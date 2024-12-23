Сборные клубов НХЛ за четверть века. Первая часть большого проекта «Чемпионата»

2025 год НХЛ отметит составлением очередных символических команд. Проект 2017-го по выбору сотни лучших хоккеистов до сих пор памятен нам из-за того, что туда не попал Евгений Малкин. Теперь масштабы не столь галактические: будут выбраны по две символические пятёрки всех клубов лиги за первую четверть XXI века плюс символическая сборная

Для каждой команды будет создано специальное жюри, в которое войдут бывшие игроки, тренеры и менеджеры клубов, а также журналисты. Первыми огласят пятёрки «Сент-Луиса» (30 декабря), последними — «Юты» (31 января). История «Юты» при этом начинается заново, так что две пятёрки будут выбраны по итогам половины лишь одного сезона. Абсурд? Конечно, но лига следует формальностям.

Мы же чуть опередим лигу и попробуем выбрать свои символические сборные. Как и у НХЛ, отсечка начинается с 1 января 2000-го.

«Аризона»

Майк Смит; Оливер Экман-Ларссон — Кейт Яндл; Рэй Уитни — Ник Шмальц — Шейн Доун.

Илья Брызгалов; Теппо Нумминен — Эд Жовановски; Радим Врбата — Дэймонд Лэнгкоу — Клейтон Келлер.

Выбор у «койотов» весьма сложен, и не из-за того, что они были так хороши, как раз ровно наоборот. В XXI веке команда играла в плей-офф лишь пять раз, а единственный светлый отрезок — начало 2010-х и выход в финал Запада весной 2012-го. Логично, что пять представителей первой символической сборной как раз играли в тогдашних «койотах». Выбор Майка Смита вместо Ильи Брызгалова как раз объясняется «кубковым» фактором. Рэй Уитни провёл в пустыне лишь два сезона на закате карьеры, но за это время успел набрать 134 очка в 157 встречах и попасть во вторую символическую сборную сезона. Его влияние на тот успех очевидно.

Шейн Доун Фото: Mike Ridewood/Getty Images

Из-за ужасных провалов «койотов» после локаута в команду попадают лидеры команды-2002, которая фактически закрыла историю неплохого «Финикса» 90-х – Нумминен и Лэнгкоу. Современную эпоху представляет Келлер, которому тотально не повезло с эпохой: возможно, силу этого форварда все оценят уже после переезда клуба. Ну а выбор «Капитана Койота» Доуна и Экман-Ларссона, пожалуй, лишний раз объяснять не надо.

«Виннипег» («Атланта»)

Коннор Хеллебайк; Дастин Бафлин — Джош Моррисси; Илья Ковальчук — Марк Шайфли — Блейк Уилер

Кари Лехтонен: Джейкоб Труба — Тобиас Энстрём; Кайл Коннор — Брайан Литтл — Мариан Госса

«Джетс» де-юре стали единственной командой НХЛ, которая оформила переезд в нынешнем веке. Как уже сказано выше, история «Юты» начинается заново: команда наследует игроков, но не историю. А вот «Виннипег» историю наследует, и Илья Ковальчук, который покинул клуб за год до переезда, в протоколах НХЛ до сих пор числится лучшим снайпером «Джетс». Марку Шайфли для того, чтобы побить его достижение, осталось забросить 14 шайб — и, если не случится травмы, лидер «Джетс» наверняка добьётся этого в нынешнем сезоне. Блейк Уилер вполне может войти в историю как самый недооценённый игрок этих 25 лет: дважды он выбивал 90 очков, но это мало кто замечал.

Илья Ковальчук Фото: Al Bello/Getty Images

Брайан Литтл — одна из самых спорных фигур в истории клуба, и финские журналисты пару лет назад открыто критиковали центра, с которым играл Патрик Лайне — однако он был одним из самых стабильных форвардов команды. Отрезок Госсы в «Атланте» был коротким, но очень ярким — точно ярче сезонов Дэни Хитли, который покинул клуб на фоне трагедии с автомобильной аварией, где погиб его одноклубник Дэн Снайдер.

