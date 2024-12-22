Русский форвард набрал лучшую форму за годы! У Михеева уже пять голов за четыре игры

Илья Михеев, увы, стал одним из главных разочарований «Ванкувера» прошлого сезона. Над форвардом открыто смеялись местные болельщики: путь из князей в грязи с канадским общественным мнением можно проделать даже за несколько матчей. Однако омский форвард не забивал куда больше: он не набрал очков ни в одной встрече весеннего плей-офф и завершил свою игру в «Ванкувере» с одним голом в календарном 2024-м.

Логично, что летом последовал обмен в «Чикаго». С Михеевым в «Ванкувере» попрощались не просто вежливо, но и с большим уважением: «Я ещё не видел парня, который настолько усердно работает над своей игрой, чтобы стать лучше», — сказал генеральный менеджер Патрик Альвин. Шведский менеджер говорил, что это его ошибка — поставить Михеева в топ-6. Что ж, в «ястребах» Илья получил ту роль, которую и отводил ему Альвин.

Однако старт сезона в Иллинойсе получился не намного лучше, чем в Ванкувере: девять матчей подряд без набранных очков. При этом форвард отрабатывал в защите, за что Рик Токкет в «Кэнакс» ценил его даже в самые мрачные периоды игры в атаке. Михеев даже после такого старта долгое время был одним из немногих обладателей положительной полезности — и это с учётом того, что «ястребы» провалили старт сезона после активной трансферной кампании и уже лишились главного тренера.

До игры с «Калгари» команда временного тренера Андерса Сёренсена имела трёхматчевую победную серию, и во всех этих играх отличился Михеев, забивший «Сиэтлу» дважды. После назначения нового главного тренера российский форвард стал лучшим снайпером команды. Шведский тренер решил свести в одном звене Михеева и Теуво Терявяйнена, который возвращался в «Чикаго» с явным намёком на игру в одном звене с Бедардом. Однако в первом звене «химии» у финна (пока) не возникло, а вот с Ильёй вышло прекрасно: тренеры и партнёры по команде отмечают, как они дополнили друг друга по игровым качествам.

«Терявяйнен очень умён, отлично понимает игроков. Он видит, в каком стиле играет Михеев. Их игра дала нам мощный заряд уверенности. Их тройка с Джейсоном Дикинсоном могла показаться нацеленной на оборону, однако когда ты отлично играешь в защите, то получаешь возможности и в атаке. У этих парней есть мастерство, чтобы создавать моменты — что они и делают для нас», — сказал после победы над «Кракен» капитан команды Ник Фолиньо.

Михеев снова забил — для него это уже пятый гол в четырёх играх, и он снова сделал это с передачи Терявяйнена, который ассистировал и в предыдущих шайбах на этом отрезке. «Чикаго», однако, проиграл: «Калгари» в этом году голы даются с огромным трудом, но «огоньки» выдали чуть ли не лучшую свою игру в сезоне, забросив шесть шайб. Сегодня гол Ильи случился за 1:08 до сирены при «-2» на табло, однако показательно, что набравший шикарную форму Михеев вообще вышел на лёд среди спасателей «Чикаго», игравшего с пустыми воротами.

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Такого удачного отрезка у Михеева не было даже в лучшие дни в «Ванкувере», когда их тройка с Кузьменко и Петтерссоном набирала немало очков, однако на первом плане были партнёры Ильи. В январе 2022-го Михеев забил шесть голов в семи играх, вернувшись в состав «Торонто» после травмы: это был старт его самого успешного сезона НХЛ. Возможно, и эта серия станет переломной в карьере нападающего, которому уже прочили конец карьеры в лиге.