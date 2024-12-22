«Динамо» и «Спартак» устроили шоу и рекорд в Ташкенте! Каким вышло возвращение World Games

Проект KHL World Games вернулся — последний раз лига проводила вынесенный матч в декабре 2021 года, когда в Дубае встретились «Ак Барс» и «Авангард». Три года спустя в столице Узбекистана Ташкенте эта традиция возродилась — 22 декабря на «Хумо Арене» сошлись минское «Динамо» и «Спартак».

В отличие от «Кока-Кола Арены», на которой в своё время сыграли казанский и омский клубы, хоккей для местного стадиона далеко не в диковинку. Местный «Хумо» успел сыграть здесь даже в рамках ВХЛ, а сейчас принимает соперников из чемпионата Казахстана. Поэтому проблем с заливкой льда не было никаких — участники встречи после утренней раскатки отмечали, что покрытие не так уж сильно и отличалось от привычного. Хотя главный тренер красно-белых Алексей Жамнов рассказал, что лёд мягковат.

При этом и в самом Ташкенте условия были более подходящие для хоккея, нежели 30-градусная жара одного из крупнейших городов ОАЭ — накануне в Ташкенте даже выпал снег, а ближе к стартовому вбрасыванию температура составила около -3 по Цельсию.

Это не помешало посетить игру достаточно большому количеству болельщиков — фанатам «Спартака», которые не только расположились на специально отведённом секторе за воротами, но и были разбросаны по всей чаше, а также немногочисленным поклонникам минчан и, конечно же, местным жителям, коих на трибуны «Хумо Арены» тоже пришло немало.

Если точнее, то 9405 зрителей — это абсолютный рекорд посещаемости матчей KHL World Games, который ранее составлял 5895 человек. Показатель венской встречи «Слована» и СКА был улучшен почти на четыре тысячи болельщиков — очень достойный показатель для города, который однажды может делегировать в КХЛ и собственную команду.

Пока же местные зрители вживую знакомились с нашим хоккеем и делали это не только во время игры — ещё до стартового вбрасывания автограф-сессию провели легенды советского и российского хоккея, отметившего сегодня свой день рождения, Сергей Фёдоров, Илья Ковальчук и Александр Якушев. В очереди можно было наблюдать далеко не только российских болельщиков — многие узбекистанцы охотно желали подпись от выдающихся фигур не самого привычного для них вида спорта.

Зрителей развлекали игрой не только профессионалов — во втором перерыве на лёд вышли воспитанники школы «Хумо», которые провели непродолжительный двусторонний матч. Единственный гол в этой встрече трибуны встретили с не меньшим шумом, нежели точные броски во время основного действия — благодаря в том числе и хорошей акустике на арене создавалась отличная шумовая поддержка.

Что касается непосредственно самой игры, то команды старались играть активно, пусть получалось у них это и с переменным успехом. В первом периоде преимуществом владели номинальные хозяева — минчане активно шли в прессинг, подолгу удерживали красно-белых на их половине и не позволяли им атаковать. Первый бросок в створ москвичи нанесли лишь в середине стартового отрезка — да и тот пришёл лишь в результате ошибки «зубров», а не креатива спартаковцев.

«Динамо», впрочем, этим преимуществом воспользоваться почти не смогло — несмотря на большую активность у чужих ворот, подопечные Дмитрия Квартальнова смогли открыть счёт лишь на исходе 16-й минуты. Егор Бориков убежал в быструю контратаку вместе со своим партнёром против одного защитника «Спартака», но не стал делиться шайбой и сделал всё сам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Российская команда в ответ реализовала едва ли не единственный осмысленный выход к владениям Андрея Тихомирова в первые 20 минут — ещё до перерыва Андрей Локтионов восстановил равновесие на табло, воспользовавшись не самой уверенной игрой голкипера «Динамо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Во втором периоде интереснее выглядел уже «Спартак», однако голов зрители не увидели — всё самое интересное осталось на заключительную треть. Последние 20 минут основного времени не разочаровали — в начале периода Роман Горбунов наказал красно-белых за истекающее удаление Даниила Орлова, поставив их на грань второго поражения подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Однако в середине отрезка москвичи под восторженную реакцию арены вновь смогли сравнять счёт — Николай Голдобин стал тем, кто в итоге перевёл игру в дополнительное время.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А уже через полминуты после начала овертайма спартаковцы вырвали победу — Адам Ружичка поставил на уши уже стоявших на ногах болельщиков, положив конец историческому матчу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Праздник хоккея в Ташкенте удался на славу — возвращение KHL World Games подарило нам не только новый рекорд, но и яркий матч с не менее яркой развязкой. Такую встречу местные болельщики точно запомнят надолго — разве это не лучшая реклама КХЛ?