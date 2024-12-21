Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 22 декабря 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: реванш Усик — Фьюри, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» и лыжные гонки
Михаил Георгиев
Спортивные события 22 декабря 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 22 декабря: матчи «Реала», «Челси» и «Боруссии» в футболе, регулярка НБА, ЦСКА — «Нефтехимик» в КХЛ и много биатлона.

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 22 декабря в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏆🥊 2:05*: Профессиональный бокс, Александр Усик (Украина) — Тайсон Фьюри (Великобритания), титульный бой, реванш

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 02:05 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

Интрига: как пройдёт величайший реванш года?

Первый бой Александра Усика и Тайсона Фьюри стал эпохальным событием в мире профессионального бокса. Прошло всего полгода — и мы увидим второй поединок величайших тяжеловесов современности. Усик считается фаворитом: он выиграл первую схватку и точно отлично подготовился ко второй. Фьюри же набрал вес и хочет задавить оппонента мощью — возможно, так и случится. Есть версия, что организаторам боя очень нужна трилогия и поэтому судьи будут тянуть Фьюри к победе. Как же всё сложится на самом деле?

Онлайн-трансляция турнира:
«Тайсона нужно ловить на клоунстве». Интервью с боксёром, побеждавшим Фьюри
Эксклюзив
«Тайсона нужно ловить на клоунстве». Интервью с боксёром, побеждавшим Фьюри

🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли «Нью-Джерси» на первую строчку на Востоке НХЛ?

Минувшей ночью «Вашингтон Кэпиталз» добыл домашнюю победу над «Каролиной Харрикейнз» (3:1), благодаря чему вернулся на первую строчку в Восточной конференции НХЛ, опередив на одно очко «Нью-Джерси Дэвилз». Сегодня у «столичной» команды выходной, тогда как «дьяволы» сыграют с «Питтсбургом». Произойдёт ли обратная смена лидера конференции?

Как «Кэпиталз» обыграли «Каролину»? Главные моменты и видеообзор матча:
Голкипера «Вашингтона» рвало во время матча. А он совершил «сейв года» в НХЛ!
Видео
Голкипера «Вашингтона» рвало во время матча. А он совершил «сейв года» в НХЛ!

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли Матвей Мичков чёрную полосу?

Российский дебютант НХЛ в последнее время проводит очень неудачный отрезок. 20-летний форвард не набирал очков в последних четырёх встречах, заработав на этом отрезке показатель полезности «-8». Особенно провальным образом для россиянина сложился последний матч с «Лос-Анджелес Кингз» (3:7), где Матвей сыграл всего 12 минут и получил «-4» в графе полезности. Сумеет ли Мичков преодолеть свой кризис?

Как Мичков лишил партнёра верного гола?
Капризов взял реванш у Мичкова! У Кирилла ювелирный гол и дубль, Матвей «ограбил» партнёра
Видео
Капризов взял реванш у Мичкова! У Кирилла ювелирный гол и дубль, Матвей «ограбил» партнёра

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «воины» сделают выводы после унижения?

В последнем матче регулярного чемпионата «Голден Стэйт» проиграл «Мемфису» со счётом 93:144. К слову, проиграли – это мягко сказано. «Медведи» просто уничтожили «воинов». Стефен Карри и компания не могут найти своей игры, уступив в девяти матчах из 11 за последнее время. «Миннесота» имеет с «Голден Стэйт» одинаковый показатель в турнирной таблице – 14-12. Кто после окончания встречи окажется выше?

Интересные мысли в день рождения баскетбола!
С днём рождения баскетбол! Что, если бы игру придумали сегодня?
С днём рождения баскетбол! Что, если бы игру придумали сегодня?

🎯 9:30: Биатлон, Кубок содружества, третий этап, масс-старт, мужчины, 15 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Мужчины. Масс-старт 15 км
22 декабря 2024, воскресенье. 09:30 МСК
Не началось

Интрига: продолжит ли Серохвостов медальную серию?

