Топ-события воскресенья: реванш Усик — Фьюри, «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» и лыжные гонки

Насыщенное 22 декабря: матчи «Реала», «Челси» и «Боруссии» в футболе, регулярка НБА, ЦСКА — «Нефтехимик» в КХЛ и много биатлона.

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Время в материале указано по Москве.

🏆🥊 2:05*: Профессиональный бокс, Александр Усик (Украина) — Тайсон Фьюри (Великобритания), титульный бой, реванш

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: как пройдёт величайший реванш года?

Первый бой Александра Усика и Тайсона Фьюри стал эпохальным событием в мире профессионального бокса. Прошло всего полгода — и мы увидим второй поединок величайших тяжеловесов современности. Усик считается фаворитом: он выиграл первую схватку и точно отлично подготовился ко второй. Фьюри же набрал вес и хочет задавить оппонента мощью — возможно, так и случится. Есть версия, что организаторам боя очень нужна трилогия и поэтому судьи будут тянуть Фьюри к победе. Как же всё сложится на самом деле?

🏒 3:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли «Нью-Джерси» на первую строчку на Востоке НХЛ?

Минувшей ночью «Вашингтон Кэпиталз» добыл домашнюю победу над «Каролиной Харрикейнз» (3:1), благодаря чему вернулся на первую строчку в Восточной конференции НХЛ, опередив на одно очко «Нью-Джерси Дэвилз». Сегодня у «столичной» команды выходной, тогда как «дьяволы» сыграют с «Питтсбургом». Произойдёт ли обратная смена лидера конференции?

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли Матвей Мичков чёрную полосу?

Российский дебютант НХЛ в последнее время проводит очень неудачный отрезок. 20-летний форвард не набирал очков в последних четырёх встречах, заработав на этом отрезке показатель полезности «-8». Особенно провальным образом для россиянина сложился последний матч с «Лос-Анджелес Кингз» (3:7), где Матвей сыграл всего 12 минут и получил «-4» в графе полезности. Сумеет ли Мичков преодолеть свой кризис?

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 22 декабря 2024, воскресенье. 04:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «воины» сделают выводы после унижения?

В последнем матче регулярного чемпионата «Голден Стэйт» проиграл «Мемфису» со счётом 93:144. К слову, проиграли – это мягко сказано. «Медведи» просто уничтожили «воинов». Стефен Карри и компания не могут найти своей игры, уступив в девяти матчах из 11 за последнее время. «Миннесота» имеет с «Голден Стэйт» одинаковый показатель в турнирной таблице – 14-12. Кто после окончания встречи окажется выше?

🎯 9:30: Биатлон, Кубок содружества, третий этап, масс-старт, мужчины, 15 км

Интрига: продолжит ли Серохвостов медальную серию?

Даниил Серохвостов просто феерит на старте сезона. Биатлонист из Барнаула ещё ни разу в нынешнем сезоне не опускался ниже третьего места. На счету Серохвостова пять золотых, четыре серебряные и одна бронзовая медаль. Даниил будет пытаться продлить эту серию и в масс-старте, но соперники у него довольно сильные.

🎿 10:30: Лыжные гонки, Кубок России, четвёртый этап, классический стиль, женщины, 5 км

Интрига: каким получится возвращение Терентьевой?

Главное событие этапа Кубка России в Кирово-Чепецке — возвращение на лыжню олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой спустя всего четыре месяца после рождения дочери Василисы. Тренер спортсменки Егор Сорин ещё в Вершине Тёи говорил, что участие в соревнованиях не планируется раньше 2025 года, но это решение было внезапно изменено. Терентьева заявлена на классическую гонку 5 км — идеальную дистанцию для возвращения в спорт.

🎯 11:50: Биатлон, Кубок содружества, третий этап, масс-старт, женщины, 12,5 км

Интрига: сможет ли Сливко разобраться с белорусскими биатлонистками?

Виктория Сливко одержала красивейшую победу в пасьюте, но серьёзную борьбу россияне по ходу гонки навязали белоруски. Тюменка находится в прекрасной форме, и у неё есть все шансы на золото в масс-старте, но Динара Алимбекова и Анна Сола будут серьёзно биться за медали. Получится ли у Сливко разобраться с белорусками?

🎿 13:00: Лыжные гонки, Кубок России, четвёртый этап, классический стиль, мужчины, 10 км

Интрига: сможет ли Большунов одержать первую победу?

Главный вопрос этапа в Кирово-Чепецке — сможет ли Александр Большунов выиграть первую гонку в сезоне. Пока на его счету только три серебра и много поражений. И постоянные комментарии о том, что трёхкратный олимпийский чемпион не может выступать в полную силу из-за последствий коронавируса. Он резко срывается с этапов Кубка России якобы для прохождения процедур в Москве, но внезапно оказывается на рекламной акции в Нижнем Новгороде. В общем, пока Большунов совсем не выглядит тем лыжником, который в прошлом сезоне был непобедимым.

🏒 14:00: ЦСКА — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлит ли ЦСКА победную серию?

Пауза на Кубок Первого канала не выбила команду Ильи Воробьёва из колеи. После возвращения на лёд армейцы одержали две победы подряд, продлив общую победную серию до семи выигранных матчей. Сможет ли «Нефтехимик» подобрать ключи к московскому коллективу, играя с ним в столице России?

