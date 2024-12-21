Если бы не его великолепная игра и 41 сейв, не видать бы «Рейнджерс» победы над «Далласом».

Сумасшедший матч Шестёркина в НХЛ! Вот за что ему «насыпали» $ 92 млн

Не всё так гладко в королевстве «Рейнджерс» в последний месяц. Команда выиграла только три из последних 14 матчей, выпала из зоны плей-офф, и руководство приступило к решительным мерам. Был обменян капитан команды Джейкоб Труба, затем на выход отправился второй номер драфта-2019 Каапо Какко.

Одним из ярких пятен в этом сезоне, полном разочарований, является Игорь Шестёркин. Он и раньше постоянно тащил команду, зачастую скрывая своей великолепной игрой её проблемы, и сейчас продолжает делать всё возможное и невозможное, что только можно ждать от вратаря.

Сегодня в матче с «Далласом» Шестёркин в очередной раз показал, за что две недели назад ему «насыпали» рекордные $ 92 млн, продлив контракт на восемь лет. Он стал первой звездой встречи, отразив 41 из 42 бросков (21 – в меньшинстве!).

«Мы медленно начали, но после этого всё было потрясающе. Думаю, мы всё время были в атаке. Нам пришлось много поиграть в меньшинстве, больше, чем хотелось бы, но меньшинство тоже действовало потрясающе. Отличная победа», — Питер Лавиолетт был доволен игрой всей команды сегодня, но без героических усилий Шестёркина победы сегодня всё равно было бы не видать.

Хинц открыл счёт на второй минуте игры (перед этим был ещё и отменённый из-за оффсайда гол Бенна), на что «Рейнджерс» ответили голом в меньшинстве от Райлли Смита, а вскоре Винсент Трочек вывел гостей вперёд. Отметим в этом голе передачу Артемия Панарина, который вернулся в состав после небольшой травмы.

Дальше Шестёркин держал удар. В концовке первого периода он совершил сейв на Марчменте, который вышел на смену и оказался на открытом льду, когда все остальные боролись за шайбу на левом борту. У канадца была куча времени и пространства, но Игорь уверенно отразил его бросок.

Второй период вратарь «Рейнджерс» начал с нескольких сейвов в ближнем бою на Джонстоне и Хинце, затем подтащил в опасной атаке «Далласа» три в одного, потом эффектно сыграл ловушкой, когда Джонстон бросал из круга вбрасывания… «Звёзды» только за второй период нанесли 18 бросков, многие из которых были убойными моментами, но Игорь был непробиваемой стеной.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Третий период «Рейнджерс» провели преимущественно в обороне, но благодаря ещё 15 сейвам Шестёркина смогли удержать зыбкое преимущество. Дело не испортил даже Мэтт Ремпе, получивший удаление до конца игры за удар локтем Хейсканена. Гости в очередной раз отбились в меньшинстве, а зафиналил всё Крайдер голом в пустые ворота.

«Рейнджерс» впервые за долгое время могут быть довольны. Они выиграли первый матч в этом месяце с соперником, который идёт в зоне плей-офф. Завтра — ещё один серьёзный тест — игра с «Каролиной».