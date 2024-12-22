«Спартак» добыл два очка в вынесенном матче в Ташкенте, а «Локомотив» и «Северсталь» одержали домашние победы.

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Новичок «Динамо» сделал признание, ЦСКА выдал второй концерт кряду. Итоги дня в КХЛ

22 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей и рассказываем о других важных событиях, которые произошли сегодня в российском хоккее.

Четыре очка Абрамова помогли ЦСКА обыграть «Нефтехимик» в матче с 11 голами

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 7:4 (2:1, 3:1, 2:2).

За московскую команду забили Максим Соркин, Максим Мамин, Виталий Абрамов, оформивший дубль, Никита Охотюк и Денис Гурьянов, оформивший дубль. В составе «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Райли Барбер, Жан-Себастьен Ди, Евгений Митякин, Андрей Белозёров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Помимо дубля, Абрамов также ассистировал Никите Охотюку и Максиму Соркину. Для ЦСКА эта победа стала восьмой подряд. Примечательно, что в предыдущей встрече армейцы также одержали победу в результативном матче, тогда сумев нанести поражение «Спартаку» (5:4 ОТ).

«Автомобилист» уступил «Северстали», у череповецких хоккеистов пятая победа подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли в Ледовом дворце в Череповце. «Северсталь» одержала победу со счётом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).

В составе череповецкой команды шайбы забросили Кирилл Пилипенко, Данил Аймурзин, оформивший дубль. За «Автомобилист» забили Алексей Бывальцев, Семён Кизимов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Ранее «Автомобилист» прервал серию поражений, обыграв лидера Запада — «Локомотив», однако уступил «Северстали» уже в следующей встрече. Екатеринбургская команда находится в шаге от попадания на пятую строчку турнирной таблицы. Так произойдёт в случае, если магнитогорцы обыграют «Авангард» в матче 23 декабря.

«Локомотив» продлил серию поражений «Сочи» до восьми встреч

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин, Степан Никулин и Александр Радулов. За «Сочи» забил Артур Тянулин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Для команды из Сочи это уже восьмое поражение подряд. «Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 36 встреч. «Локомотив» (62) располагается на первой строчке.

«Спартак» победил минское «Динамо» в овертайме встречи KHL World Games в Ташкенте

Завершился вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в рамках KHL World Games, в котором встречались минское «Динамо» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Хумо Арена» в Ташкенте (Узбекистан). «Спартак» одержал победу со счётом 3:2 в овертайме (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).

В составе команды из Минска забили Егор Бориков и Роман Горбунов. За «Спартак» заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов, Николай Голдобин и Адам Ружичка, который принёс победу красно-белым в овертайме.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» прервало свою серию побед из трёх матчей, уступив московской команде в дополнительное время. В прошлой встрече «Спартак» проиграл ЦСКА в московском дерби.

«Динамо» в Москве презентовало Подъяпольского, голкипер заявил о намерении подписать новый контракт

Новый голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский в ходе своей презентации заявил о намерении продлить контракт с бело-голубыми. Действующий контракт вратаря, подписанный ещё в «Ладе», истекает по окончании текущего сезона.

«У нас уже были разговоры относительно продления контракта. Я сказал, что за. Я хочу остаться в «Динамо». Мне здесь всё нравится, и меня всё устраивает.

Пока что разговоры на паузе, потому что у меня идёт процесс небольшой адаптации и меня с этим отпустили. Будем решать через агента. Думаю, что договоримся. Я только с удовольствием», — передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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Матчи 23 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2024, понедельник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2