Клуб КХЛ сыграет с командой из НХЛ? Это был бы праздник хоккея!

«Эх, а как было бы здорово, если б мы увидели матчи между командами КХЛ и НХЛ!..»

Наверняка именно об этом подумали многие болельщики, когда услышали новости о том, что это потенциально возможно. В последнюю неделю о таком противостоянии действительно стали говорить всё больше. Спустя 14 лет, казалось, вновь появилась возможность узреть встречи клубов из лучших лиг мира.

Как так вышло? На самом ли деле есть шанс устроить такое шоу? И как вообще играли команды КХЛ с клубами НХЛ?

«Это будет очень важно для развития хоккея»

Началось всё с приезда делегации из «Монреаля» на матч СКА. В Санкт-Петербурге гостили генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз, его советник и легенда НХЛ Венсан Лекавалье, а также директор скаутинга Николай Бобров.

Скорее всего, руководство «Хабс» приезжало, чтобы посмотреть в деле нападающего СКА Ивана Демидова, которого задрафтовали в 2024 году. Однако после этого появилась информация, что «Монреаль» и санкт-петербургский клуб потенциально могут провести встречу. Об этом рассказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг с Венсаном Лекавалье Фото: Из личного архива Романа Ротенберга

«Мы говорили о возможных матчах между «Монреалем» и СКА… Реально ли это? Да. Но для этого нужно решение НХЛ. Такое решение принимает сам комиссионер Гэри Беттмэн.

Мы готовы к проведению такой встречи на «СКА Арене»! А ещё мы готовы играть в Монреале. Ну или в Дубае, Абу-Даби, Стамбуле. Везде, где появится возможность организовать такой матч.

Мы уверены, что это будет очень важно для развития хоккея. Мы также обсудили игры легенд. Ведь у «Монреаля» есть своя команда, за неё играет сам Венсан Лекавалье. Можно организовать матч с нашими ветеранами, мы раньше это делали. Подумаем о том, как вернуться к нашим традициям», — сказал Ротенберг.

На самом ли деле об этом вёлся разговор? Представители «Монреаля» не сказали ничего конкретного.

— Есть люди, которые говорят, что, учитывая международную обстановку, «Канадиенс» не должны ехать в Россию во время конфликта...

— Я не собираюсь комментировать это, — сказал главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи.

Исполнительный вице-президент по хоккейным операциям «Канадиенс» Джефф Гортон рассказал о поездке представителей клуба в Россию, но тоже о потенциальных матчах не упомянул.

«У нас есть перспективные игроки по всему миру, и, по сути, если мы кого-то драфтуем или подписываем, то он в нашей семье и мы будем смотреть на него и его игру. Мы будем следить за ними и давать знать, что мы думаем об их игре. Вот что это такое.

Это короткая поездка, скоро они вернутся. Нас это вообще не беспокоит», — сказал Гортон.

Впрочем, в НХЛ быстро опровергли всякие мысли о подобной встрече.

«Я не вижу никакой возможности проведения в обозримом будущем матча между клубом НХЛ или командой, в которой есть игроки НХЛ, и клубом КХЛ или любой российской национальной командой. Предложение о проведении такой встречи сейчас не будет одобрено лигой. Очевидно, что события мирового масштаба — например, разрешение российско-украинского конфликта — в будущем могут привести к иному ответу», — сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Получается, такой матч в ближайшее время всё-таки не состоится. Хотя было бы очень здорово.

Почему эта идея — однозначный плюс?

Естественно, каждый матч между клубами КХЛ и НХЛ — это настоящий праздник хоккея. Такое шоу неизменно радует болельщиков. Да и в целом спортивную и околоспортивную аудиторию. Тем более стили игры в лигах в основном отличаются, поэтому такое противостояние разных хоккейных парадигм станет интересным зрелищем.

Кроме того, такие встречи — это замечательный способ делиться опытом. Национальной хоккейной лиге более 100 лет. В сравнении с ней КХЛ — ещё совсем ребёнок. А потому подобное противостояние определённо окажется отличной возможностью научиться чему-то новому, понять, в чём можно стать лучше.

«Нам нужно ещё очень много работать, чтобы обогнать НХЛ», — признавался сам Ротенберг. И на самом деле с этой мыслью тяжело поспорить. КХЛ по-прежнему сильно отстаёт от североамериканских коллег, хоть и старается развиваться. Но нам нужно играть с соперниками другого, более высокого уровня — чтобы правильно оценить уровень собственный.

Причём это будет важно и на глобальном уровне. Матч между командами КХЛ и НХЛ позволит оценить уровень российского хоккея. Увидеть, над чем действительно нужно работать.

Тем более это повысит интерес к хоккею. Слишком уж это необычное и в некотором роде великое шоу! Редчайшее противостояние, особенно в нынешних условиях. Не заочное, как обычно. Личное — на льду, напрямую.

Наконец, это также будет полезно для сближения стран. Спорт — это давным-давно орудие политическое. Но не только политика может влиять на спорт — это способно работать и наоборот. Спорт может показать, как на самом деле люди в разных странах мало друг от друга отличаются. Сблизить их. Сдружить. Дать тот небольшой фундамент, на основе которого можно будет строить более крепкие, дружеские отношения. Это всегда плюс.

Особенно когда мы говорим про Северную Америку — родину хоккея, которая активно развивает свой спорт более 100 лет. За это время у неё накопилось достаточно опыта, которому можно было бы научиться.

Пока НХЛ ведёт — 2-1

На самом деле, если бы СКА сыграл с «Монреалем», это не было бы первое противостояние КХЛ и НХЛ. Команды из этих лиг уже встречались, причём не один раз — а сразу три!

Первый матч состоялся 1 октября 2008 года — как раз спустя месяц после старта дебютного сезона КХЛ. Магнитогорский «Металлург» сыграл с «Рейнджерс» в рамках Кубка Виктории — турнира, который не прожил долго. Трофей должен был ежегодно разыгрываться между клубом НХЛ и лучшей европейской командой (той, что взяла Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов).

Турнир прожил всего два года. В единственной встрече между клубами КХЛ и НХЛ в его рамках «Рейнджерс» переиграли «Металлург» со счётом 4:3.

Остальные два матча были проведены в рамках выставочной серии в октябре 2010 года.

4 октября СКА в Санкт-Петербурге встретился с «Каролиной Харрикейнз». Тогда «ураганы» дважды отыгрывались — с 0:2 и с 2:3, но в итоге дубль Максима Сушинского в третьем периоде принёс российскому клубу победу — 5:3.

Матч СКА — «Каролина» Фото: РИА Новости

Спустя два дня, 6 октября, состоялся на данный момент последний матч между командами двух лиг. Рижское «Динамо» на домашней арене приняло «Финикс Койотс». «Койоты» вели после первого периода — 1:0. Во втором рижане смогли отыграться. Но затем Пётр Пруха и Ли Стемпняк забили по разу и принесли «Финиксу» победу.

Тогда эти встречи стали праздником и действительно необычным опытом для российской хоккейной публики. Встречи удались на славу!

Однако с тех пор клубы КХЛ и НХЛ ни разу не играли между собой. Так что на данный момент счёт в импровизированной серии — 2-1 в пользу Национальной хоккейной лиги.

Уже 14 лет ничего не менялось. И как же хочется, чтобы в обозримом будущем новый матч между командой КХЛ и НХЛ всё-таки состоялся.