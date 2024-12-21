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Шедевр СКА в овертайме, мощный камбэк «Лады» в матче с «Авангардом». Итоги дня в КХЛ

21 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Представляем обзор всех игр и главных событий дня.

Брендан Лайпсик перешёл из «Автомобилиста» в «Сибирь»

Хоккеист Брендан Лайпсик перешёл в «Сибирь» в результате обмена с «Автомобилистом». Об этом новосибирская команда сообщила в своём официальном телеграм-канале.

«Автомобилист» получает права на финского форварда Янне Куокканена, которые с 2021 года принадлежали «Сибири», также новосибирский клуб получает денежную компенсацию», — написала пресс-служба «Сибири» в своём посте.

30-летний Лайпсик начал сезон в екатеринбургской команде. Там он провёл 25 матчей и заработал семь очков, забросив шесть шайб и сделав одну голевую передачу. В КХЛ нападающий дебютировал в 2020 году и играл за СКА, ЦСКА и «Металлург» из Магнитогорска. Всего форвард провёл в КХЛ 250 встреч, в которых записал на свой счёт 153 (62+91) очка при показателе полезности «+26». В НХЛ он успел побывать в составе «Ванкувера», «Торонто», «Лос-Анджелеса», «Вашингтона» и «Вегаса».

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Сибирь» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

На девятой минуте первого периода Игнат Коротких с передачи Олега Ли открыл счёт во встрече. На восьмой минуте второго периода Владимир Бутузов с передачи Владислава Кары восстановил равенство в счёте. Спустя полторы минуты Кирилл Слепец с передач Сергея Дубакина и Виктора Балдаева вновь вывел гостей вперёд. На 19-й минуте периода Игнат Коротких с передачи Девина Броссо сделал счёт 3:1. За секунду до конца второй двадцатиминутки Девин Броссо с передач Алекса Гальченюка и Кэмерона Ли забросил четвёртую шайбу «Амура» в игре. На восьмой минуте третьего периода Девин Броссо с передачи Олега Ли довёл счёт до крупного.

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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0).

За «Трактор» забили Максим Шабанов, Дилан Сикура, Александр Кадейкин. В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков и Антон Бурдасов.

Челябинская команда потерпела поражение в двух предыдущих встречах. Для «Барыса» это вторая неудача подряд. Сейчас «Трактор» находится на первом месте Восточной конференции КХЛ, «Барыс» – на 11-й строчке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и омский «Авангард». Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Лада» одержала победу со счётом 4:3 (1:0, 0:3, 3:0).

За «Авангард» забили Николай Прохоркин, Эмиль Галимов и Дамир Шарипзянов. В составе «Лады» заброшенными шайбами отметились Архип Неколенко, Данил Юртайкин, Дмитрий Кугрышев и Егор Черников.

«Лада» находится в шаге от зоны плей-офф, на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 33 очка за 33 матча. «Авангард» располагается на седьмом месте, заработав 36 очков после 36 встреч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались петербургский СКА и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. СКА одержал победу со счётом 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

«Адмирал» открыл счёт в матче в концовке первого периода – отличился Александр Шепелев. До этого Дмитрий Завгородний мог выводить гостей вперёд, но не реализовал буллит после нарушения Деанджело.

СКА отыгрался усилиями Ивана Демидова во втором периоде, но чуть позже пропустил ещё раз, когда «Адмирал» реализовал большинство. В третьем периоде Данила Галенюк дальним броском сравнял счёт, после чего Евгений Кузнецов мог выводить СКА вперёд, но не сумел переиграть Мишурова на буллите. В овертайме Василий Глотов исполнил шедевр, а Кузнецов отметился в этом голе передачей и набрал 200-е очко в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

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