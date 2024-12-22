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Расписание спортивных матчей 23 декабря 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: флоридское дерби в НХЛ, «Магнитка» — «Авангард», лыжи и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 23 декабря 2024 года
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Начинаем новую рабочую неделю со спорта: насыщенный день в хоккее, а ещё матч «Интера» в Серии А!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как закончится флоридское дерби?

Команды из штата, где есть пальмы и нет налогов, уже пять лет подряд не пускают других восточных представителей в финал Кубка Стэнли. Оба клуба несут потери из-за потолка зарплат, но главные звёзды на месте. Возможно, мы увидим и новую серию российского противостояния Василевский — Бобровский.

Как зародилась вражда команд из Флориды:
«Тампоны», или как вы их тут называете». Почему в южном дерби НХЛ так много драк и грязи
«Тампоны», или как вы их тут называете». Почему в южном дерби НХЛ так много драк и грязи

🏒 1:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сыграют две горячие команды?

После шаткого старта сезона «Лос-Анджелес» превратился в одну из самых горячих команд НХЛ с надёжнейшей защитой. «Вашингтон», к удивлению многих, продолжает побеждать и даже не думает терять позиции в таблице — тем более с учётом того, что команда сыграла меньше встреч, чем конкуренты. Александр Овечкин вернётся только после рождественской паузы: пока без него.

Как столичный клуб играет без живой легенды:
«Вашингтон» рушит все ожидания! Проводит исторический сезон и справляется без Овечкина
«Вашингтон» рушит все ожидания! Проводит исторический сезон и справляется без Овечкина

🎿 13:58: Лыжные гонки, Кубок России, четвёртый этап, спринт, классический стиль, женщины и мужчины, финалы

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
23 декабря 2024, понедельник. 13:58 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
23 декабря 2024, понедельник. 14:08 МСК
Не началось

Интрига: неужели Большунов снова проиграет?

Ещё год назад фаворитом классического спринта на российских стартах был Александр Большунов. Но времена изменились: декабрь у лучшего лыжника страны не задаётся. Наш чемпион, выдавший в прошлом году умопомрачительную победную серию, сейчас пытается просто прийти в себя. Шансов победить в спринте у него не так уж и много. Но хочется, чтобы Большунов наконец-то выиграл хоть разок. Без его золотых медалей наши лыжные гонки пока смотрятся максимально непривычно.

Почему Большунов не может выиграть?
Большунов не выиграл ни одной гонки за три недели. Объясняем, что с ним происходит
Большунов не выиграл ни одной гонки за три недели. Объясняем, что с ним происходит

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: зацепятся ли уфимцы за первое место?

Спад «Трактора» дал шанс «СЮ» выйти на первое место Востока, однако команда Виктора Козлова проиграла два матча прямым конкурентам. В следующей игре уфимцы сразятся с загадочным соперником. «Амур» в Новосибирске победил и забросил пять шайб, но слишком уж плох был соперник.

Разговор с бывшим игроком хабаровского клуба:
«Был обескуражен, но теперь доволен». Единственный словенец в КХЛ осваивается в Мытищах
Эксклюзив
«Был обескуражен, но теперь доволен». Единственный словенец в КХЛ осваивается в Мытищах

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как закончится классическое противостояние?

Не совсем понятно, кто прямо сейчас руководит омской командой. Ги Буше улетел в Канаду, а на скамейке стоит его помощник Дэйв Барр — третий и. о. главного тренера за декабрь. Омичи сенсационно проиграли в Тольятти, потерпев крах в третьем периоде. Команда Андрея Разина в последнее время набрала неплохой ход.

Мнение Овечкина о решении омского клуба:
Александр Овечкин оценил назначение Ги Буше в «Авангард»

🏒 21:00: «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве непримиримых соперников?

В последних матчах «дьяволы» даже не позволяют соперникам перебраться через отметку в 20 бросков в створ за матч. Система защиты команды, которая летом добавила мускулов, к концу года набрала обороты. «Рейнджерс» победили в Далласе, но во многом за счёт отличной игры Игоря Шестёркина. Взбодрит ли полевых игроков недавний обмен Каапо Какко?

Очередное важное решение клуба из Нью-Йорка:
Большой обмен в НХЛ! Второй номер драфта покинул Нью-Йорк после скандальных комментариев
Большой обмен в НХЛ! Второй номер драфта покинул Нью-Йорк после скандальных комментариев

⚽️ 22:45: «Интер» Милан — «Комо», Серия А, 17-й тур

Италия — Серия А . 17-й тур
23 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Комо
Комо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Индзаги подтянется к лидерам?

«Интер» проводит очередной мощный сезон в Серии А, но на этот раз у него максимально серьёзная конкуренция. Хороши и «Наполи» с Конте, и «Аталанта» с Гасперини. Плюс рядом «Лацио» и даже «Фиорентина», да и о «Ювентусе» забывать не стоит. В таблице ситуация запутанная, поскольку у «Интера» меньше сыгранных встреч. По потерянным команда Индзаги вообще первая, но надо сначала взять очки. Домашний матч с «Комо» — отличная возможность: парни Фабрегаса обитают рядом с зоной вылета и мыслят скромно.

Недавно «Интер» испепелил одного из конкурентов:
6:0! «Интер» унизил в гостях команду-сенсацию Серии А
6:0! «Интер» унизил в гостях команду-сенсацию Серии А
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