Даниил Серохвостов просто феерит на старте сезона. Биатлонист из Барнаула ещё ни разу в нынешнем сезоне не опускался ниже третьего места. На счету Серохвостова пять золотых, четыре серебряные и одна бронзовая медаль. Даниил будет пытаться продлить эту серию и в масс-старте, но соперники у него довольно сильные.

Серохвостов успевает не только выигрывать, но и устраивать шоу:
«Охота удалась!» Серохвостов бросил сильному сопернику дерзкий вызов и обыграл его
«Охота удалась!» Серохвостов бросил сильному сопернику дерзкий вызов и обыграл его

🎿 10:30: Лыжные гонки, Кубок России, четвёртый этап, классический стиль, женщины, 5 км

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. 5 км. Классический стиль
22 декабря 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Не началось

Интрига: каким получится возвращение Терентьевой?

Главное событие этапа Кубка России в Кирово-Чепецке — возвращение на лыжню олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой спустя всего четыре месяца после рождения дочери Василисы. Тренер спортсменки Егор Сорин ещё в Вершине Тёи говорил, что участие в соревнованиях не планируется раньше 2025 года, но это решение было внезапно изменено. Терентьева заявлена на классическую гонку 5 км — идеальную дистанцию для возвращения в спорт.

Наталья Непряева вышла замуж и сменила фамилию:
Непряева и Терентьев сыграли свадьбу! Трогательная церемония чемпионов
Истории
Непряева и Терентьев сыграли свадьбу! Трогательная церемония чемпионов

🎯 11:50: Биатлон, Кубок содружества, третий этап, масс-старт, женщины, 12,5 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 3, Чайковский
Женщины. Масс-старт 12.5 км
22 декабря 2024, воскресенье. 11:50 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Сливко разобраться с белорусскими биатлонистками?

Виктория Сливко одержала красивейшую победу в пасьюте, но серьёзную борьбу россияне по ходу гонки навязали белоруски. Тюменка находится в прекрасной форме, и у неё есть все шансы на золото в масс-старте, но Динара Алимбекова и Анна Сола будут серьёзно биться за медали. Получится ли у Сливко разобраться с белорусками?

Сливко лидирует в общем зачёте Кубка Содружества:
Халили выиграла за себя и за мужа. А Сливко стала лидером Кубка Содружества
Халили выиграла за себя и за мужа. А Сливко стала лидером Кубка Содружества

🎿 13:00: Лыжные гонки, Кубок России, четвёртый этап, классический стиль, мужчины, 10 км

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. 10 км. Классический стиль
22 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Большунов одержать первую победу?

Главный вопрос этапа в Кирово-Чепецке — сможет ли Александр Большунов выиграть первую гонку в сезоне. Пока на его счету только три серебра и много поражений. И постоянные комментарии о том, что трёхкратный олимпийский чемпион не может выступать в полную силу из-за последствий коронавируса. Он резко срывается с этапов Кубка России якобы для прохождения процедур в Москве, но внезапно оказывается на рекламной акции в Нижнем Новгороде. В общем, пока Большунов совсем не выглядит тем лыжником, который в прошлом сезоне был непобедимым.

Почему Большунов вообще не похож на себя?
Большунов не выиграл ни одной гонки за три недели. Объясняем, что с ним происходит
Большунов не выиграл ни одной гонки за три недели. Объясняем, что с ним происходит

🏒 14:00: ЦСКА — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли ЦСКА победную серию?

Пауза на Кубок Первого канала не выбила команду Ильи Воробьёва из колеи. После возвращения на лёд армейцы одержали две победы подряд, продлив общую победную серию до семи выигранных матчей. Сможет ли «Нефтехимик» подобрать ключи к московскому коллективу, играя с ним в столице России?

