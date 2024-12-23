Топ-матчи вторника: «Флорида» — «Тампа» плюс битва Пенсильвании в НХЛ и регулярка НБА

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Посмотреть все события 24 декабря в Матч-центре
- 🏒 3:00: «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 3:00: «Орландо Мэджик» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА
- 🏀 6:00: «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 17:00: «Барыс» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ
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Время в материале указано по Москве.
🏒 3:00: «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: укрепит ли столичный клуб свои позиции?
После смены главного тренера «Бостон» выиграл 10 матчей из 15, пусть и получил оглушительную оплеху в Виннипеге (1:8). «Вашингтон» тем временем продолжает переть по сезону, а Коннор Макмайкл и Алексей Протас не сбавляют ход. Остановит ли защита «мишек» и высокооплачиваемый Джереми Свейман бешеную атаку «столичных»?
🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: кто выиграет первую битву Пенсильвании в этом сезоне?
В прошлом году соперники одержали по две победы в очных матчах, но «Питтсбург» был лучше по очкам, уступив в двух встречах за пределами основного времени. Одна из игр в прошлом сезоне закончилась со счётом 7:6, и, с учётом состояния, в которых находятся оборонительные линии обеих команд, мы вправе ожидать повторения чего-то подобного. Впервые в матче НХЛ могут встретиться друг с другом Евгений Малкин и Матвей Мичков.
🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: возьмут ли «молнии» реванш за вчерашнее поражение?
Команды за два дня проведут два матча, сменив города. В первой игре были сильнее «пантеры», а ключевым моментом стали два гола «Флориды» за 42 секунды, забитые в одном меньшинстве. «Я провёл более 900 игр в НХЛ и не помню такого. Может быть, это бывало и раньше, но я не помню», — после матча поражался Джон Купер.
🏀 3:00: «Орландо Мэджик» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: «магия» поможет хозяевам?
«Орландо Мэджик» отлично выступает в нынешнем сезоне НБА. Жаль, что команде не везёт с травмами… Сперва вылетела главная звезда клуба Паоло Банкеро, а затем и второй лучший игрок – Франц Вагнер. «Бостон Селтикс» в полной боевой готовности едет во Флориду. Удастся ли «магическим» парням совершить чудо?
🏀 6:00: «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: удастся ли Николе Йокичу впервые в 2024 году обыграть «солнечных»?
Противостояние «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз» приковывает много внимания. Всему виной составы, в обоих клубах есть звезды мировой величины. У «самородков» это, естественно, Никола Йокич. В составе «солнечных» не первый год блистает Кевин Дюрант. Довольно яркие лидеры, не так ли? Впрочем, в 2024 году команды встречались трижды, а «Финикс» забирал победу в каждом матче. «Денверу» стоит переживать?
🏒 17:00: «Барыс» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: забьёт ли Бурдасов снова?
Команды совсем недавно играли в Челябинске, и вот теперь переезжают уже в Астану. В Челябинске победа для «Трактора» получилась очень трудной и была достигнута лишь в третьем периоде. Кроме того, отличился Антон Бурдасов, который летом покинул родной клуб на фоне конфликта с генеральным менеджером. Будет ли матч в Казахстане таким же плотным?