Кочетков — великий! Установил уникальный рекорд и встал в один ряд с легендами НХЛ

Пётр Кочетков — уже достаточно известный вратарь по меркам НХЛ. Голкипера «Каролины» многие знают его за необычный стиль игры и дерзкий характер. Кочетков при этом ещё и отлично справляется со своими прямыми обязанностями, помогая «Харрикейнз» оставаться в лидирующей группе Востока.Пётр Кочетков — уже достаточно известный вратарь по меркам НХЛ. Голкипера «Каролины» многие знают его за необычный стиль игры и дерзкий характер. Кочетков при этом ещё и отлично справляется со своими прямыми обязанностями, помогая «Харрикейнз» оставаться в лидирующей группе Востока.

Однако вчера, 22 декабря, Пётр вошёл в историю «ураганов» по другой причине.

В матче с «Рейнджерс» россиянин смог отдать сразу две (!) результативные передачи. Кочетков впервые провёл такую встречу в НХЛ и установил уникальный рекорд, оказавшись первым вратарём в истории «Каролины», оформившим сразу два ассиста в матче. В истории франшизы же он стал только вторым — после голкипера Кея Уитмора. Канадец оформил два ассиста 30 марта 1989 года во встрече за «Хартфорд Уэйлерс», который впоследствии станет «Каролиной».

Ассистентский дубль Кочеткова

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кроме того, по данным QuantHockey, Кочетков стал лишь 34-м вратарём в истории НХЛ с 2+ пасами за матч (а этот случай — 45-м). И только третьим россиянином! А вместе с тем хоккеист повторил российский рекорд.

Кто же ранее из россиян сумел провести такую встречу? И кому принадлежит рекорд? Вспоминаем и разбираемся.

Илья Брызгалов, 1 февраля 2006 года

0+2, 29/34, в матче за «Анахайм» с «Сан-Хосе»

Первым российским вратарём, отдавшим две передачи во встрече НХЛ, стал Илья Брызгалов. Счёт в матче с «Сан-Хосе» на 11-й минуте открыл Теэму Селянне — голкипер поучаствовал в этой шайбе, оформив первый ассист. На 17-й минуте Брызгалов пропустил свой первый гол — забил Джонатан Чичу.

На самом старте второго периода за «Анахайм» отличился Энди Макдональд. В этой шайбе также принял участие российский вратарь. Так он оформил ассистентский дубль.

Однако это были последние хорошие новости для Ильи в той встрече. Брызгалов пропустил пять шайб после 34 бросков, а «Анахайм» проиграл со счётом 4:6. Удивительно, но даже два ассиста вратаря не помогли команде одержать победу…

Первым российским вратарём, отдавшим две передачи во встрече НХЛ, стал Илья Брызгалов. Счёт в матче с «Сан-Хосе» на 11-й минуте открыл Теэму Селянне — голкипер поучаствовал в этой шайбе, оформив первый ассист. На 17-й минуте Брызгалов пропустил свой первый гол — забил Джонатан Чичу.

На самом старте второго периода за «Анахайм» отличился Энди Макдональд. В этой шайбе также принял участие российский вратарь. Так он оформил ассистентский дубль.

Однако это были последние хорошие новости для Ильи в той встрече. Брызгалов пропустил пять шайб после 34 бросков, а «Анахайм» проиграл со счётом 4:6. Удивительно, но даже два ассиста вратаря не помогли команде одержать победу…

Николай Хабибулин, 28 ноября 2007 года

0+2, 21/22, в матче за «Чикаго» с «Тампой»

К моменту, когда Хабибулин включился в игру, его «Чикаго» уже выигрывало со счётом 3:0. На третьей минуте заключительного периода Николай поучаствовал в голе Патрика Шарпа в большинстве — второй пас в активе Патрика Кейна.

В середине периода голкипер пропустил от Ника Тарнаски, но долго ему не пришлось расстраиваться. Через 33 секунды Джонатан Тэйвз забросил пятую шайбу в ворота «Тампы», а Хабибулин выступил одним из ассистентов.

В итоге «Чикаго» крупно победило «Лайтнинг» со счётом 5:1. Хабибулин отдал две результативные передачи и совершил 21 сейв после 22 бросков. Именно Николай до Кочеткова оставался последним российским вратарём, оформившим 2+ ассиста за матч. Долгие 17 лет!

Первые в истории и рекордсмен НХЛ

Впервые в эпоху подробной статистики вратарь отдал две результативные передачи 19 марта 1972 года. Этого достижения смог добиться голкипер «Рейнджерс» Эд Джакомин в матче с «Торонто». Канадец выступил ассистентом в третьем голе «Нью-Йорка», благодаря которому его команда сравняла счёт, и в последней шайбе. Джакомин отразил 27 из 30 бросков и помог «Рейнджерс» одержать победу — 5:3.

Долгое время только североамериканцам удавалось отдать 2+ ассиста в одном матче. А первым европейским вратарём стал Юхан Хедберг. 26 декабря 2005 года шведский вратарь «Далласа» сумел дважды ассистировать партнёрам в матче с «Сент-Луисом», попутно отразив 25 из 26 бросков. «Старз» победили — 6:1.

Примечательно, однако за всю историю НХЛ лишь один вратарь сумел не только отдать две передачи, но и оформить шат-аут. Это удалось финну Антти Ниеми. Голкипер «Далласа» в стартовом матче сезона-2015/2016 «засушил» «Питтсбург», совершив, между прочим, 37 сейвов. Ниеми поучаствовал в первом и во втором голах «Старз» и помог «звёздам» одержать победу со счётом 3:0.

Рекорд же принадлежит Джеффу Ризу. 10 февраля 1993 года канадский вратарь «Калгари» в матче с «Сан-Хосе» отдал сразу три результативные передачи — на второй (между прочим, победный!) пятый и 10-й голы «огоньков». «Флэймз» уничтожили «акул» со счётом 13:1, а Риз отразил 26 из 27 бросков. Джефф до сих пор является единственным вратарём, сумевшим оформить три ассиста за матч.