«Даллас»

Марти Турко; Миро Хейсканен — Сергей Зубов; Джейми Бенн — Майк Модано — Тайлер Сегин

Антон Худобин; Дериан Хэтчер — Джон Клингберг; Бренден Морроу — Майк Рибейро — Йере Лехтинен

Парочка Бенн — Сегин за эти годы несколько раз меняла свой статус: сначала они были единственной надеждой клуба в атаке, потом стали восприниматься как переплаченные ветераны, а теперь уступили место в ведущих звеньях молодым звёздочкам, которых клуб удачно выбрал на драфте. Тем не менее у Бенна не отберёшь «Арт Росс», пусть и с рекордно низкими 87 очками в сезоне, где клуб не попал в плей-офф. Обмен Сегина в 2013-м фактически стал началом новой эры «звёзд», которые тогда же получили новых менеджера и тренера.

Джейми Бенн Фото: Melissa Tamez/AP/ТАСС

Найдётся здесь место и легендам «Далласа» из команды-1999: Модано в «Далласе» стал лучшим американским бомбардиром лиги, Лехтинен выиграл несколько «Селке», а Хэтчер стал одним из самых устрашающих для соперников защитников нулевых. Интересно, что и Модано, и Хэтчер имеют в карьере крайне неудачные переходы в «Детройт». Вне команды остался Джейсон Робертсон: несмотря на пару ярчайших сезонов, у Морроу выше «выслуга лет». Ну и очевидных кандидатов на место второго вратаря нет, однако за Антона Худобина говорит тот самый плей-офф-2020.

«Колорадо»

Патрик Руа; Кейл Макар — Роб Блэйк; Джо Сакик — Натан Маккиннон — Милан Гейдук

Семён Варламов; Адам Фут — Девон Тэйвз; Габриэль Ландеског — Петер Форсберг — Микко Рантанен

Выбор нападающих в клубе из Денвера захватывает дух. Только подумайте: такие яркие фигуры, как Мэтт Дюшейн, Пол Штястны и Райан О’Райлли, не попадают тут даже во вторую команду. Ну а куда? Все занято. Даже Форсберг, который провёл за «лавин» в новом веке лишь два с половиной полноценных сезона, выдал в том числе и гениальный плей-офф сезона-2001/2002, где регулярку он полностью пропустил из-за последствий операции по удалению селезёнки.

Натан Маккиннон Фото: Adrian Kraus/AP/ТАСС

Варламов играл в «лавинах» не в лучшие годы для команды, но он сделал всё, чтобы эти сезоны не превратились в совсем чудовищные — как ни парадоксально, но чемпионство «Колорадо» как раз взял при крайне посредственной игре голкипера. Роб Блэйк наверняка больше ассоциируется с «Лос-Анджелесом», которым он сейчас руководит, но в чемпионской команде-2001 он играл по 26 минут за матч, как и Рэй Бурк. Самая спорная фигура здесь — Девон Тэйвз: многие считают его просто хорошим ролевиком, дополнившим Кейла Макара, однако это в лучшем случае лишь полуправда.

«Миннесота»

Никлас Бекстрём; Джаред Спёрджен — Райан Сутер; Кирилл Капризов — Микко Койву — Мариан Габорик

Деван Дубник: Юнас Бродин — Филип Куба; Зак Паризе — Эрик Стаал — Матс Цуккарелло

По первой тройке разногласий быть не должно: её составляют лучший игрок «Миннесоты» этих 25 лет (какие ещё варианты есть?), самый яркий форвард команды первых лет её существования и живая легенда клуба, который испортил карьеру в одном клубе несколькими играми в «Коламбусе». Если бы Эрик Стаал провёл в «Миннесоте» побольше времени, то мог бы и вытеснить Койву из первой пятёрки: всё-таки в плане очков он был впереди. Несмотря на то что Сутер и Паризе так и оправдали тех гигантских надежд, которые на них возлагались, они оба сыграли достаточно хорошо, чтобы быть здесь.

Кирилл Капризов Фото: Matt Krohn/AP/ТАСС

Подписание Цуккарелло в 2019-м казалось очень странным ходом «дикарей», а норвежец образовал великолепную связку с Капризовым и прямо сейчас идёт на втором месте в истории команды по очкам в среднем за матч. Самым неожиданным именем в этой команде может быть чех Куба — однако защитник был лидером обороны команды, которая в 2003-м сенсационно дошла до финала конференции. Ну а полный тёзка форварда «Вашингтона» до сих пор остаётся самым побеждающим голкипером в истории клуба.