🎯 14:30: Биатлон, Кубок мира, третий этап, масс-старт, мужчины, 15 км

Интрига: оформит ли «золотой» дубль Йоханнес Бё?

Норвежец набрал чемпионский ход. Лидер Кубка мира уже оторвался от ближайших соперников в общем зачёте больше чем на 100 очков. Но «золотого» дубля в сезоне-2024/2025 у него пока не было. Сделает ли себе Йоханнес Бё двойной подарок накануне Рождества? Он вполне на это может рассчитывать.

🏀 15:00: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 22 декабря 2024, воскресенье. 15:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Локо» прервёт серию поражений от армейцев?

В 2023 году «Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА аж целых шесть раз. Ни у одной из команд Единой лиги ВТБ не было такого показателя в матчах с армейцами. В 2024-м за пять встреч удалось выиграть лишь раз. Впрочем, есть шестая игра, которая и станет последним очным противостоянием для команд в этом году. Ожидаем яркого матча!

🎯 16:45: Биатлон, Кубок мира, третий этап, масс-старт, женщины, 12,5 км

Интрига: остановит ли кто-нибудь Франциску Пройс?

В женском биатлоне появился свой Йоханнес Бё. Немецкая биатлонистка выиграла пасьют и оторвалась в общем зачёте от Эльвиры Эберг уже на 153 очка. Такого преимущества нет даже у великого норвежца! Её вообще кто-нибудь сможет остановить? Желающих много, но все они пока демонстрируют лишь свою нестабильность.

🏒 17:00: «Динамо» Минск — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК Динамо Мн Минск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в Ташкенте?

В воскресенье, 22 декабря, минское «Динамо» и московский «Спартак» в рамках KHL World Games проведут вынесенный матч в Ташкенте. Впервые в истории лиги столица Узбекистана примет встречу КХЛ. Обе команды в последнее время демонстрировали хорошие результаты и находятся в хорошей форме. Кто добудет победу в исторической игре?

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⚽️ 17:00: «Эвертон» — «Челси», АПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: лондонцы взлетят на первое место?

Пусть даже и временно, но «Челси» вполне может взлететь на первую строчку. Ведь играет он раньше «Ливерпуля». Это будет сенсацией не только на фоне прежнего отрыва «красных», но и из-за тяжёлых предыдущих сезонов «синих». Задача вполне посильная: парни Энцо Марески победили в АПЛ пять раз подряд, а уступали последний раз вообще в октябре. «Эвертон», впрочем, тоже набрал ход: не дал обыграть себя «Арсеналу» (0:0) и вынес вперёд ногами «Вулвз» (4:0). Серия соперника, безусловно, успешнее. Но чья продолжится?

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⚽️ 18:15: «Реал» Мадрид — «Севилья», Примера, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: воспользуются ли мадридцы матчем прямых конкурентов?

В этом же туре «Барселона» сыграет с «Атлетико». Кто-то из главных соперников точно потеряет очки. Значит, нужно этим пользоваться. Минус — среди недели мадридцы летали в Катар на финал Международного кубка с мексиканской «Пачукой». Трофей завоёван (кто бы сомневался), вот только играли все лидеры. Как такой вояж скажется на их форме? Плюс — «Реал» за последние 11 встреч с «Севильей» выбил аж девять побед и только две ничьих. Хотя она умеет сопротивляться грандам, что недавно доказала в противостоянии с «Атлетико»: вела 3:1 и уступила только в дополнительное время.

⚽️ 19:30: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль», АПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команды устроят очередной концерт?

Ох, эти ребята умеют дать жару в личных противостояниях: за последние 10 они на двоих забили 36 раз! Если вы привыкли засыпать во время просмотра матчей, игнорируйте «Тоттенхэм» с «Ливерпулем». Тем более лондонцы воскресли вслед за чередой неудач: сперва уничтожили «Саутгемптон» (5:0), затем в яркой перестрелке оказались сильнее «МЮ» в Кубке лиги (4:3). Мерсисайдцы же чуть притормозили в АПЛ, сведя вничью встречи с «Ньюкаслом» (3:3) и «Фулхэмом» (2:2). Обе команды способны преподнести сюрприз.

⚽️ 19:30: «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 15-й тур

Интрига: кто приблизится к зоне ЛЧ?

Громкий по именам, но не по статусу матч. Обе команды плетутся в середине таблицы и не помышляют о великих свершениях. Впрочем, сезон длинный, и за зону ЛЧ побороться ещё можно. «Вольфсбург», например, после провального старта победил в Бундеслиге четыре раза подряд и только в последнем туре споткнулся о «Фрайбург» (2:3). Причём уступал в три мяча и практически наиграл на камбэк. «Боруссия» же приучила всех к счёту 1:1. Именно так заканчивались три её последние встречи в лиге. Зато у неё есть счёты с «волками»: в октябре те на 117-й минуте выцарапали победу в Кубке.

🏒 20:30: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: совершит ли Игорь Шестёркин ещё одно чудо?

41 сейв российского голкипера Игоря Шестёркина помог «Рейнджерс» добыть сложнейшую победу в гостевом матче с «Даллас Старз» (3:1). В этой встрече полевые игроки «синерубашечников» заставили своего вратаря в течение 17 минут отбиваться в меньшинстве. Именно столько времени «Даллас» провёл в большинстве, но выдавший гениальный матч Шестёркин помог своим партнёрам удержать два очка. Продолжит ли российский голкипер блистать уже во встрече с «Каролиной»?