем периоде гости усилиями Сета Джарвиса смогли лишить Линдгрена матча на «ноль», но на исходе встречи гол «Каролины» уже не сказался. После этой победы «Вашингтон» прервал неудачную серию из двух поражений, набрал 46 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя «Нью-Джерси Дэвилз» (45).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После же завершения встречи вскрылись неизвестные подробности о том, в каком состоянии проводил сегодняшний матч Линдгрен. Американский голкипер был вынужден отказаться от общения с прессой из-за проблем со здоровьем. Выяснилось, что на протяжении всей игры Чарли испытывал серьёзный дискомфорт. Во время перерывов его сильно рвало в раздевалке, но он возвращался на лёд и делал всё от себя зависящее, чтобы помочь своей команде добыть победу. Усилия Чарли были вознаграждены двумя очками в таблицу и статусом первой звезды матча для его самого.