«Нэшвилл»

Пекка Ринне; Роман Йози — Ши Уэбер; Пол Кария — Дэвид Легуонд — Филип Форсберг

Томаш Вокоун; Райан Сутер — Маттиас Экхольм; Виктор Арвидссон — Райан Джохансен — Мартин Эрат

Пожалуй, в «хищниках» самое мощный в НХЛ дисбаланс между защитниками и форвардами. В эту команду не попали два олимпийских чемпиона Дэн Хэмьюс и Пи Кей Суббэн, который был частью команды, впервые в истории дошедшей до финала! Однако потеснить трёх конкурентов в защите им просто нереально: выбор в пользу Экхольма сделан из-за «выслуги лет» и надёжной игры всё время его пребывания в команде. Выбор первого вратаря тоже понятен, ну а Вокоун был важнейшим элементом ранних «хищников», только начинавших свой путь в НХЛ.

Роман Йози Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

С форвардами вне знаменитой тройки JOFA всё хуже. Пол Кария провёл в Теннесси лишь два сезона, когда ему было уже больше 30 — и оба этих сезона до сих пор входят в топ-5 лучших результатов для форвардов «Нэшвилла»! Проведший в команде полтора десятка Дэвид Легуонд выглядит почти безальтернативным первым центром, хотя лишь раз он пробивал отметку в 60 очков. Мартина Эрата, пожалуй, лучше всего будут помнить из-за обмена на Форсберга, но в «Нэшвилле» он был полезным бойцом. В эту команду мог бы попасть и Мэтт Дюшейн, но его обмен слишком уж подозрительно совпал с упадком команды.

«Сент-Луис»

Джордан Биннингтон; Алекс Пьетранджело — Крис Пронгер; Кит Ткачук — Райан О’Райлли — Владимир Тарасенко

Брайан Эллиотт; Колтон Парэйко — Эл Макиннис; Павол Демитра — Дэвид Бэкес — Александр Стин

Оборона у «Блюз» тоже в порядке. Пронгер — последний на данный момент защитник, который выиграл «Харт»: в сезоне-1999/2000 он проводил на площадке полчаса за матч. Макиннис даже в 39 лет занял второе место в голосовании за «Норрис», Парэйко и Пьетранжело — фундамент чемпионской обороны 2019 года. Один из ведущих атакующих защитников 2010-х Кевин Шаттенкирк в такой компании мимо, и это тоже очень показательно. В воротах — самый побеждающий голкипер в истории клуба и обладатель «Дженнингс Трофи».

Крис Пронгер Фото: Getty Images

В атаке находится место всем поколениям «Блюз»: Демитра и Ткачук — лица команды нулевых, причём Павол в своём самом успешном сезоне-2002/2003 был шестым бомбардиром лиги. Стин и Бэкес — олицетворение рабочей команды первой половины 10-х. Наконец, Тарасенко и РОР — лидеры атаки легендарного состава 2019 года. Владимир — единственный форвард, который пробил 500 очков в XXI веке, играя в форме «Сент-Луиса», а обмен О’Райлли стал ключевым для построения центральной линии той команды.

«Чикаго»

Кори Кроуфорд; Данкан Кит — Брент Сибрук; Патрик Кейн — Джонатан Тэйвз — Мариан Госса

Жослен Тибо; Никлас Яльмарссон — Джонни Одуя; Патрик Шарп — Алексей Жамнов — Алекс Дебринкэт

Возможно, у «ястребов» самая очевидная символическая пятёрка среди всех клубов лиги. А вот со второй – уже сложности: например, в каждом из трёх кубковых походов «ястребов» был разный второй центр (правда, Патрик Шарп всегда был в топ-6 чемпионских составов), а первая половина нулевых для «Чикаго» была довольно печальной. Вспомним, что у Алексея Жамнова был отличный сезон-2001/2002: это оказался единственный выход «ястребов» в плей-офф в промежуток 1997-2008, а нынешний босс «Спартака» единственный раз в карьере получил голоса на выборах обладателя «Селке».

Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз Фото: Timothy Hiatt/Getty Images

Нелегко выбрать и второго вратаря: первый Кубок «Чикаго» взял с Антти Ниеми, но сложно сказать, что финн сыграл ключевую роль в плей-офф, да и за клуб он провёл лишь 42 матча в регулярках. Так что выбор падает на одного из учеников Третьяка Жослена Тибо: не его вина, что «ястребы» в первой половине нулевых управлялись чуть ли не самым скупым владельцем НХЛ Биллом Уирцем. Алексу Дебринкэту тоже не повезло попасть в команду, чей жизненный цикл уже подходил к концу.