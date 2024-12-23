«Вашингтон» — первый на Востоке! Проблемный форвард подарил «столичным» трудовую победу

«Вашингтон» всё ещё ждёт возвращения Александра Овечкина, но и без капитана справляется очень хорошо. «Столичные» одержали пять побед в семи последних матчах и закрепились на второй строчке в Восточной конференции, то и дело смещая с первого места «Нью-Джерси». А вместе с тем ещё и борясь за лидерство во всей НХЛ.

«Кэпиталз» до матча с «Лос-Анджелесом» занимали четвёртое место в лиге, отставая от «Джетс» всего на три очка. А заодно и лидировали в НХЛ по потерянным.

«Кингз», в свою очередь, шли на четвёртой строчке на Западе. Отставание «королей» от «Виннипега» составляло шесть очков — они также находились в борьбе за лидерство как в конференции, так и во всей НХЛ.

Зрителей ждал огненный матч мощных команд.

Первым «укол» нанёс «Вашингтон». На 11-й минуте «Лос-Анджелес» отобрал шайбу, и нападающий Алекс Тюркотт попытался вывести её из своей зоны. Он попал прямо в Коннора Макмайкла — клюшка хоккеиста «королей» даже сломалась — а шайба прилетела к Пьер-Люку Дюбуа, который оперативно сориентировался и передачей вывел Алексея Протаса один на один с Давидом Риттихом. Белорус бросил вратарю точно над щитком и открыл счёт в матче – 1:0!

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Первый период прошёл в равной борьбе, однако команды так и не смогли отличиться.

А на старте второго защитник «Кэпс» Тревор ван Римсдайк получил две минуты за задержку игры. «Лос-Анджелес» начал разыгрывать шайбу. Брандт Кларк у синей линии отдал передачу с левого фланга на правый. Кевин Фиала отыгрался с Адрианом Кемпе и, получив обратный пас, в касание бросил из вершины круга вбрасывания. Логану Томпсону закрыли обзор, да и шайба полетела прямо впритирку со штангой — 1:1!

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«Королям» понадобилось всего 17 секунд, чтобы реализовать большинство.

Игра осталась качельной, хоть команды и не так часто создавали по-настоящему опасные моменты.

А на 33-й минуте за задержку игры был удалён уже сам Фиала. «Вашингтон» начал розыгрыш.

Долгое время у «столичных» не получалось закрепиться в зоне «Кингз». Ближе к концу большинства «Кэпиталз» вновь попытался перейти синюю линию — вышло, но шайба сразу была потеряна. Показалось, что «Лос-Анджелес» отбился. Однако вовремя подсуетился Дюбуа, который перехватил шайбу, не дал ей выйти из зоны и отправил её на противоположный фланг на свободного Якуба Врану. Чешский нападающий подработал шайбу, прицелился и послал её впритирку со штангой — 2:1!

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На второй перерыв «Вашингтон» ушёл, лидируя в счёте.

Третий период начался с атак и давления «столичных». На 45-й минуте Иван Мирошниченко упустил шикарную возможность забить, после контратаки два в одного угодив в перекладину. После этого «Кэпс» не реализовали ещё одну контратаку.

Ближе к середине третьего периода «Лос-Анджелес» перехватил инициативу и провёл несколько опасных атак. «Короли» в какой-то момент даже закрыли «столичных» в своей зоне, не позволяя хозяевам спокойно выдохнуть.

Однако на последней минуте игроки «Кингз» ошиблись, шайбу перехватил Протас и отправил её из средней зоны точно в пустые ворота. Дубль белоруса!

В итоге «Вашингтон» одержал вторую победу подряд и продлил серию домашних успехов до трёх матчей. «Столичные» вернулись на первое место на Востоке, а вместе с тем вышли на второе место в сводной таблице НХЛ.

Героями встречи стали Протас, оформивший дубль, и Дюбуа, создавший два гола для «Кэпиталз». На счету проблемного канадца уже 25 (5+20) очков в 33 матчах и 11 (3+8) баллов в последних 10 встречах! Кажется, Пьер-Люк наконец нашёл свою команду.

Скоро должен вернуться Овечкин. И, кажется, «Вашингтон» создал для капитана все возможности, чтобы возвращение прошло максимально комфортно.