Команду Воробьёва критикуют за скучный хоккей. Почему это несправедливо?
Новому ЦСКА не нужен «советский хоккей». Команда Воробьёва стала давать результат
Новому ЦСКА не нужен «советский хоккей». Команда Воробьёва стала давать результат

🎯 14:30: Биатлон, Кубок мира, третий этап, масс-старт, мужчины, 15 км

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Мужчины. 15 км Масс-старт
22 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось

Интрига: оформит ли «золотой» дубль Йоханнес Бё?

Норвежец набрал чемпионский ход. Лидер Кубка мира уже оторвался от ближайших соперников в общем зачёте больше чем на 100 очков. Но «золотого» дубля в сезоне-2024/2025 у него пока не было. Сделает ли себе Йоханнес Бё двойной подарок накануне Рождества? Он вполне на это может рассчитывать.

Соперники даже не думали о победе над ним в пасьюте:
Йоханнес Бё одержал королевскую победу. Соперники его даже не видели
Йоханнес Бё одержал королевскую победу. Соперники его даже не видели

🏀 15:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локо» прервёт серию поражений от армейцев?

В 2023 году «Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА аж целых шесть раз. Ни у одной из команд Единой лиги ВТБ не было такого показателя в матчах с армейцами. В 2024-м за пять встреч удалось выиграть лишь раз. Впрочем, есть шестая игра, которая и станет последним очным противостоянием для команд в этом году. Ожидаем яркого матча!

Кто из наших баскетболистов больше всего заявил о себе?
Дёмин рвётся в НБА, взлёты Елатонцева и Зубкова: прорывы 2024 года в российском баскетболе
Дёмин рвётся в НБА, взлёты Елатонцева и Зубкова: прорывы 2024 года в российском баскетболе

🎯 16:45: Биатлон, Кубок мира, третий этап, масс-старт, женщины, 12,5 км

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 12.5 км Масс-старт
22 декабря 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Не началось

Интрига: остановит ли кто-нибудь Франциску Пройс?

В женском биатлоне появился свой Йоханнес Бё. Немецкая биатлонистка выиграла пасьют и оторвалась в общем зачёте от Эльвиры Эберг уже на 153 очка. Такого преимущества нет даже у великого норвежца! Её вообще кто-нибудь сможет остановить? Желающих много, но все они пока демонстрируют лишь свою нестабильность.

А на прошлой неделе Пройс привела Германию к золоту эстафеты!
Сенсация в женской эстафете на Кубке мира: Германия не оставила фаворитам ни шанса
Сенсация в женской эстафете на Кубке мира: Германия не оставила фаворитам ни шанса

🏒 17:00: «Динамо» Минск — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в Ташкенте?

В воскресенье, 22 декабря, минское «Динамо» и московский «Спартак» в рамках KHL World Games проведут вынесенный матч в Ташкенте. Впервые в истории лиги столица Узбекистана примет встречу КХЛ. Обе команды в последнее время демонстрировали хорошие результаты и находятся в хорошей форме. Кто добудет победу в исторической игре?

Как минчане обыграли «Ак Барс» в Казани:
Видео
Дубль Волкова помог минскому «Динамо» одержать победу над «Ак Барсом»

⚽️ 17:00: «Эвертон» — «Челси», АПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лондонцы взлетят на первое место?

Пусть даже и временно, но «Челси» вполне может взлететь на первую строчку. Ведь играет он раньше «Ливерпуля». Это будет сенсацией не только на фоне прежнего отрыва «красных», но и из-за тяжёлых предыдущих сезонов «синих». Задача вполне посильная: парни Энцо Марески победили в АПЛ пять раз подряд, а уступали последний раз вообще в октябре. «Эвертон», впрочем, тоже набрал ход: не дал обыграть себя «Арсеналу» (0:0) и вынес вперёд ногами «Вулвз» (4:0). Серия соперника, безусловно, успешнее. Но чья продолжится?

