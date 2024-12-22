Главные активы дедлайна. Кого могут обменять перед закрытием трансферного окна в КХЛ?

27 декабря в КХЛ особая дата: именно на этот день запланирован дедлайн, после которого все переходы и обмены в лиге будут запрещены. Уже сейчас наблюдается трансферная активность команд, но ближе к указанной дате она должна усилиться. Рассказываем про хоккеистов, способных привлечь к себе внимание генеральных менеджеров других клубов.

«Куньлунь Ред Стар»

з. Адам Кленденинг, 32 года

Контракт до: 31.05.2025

31 игра, 10 очков (3 гола + 7 результативных передач), «-13» показатель полезности

н. Рурк Шартье, 28 лет

Контракт до: 31.05.2025

37, 17 (8+9), «-14»

В «Куньлуне» всегда готовы к общению по поводу возможных сделок. Ни на какие большие задачи китайская команда не претендует, а вот неплохо заработать на переходах никогда не откажется. Примеров можно вспомнить очень много. Вот и сейчас пошли слухи, что защитник Кленденинг может перебраться в «Металлург» на место получившего травму и надолго выбывшего Ерёменко. В свою очередь, Рурк Шартье неплох в атаке и тоже может привлечь к себе внимание. Да, показатель полезности слабый, но у кого в «Куньлуне» он хороший?

«Амур»

н. Алекс Гальченюк, 30 лет

Контракт до: 31.05.2025

37, 24 (14+10), «-13»

н. Девин Броссо, 29 лет

Контракт до: 31.05.2025

12, 7 (5+2), «-7»

Большой интерес со стороны клубов-грандов к лидеру «Амура» Алексу Гальченюку. Думается, что и сам игрок не прочь вернуться куда-нибудь поближе к Москве. Однако в руководстве хабаровского клуба уже несколько раз заявили, что не намерены обменивать своего лидера. Вот только похожие слова говорили и в «Ладе», а вратаря Владислава Подъяпольского всё равно обменяли. Так что не стоит ничему удивляться, просто дождёмся 27 декабря. Что касается Броссо, то его сперва подвела серьёзная травма, но теперь нападающий набрал неплохую форму и, похоже, поймал кураж. Вполне себе годный актив для дедлайна.

СКА

н. Борна Рендулич, 32 года

Контракт до: 31.05.2026

11, 4 (1+3), «+1»

В СКА давно ищут варианты обмена Борне Рендуличу. Вопрос: зачем нужно выдёргивать форварда из «Сочи», где он показывал отличный хоккей и стал любимцем местных болельщиков? У хорвата двухлетний контракт, мало игрового времени, а накануне пресса уже успела отправить его в Магнитогорск в обмен на Павла Акользина. Но есть нюанс: в контракте Рендулича есть пункт о запрете на обмен, а это значит, что командировать Борну в другой клуб можно исключительно с согласия самого хоккеиста.

Борна Рендулич Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

«Сибирь»

н. Сергей Широков, 38 лет

Контракт до: 31.05.2025

32, 22 (11+11), «-2»

«Сибирь» продолжает беспросветно тонуть, а одним из светлых пятен в новосибирском клубе является опытный мастер и капитан Сергей Широков. Сколько в истории КХЛ было случаев, когда лидеры такого калибра в дедлайн меняли прописку и выигрывали Кубок Гагарина? Думается, что вполне может повториться вновь, это было бы логично и правильно. Вряд ли самому Сергею хочется вместе с «Сибирью» досрочно уходить в отпуск.