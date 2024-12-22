Америка не видела такого 29 лет! Финский Овечкин удивительно перезапускает карьеру в НХЛ

Начало карьеры Патрика Лайне в «Монреаль Канадиенс» прошло из серии хуже не придумаешь. Летом этого года финского форварда едва ли не бесплатно обменяли в канадский клуб из «Коламбус Блю Джекетс». Низкая стоимость Лайне объяснялась его частыми травмами и проблемами с ментальным здоровьем. Да и сам Патрик не горел желанием продолжать выступление в «Блю Джекетс», с которыми у него были связаны в основном печальные воспоминания.

В прошлом сезоне он даже обращался в Программу помощи игрокам НХЛ, в результате чего пропустил значительную часть регулярного чемпионата. Обмен в «Канадиенс» должен был возродить карьеру нападающего, которого в своё время хоккейные эксперты по обе стороны океана окрестили прозвищем «финский Овечкин». Но на предсезонке ему сильно не повезло: в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» он столкнулся с игроком соперника и получил серьёзную травму – растяжение связок левого колена.

26-летний форвард опять выбыл из хоккейного процесса на длительный срок. Его возвращение в игру состоялось только в начале этого месяца – 4 декабря в домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1 ОТ). К тому моменту Патрик не принимал участия в официальных матчах НХЛ на протяжение года. За столь внушительный промежуток времени многие успели основательно позабыть, какой голевой машиной является этот хоккеист.

В том самом матче с «Айлендерс» Патрик открыл счёт в середине второго периода, огорчив российского голкипера Илью Сорокина при реализации лишнего. Тут-то и понеслась душа в рай. Спустя двое суток финский форвард отправил шайбу в ворота «Нэшвилл Предаторз» (3:0), ещё через несколько дней он записал на свой счёт гол в матче с «Анахайм Дакс» (3:2 Б), а на этой неделе пошёл дальше и выдал целый снайперский концерт, словно вернувшись в то время, когда проводит дебютный сезон в НХЛ.

18 декабря Патрик оформил хет-трик в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:1), через трое суток забил в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:3), а минувшей ночью отметился ещё одним голом в ворота «красных крыльев» (5:1). Сегодняшний гол, забитый в концовке первого периода при реализации лишнего, стал уже восьмым для 26-летнего форварда в нынешнем сезоне.

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Примечательно, что все эти восемь шайб Лайне забросил в большинстве. Финн стал третьим игроком в истории НХЛ, которые свои первые восемь шайб в сезоне забросил в тот момент, когда его команда имела численное преимущество. Стоит заметить, что подсчёт этой статистики ведётся с сезона-1933/1934.

И за указанный промежуток в 90+ лет рекорд НХЛ по этому показателю был поставлен в сезоне-1966/1967 легендарным канадским нападающим Иваном Курнуайе, который начал тот регулярный чемпионат с 11 подряд голами при игре в большинстве. Интересно, что прежнее достижение было поставлено за год до этого всё тем же Курнуайе (10 подряд голов в большинстве со старта сезона-1965/1966). Любопытно, что оба эти достижения Иван также оформил в составе «Монреаля», за который он и отыграл всю свою карьеру в НХЛ.

В свою очередь Лайне подобной верностью клубным цветам похвастаться точно не может. К своим 26 годам он успел уже дважды стать участником обмена в НХЛ, сначала перебравшись из «Виннипег Джетс» в «Коламбус», а теперь переживая ренессанс карьеры уже в «Монреале». Сегодня Лайне повторил достижение 29-летней давности в НХЛ – в сезоне-1995/1996 Оуэн Нолан также забил восемь подряд голов с начала чемпионата при игре в большинстве. Если Патрик и в следующий раз отличится в подобном формате, то превзойдёт показатель Нолана и будет уступать только Курнуайе.

При этом игру в равных составах финскому форварду стоит серьёзно подтянуть. На данный момент статистика Лайне может даже поразить тех, кто, например, увидит её случайно, будучи глубоко не знаком с деталями подсчёта показателя полезности в хоккее. В девяти матчах сезона Патрик набрал 9 (8+1) очков при полезности «-7». Всё дело в том, что все свои голы Лайне забросил в большинстве, тогда как в равных составах он пока коллекционирует исключительно минуса.

Последние пять встреч Патрик стабильно завершал с отрицательной полезностью, собрав на этом отрезке букет из «-6». Впрочем, если Лайне будет продолжать штамповать голы в большинстве, то на такие недостатки тренерский штаб «Канадиенс» наверняка будет готов немного подзакрыть глаза. Тем более, если их команда будет продолжать побеждать.