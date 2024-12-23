Топ-матчи вторника: «Флорида» — «Тампа» плюс битва Пенсильвании в НХЛ и регулярка НБА

Лучший спорт 24 декабря: яркие афиши в хоккее, а также баскетбольные противостояния «Орландо» — «Бостон» и «Денвер» — «Финикс»!

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🏒 3:00: «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: укрепит ли столичный клуб свои позиции?

После смены главного тренера «Бостон» выиграл 10 матчей из 15, пусть и получил оглушительную оплеху в Виннипеге (1:8). «Вашингтон» тем временем продолжает переть по сезону, а Коннор Макмайкл и Алексей Протас не сбавляют ход. Остановит ли защита «мишек» и высокооплачиваемый Джереми Свейман бешеную атаку «столичных»?

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто выиграет первую битву Пенсильвании в этом сезоне?

В прошлом году соперники одержали по две победы в очных матчах, но «Питтсбург» был лучше по очкам, уступив в двух встречах за пределами основного времени. Одна из игр в прошлом сезоне закончилась со счётом 7:6, и, с учётом состояния, в которых находятся оборонительные линии обеих команд, мы вправе ожидать повторения чего-то подобного. Впервые в матче НХЛ могут встретиться друг с другом Евгений Малкин и Матвей Мичков.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмут ли «молнии» реванш за вчерашнее поражение?

Команды за два дня проведут два матча, сменив города. В первой игре были сильнее «пантеры», а ключевым моментом стали два гола «Флориды» за 42 секунды, забитые в одном меньшинстве. «Я провёл более 900 игр в НХЛ и не помню такого. Может быть, это бывало и раньше, но я не помню», — после матча поражался Джон Купер.

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🏀 3:00: «Орландо Мэджик» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК Орландо Мэджик Орландо Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «магия» поможет хозяевам?

«Орландо Мэджик» отлично выступает в нынешнем сезоне НБА. Жаль, что команде не везёт с травмами… Сперва вылетела главная звезда клуба Паоло Банкеро, а затем и второй лучший игрок – Франц Вагнер. «Бостон Селтикс» в полной боевой готовности едет во Флориду. Удастся ли «магическим» парням совершить чудо?

🏀 6:00: «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 24 декабря 2024, вторник. 06:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: удастся ли Николе Йокичу впервые в 2024 году обыграть «солнечных»?

Противостояние «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз» приковывает много внимания. Всему виной составы, в обоих клубах есть звезды мировой величины. У «самородков» это, естественно, Никола Йокич. В составе «солнечных» не первый год блистает Кевин Дюрант. Довольно яркие лидеры, не так ли? Впрочем, в 2024 году команды встречались трижды, а «Финикс» забирал победу в каждом матче. «Денверу» стоит переживать?

🏒 17:00: «Барыс» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2024, вторник. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли Бурдасов снова?

Команды совсем недавно играли в Челябинске, и вот теперь переезжают уже в Астану. В Челябинске победа для «Трактора» получилась очень трудной и была достигнута лишь в третьем периоде. Кроме того, отличился Антон Бурдасов, который летом покинул родной клуб на фоне конфликта с генеральным менеджером. Будет ли матч в Казахстане таким же плотным?