Суперсвязка из «Северстали» или лидеры ЦСКА? 15 лучших игроков КХЛ в декабре

Декабрь закончится только через неделю, но его предварительные итоги для КХЛ хочется подвести уже сейчас. «Чемпионат» совместно с «Кинопоиском», который показывает абсолютно все матчи КХЛ, предлагает читателям выбрать, кто из хоккеистов, блеснувших в декабре, впечатлил больше всего.
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Кирилл Пилипенко
Кирилл далеко не самый медийный игрок КХЛ, но при этом в «Северстали» Андрея Козырева он вышел на абсолютно новый уровень. Вместе с Данилом Аймурзиным Пилипенко создал убойное сочетание, которое помогает череповчанам кошмарить соперников. Шутка ли — победная серия «сталеваров» составляет уже пять матчей, в которых Кирилл совершил семь результативных действий.
Андрей Белозёров
Забивать в каждом матче на протяжении нескольких игр подряд в профессиональном хоккее довольно тяжело, но у Белозёрова декабрь внезапно выдался очень урожайным на голы. В последнем месяце года он ещё ни разу не ушёл со льда без заброшенных шайб, и это в не хватающем звёзд с неба «Нефтехимике». Андрей каждый год улучшает свои показатели в КХЛ и готовится сделать это и в нынешнем сезоне.
Данил Аймурзин
Связка Аймурзина с Кириллом Пилипенко уже второй год является одной из самых продуктивных в КХЛ. Декабрь лишь заставил нас в очередной раз в этом убедиться — Данил остался без очков лишь в одном матче, забросил три победные шайбы и всего совершил девять результативных действий в семи играх. Слухи отправляют Аймурзина в топ-клубы КХЛ не просто так — в «Северстали» 22-летний нападающий стал одной из главных молодых звёзд лиги.
Виталий Абрамов
Из тройки с Максимом Соркиным, который также присутствует в этом списке, и Прохором Полтаповым Виталий с 10 очками пока является самым результативным игроком в декабре. Абрамов стал главным героем победной игры с «Локомотивом», реализовал победный буллит на выезде в Нижнем Новгороде и набрал сразу четыре очка в последнем матче с «Нефтехимиком». Персональный рекорд результативности, установленный в прошлом сезоне, повторён за 36 встреч — дальше явно будет больше.
Тревор Мёрфи
Какое-то время Мёрфи шёл первым в гонке бомбардиров КХЛ среди не только защитников, но и всех игроков. Сохранять тот темп, что канадец набрал в начале сезона, конечно, было проблематично, поэтому со временем он слегка сдал позиции, однако в декабре был чуть ли не единственным игроком «Сибири», кто более-менее стабильно набирал очки. Хвалить Тревора за игру непосредственно в обороне мы, конечно же, не будем, но восемь очков за первые четыре матча месяца и лишь одна игра без результативных действий — солидный результат. А всего очков в декабре у него уже 11 — во встрече с «Адмиралом» Мёрфи постарался на славу.
Митчелл Миллер
От американского защитника в Казани были довольно-таки высокие ожидания, но на стартовом отрезке сезона в полной мере он их явно не оправдывал. Зато в декабре он был едва ли не лучшим игроком «Ак Барса». Миллер набирал очки в каждом матче в этом месяце — семь в пяти играх, а всего его результативная серия насчитывает уже шесть встреч, в которых он набрал почти половину очков от общего количества в этом сезоне.
Иван Просветов
Ещё пару месяцев назад Ивана не критиковал только ленивый — у российского голкипера ушло некоторое время на адаптацию к лиге, а некоторые слухи уже успели отправить его на выход из ЦСКА. В армейском клубе не стали принимать поспешных решений и, судя по игре Просветова в последнее время, всё сделали правильно. Матч с «Нефтехимиком» слегка испортил месяц для вратаря красно-синих, но в целом цифры в декабре впечатляют — три из семи встреч с процентом отражённых бросков выше 95 и только 14 пропущенных шайб на этом отрезке.
Максим Соркин
Лидирующим звеном ЦСКА довольно внезапно стало сочетание Соркина с Виталием Абрамовым и Прохором Полтаповым. В этом месяце Максим вновь был на высоте — в семи матчах декабря он совершил восемь результативных действий, при этом шесть из них — уже после перерыва на Кубок Первого канала. Соркин помогает команде в ключевые моменты — он перевернул ход дерби со «Спартаком», забросил победную шайбу в игре с «Куньлунем» и сравнял счёт в концовке встречи с «Витязем».
Василий Атанасов
После прорыва в прошлом сезоне Василий какое-то время не показывал такой же яркой игры. Да и этот месяц для него начался без очков в первых двух матчах. Однако затем Атанасов выдал очень результативный отрезок — в следующих трёх играх молодой форвард «Торпедо» набрал аж семь очков, пусть это и помогло нижегородцам победить лишь однажды.
Даниил Гутик
Молодой форвард заявил о себе ещё в прошлом сезоне и продолжает впечатлять в этом — в шести декабрьских играх он набрал семь очков, а ещё оформил первый хет-трик в Континентальной хоккейной лиге в ворота соседей из «Амура». Всего за 40 матчей этого сезона он забросил уже 13 шайб — столько же, сколько и за всю предыдущую регулярку. А его результативная серия составляет уже шесть игр.
Алекс Гальченюк
Стать лидером «Амура» с первых же месяцев у Гальченюка не получилось, но с недавних пор американский хоккеист играет практически на все деньги — ноябрь он завершил первым хет-триком в КХЛ в ворота бывшей команды, а в декабре остался без очков лишь в матче с «Сочи». В остальных пяти играх в его активе семь результативных действий — пожалуй, такого от него и ждали в Хабаровске.
Джозеф Душак
Возвращение Душака в КХЛ через «Северсталь» выдалось не самым удачным, но после обмена в «Куньлунь» американский защитник получил стабильное игровое время и ведущую роль в оборонительной обойме «драконов». У Джозефа восемь очков в семи матчах в свитере «Ред Стар», включая семь результативных действий в этом месяце — такой продуктивностью в Мытищах не может похвастаться больше никто.
Антон Бурдасов
В «Барысе» не так много игроков, которые хоть как-то положительно выделяются на фоне остальных. Бурдасов после не лучшего старта в столице Казахстана, кажется, нашёл свою игру — в декабре Антон заработал половину очков от всех, что набрал в этой регулярке (8 из 16), и бо́льшую часть шайб (7 из 11) тоже забросил именно в этом месяце.
Максим Комтуа
Канадец не сразу вписался в обойму бело-голубых, но в декабре набрал треть от всех очков в КХЛ — то есть восемь. Комтуа внёс большой вклад в победу «Динамо» на выезде в игре с «Куньлунем» и огромный — в домашнем матче с «Металлургом». Сейчас Максим — третий бомбардир команды Алексея Кудашова после Никиты Гусева и Джордана Уила. И кажется, что у него есть потенциал играть ещё лучше.
Дамир Шарипзянов
После увольнения Сергея Звягина преобразился не только весь «Авангард», но и его капитан в частности. Шарипзянов, который в прошлом сезоне установил личный рекорд результативности и даже поборолся за звание лучшего бомбардира КХЛ среди защитников, новую регулярку начал с чуть ли не ставших систематическими ошибок и невыразительной игры. Но теперь Дамир снова хорош — голы в последних трёх матчах и семь очков в декабре вывели его на второе место в списке лучших бомбардиров лиги среди защитников.