Лондонцы и в евровесну вышли легчайше. Пусть это и ожидалось:
Все участники плей-офф Лиги конференций
Все участники плей-офф Лиги конференций

⚽️ 18:15: «Реал» Мадрид — «Севилья», Примера, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: воспользуются ли мадридцы матчем прямых конкурентов?

В этом же туре «Барселона» сыграет с «Атлетико». Кто-то из главных соперников точно потеряет очки. Значит, нужно этим пользоваться. Минус — среди недели мадридцы летали в Катар на финал Международного кубка с мексиканской «Пачукой». Трофей завоёван (кто бы сомневался), вот только играли все лидеры. Как такой вояж скажется на их форме? Плюс — «Реал» за последние 11 встреч с «Севильей» выбил аж девять побед и только две ничьих. Хотя она умеет сопротивляться грандам, что недавно доказала в противостоянии с «Атлетико»: вела 3:1 и уступила только в дополнительное время.

Как «Реал» снова стал лучшим в мире:
Новые трофей и рекорд для «Реала»! А Анчелотти теперь навсегда особенный
Новые трофей и рекорд для «Реала»! А Анчелотти теперь навсегда особенный

⚽️ 19:30: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль», АПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команды устроят очередной концерт?

Ох, эти ребята умеют дать жару в личных противостояниях: за последние 10 они на двоих забили 36 раз! Если вы привыкли засыпать во время просмотра матчей, игнорируйте «Тоттенхэм» с «Ливерпулем». Тем более лондонцы воскресли вслед за чередой неудач: сперва уничтожили «Саутгемптон» (5:0), затем в яркой перестрелке оказались сильнее «МЮ» в Кубке лиги (4:3). Мерсисайдцы же чуть притормозили в АПЛ, сведя вничью встречи с «Ньюкаслом» (3:3) и «Фулхэмом» (2:2). Обе команды способны преподнести сюрприз.

У звёзд «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» скоро истекают контракты:
Топ-футболисты рискуют остаться без работы через полгода. Тут не только звёзды «Ливерпуля»
Топ-футболисты рискуют остаться без работы через полгода. Тут не только звёзды «Ливерпуля»

⚽️ 19:30: «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 15-й тур

Германия — Бундеслига . 15-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто приблизится к зоне ЛЧ?

Громкий по именам, но не по статусу матч. Обе команды плетутся в середине таблицы и не помышляют о великих свершениях. Впрочем, сезон длинный, и за зону ЛЧ побороться ещё можно. «Вольфсбург», например, после провального старта победил в Бундеслиге четыре раза подряд и только в последнем туре споткнулся о «Фрайбург» (2:3). Причём уступал в три мяча и практически наиграл на камбэк. «Боруссия» же приучила всех к счёту 1:1. Именно так заканчивались три её последние встречи в лиге. Зато у неё есть счёты с «волками»: в октябре те на 117-й минуте выцарапали победу в Кубке.

Помните дортмундского Мукоко? Ему солидно занизили возраст:
Скандалище в Германии! Рекордсмену «Боруссии» занизили возраст на четыре года
Скандалище в Германии! Рекордсмену «Боруссии» занизили возраст на четыре года

🏒 20:30: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: совершит ли Игорь Шестёркин ещё одно чудо?

41 сейв российского голкипера Игоря Шестёркина помог «Рейнджерс» добыть сложнейшую победу в гостевом матче с «Даллас Старз» (3:1). В этой встрече полевые игроки «синерубашечников» заставили своего вратаря в течение 17 минут отбиваться в меньшинстве. Именно столько времени «Даллас» провёл в большинстве, но выдавший гениальный матч Шестёркин помог своим партнёрам удержать два очка. Продолжит ли российский голкипер блистать уже во встрече с «Каролиной»?

Как Шестёркин затащил матч с «Далласом»?
Сумасшедший матч Шестёркина в НХЛ! Вот за что ему «насыпали» $ 92 млн
Сумасшедший матч Шестёркина в НХЛ! Вот за что ему «насыпали» $ 92 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android