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Результаты матчей КХЛ за 23 декабря 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 24 декабря

«Ак Барс» и «Динамо» выдали один из самых ярких матчей сезона! Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня в КХЛ
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А «Авангард» снова начал проигрывать.

23 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре встречи. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кара (Коротков, Рассказов) – 22:08 (5x5)     1:1 Гутик (Солянников) – 29:21 (5x4)     1:2 Петухов (Сошников) – 41:01 (5x5)     2:2 Андреофф (Бутузов, Мёрфи) – 46:54 (5x4)     3:2 Мёрфи (Андреофф, Гоголев) – 49:56 (5x5)     4:2 Бек (Морозов, Мёрфи) – 52:55 (5x5)    

«Сибирь» одержала победу со счётом 4:2. За «Адмирал» забили Даниил Гутик, Егор Петухов. В составе «Сибири» заброшенными шайбами отметились Владислав Кара, Энди Андреофф, Тревор Мёрфи, Тейлор Бек. Команда Леонида Тамбиева проиграла в третий раз подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Ливо (Хафизуллин, Алалыкин) – 10:28 (5x5)     2:0 Алалыкин (Горшков, Пименов) – 54:57 (5x5)     3:0 Шаров – 59:15 (en)    

«Салават Юлаев» одержал победу со счётом 3:0. За уфимскую команду забросили Джош Ливо и Данил Алалыкин, Александр Шаров. Ливо первым из хоккеистов в нынешнем сезоне добрался до отметки в 20 заброшенных шайб. Юлаевцы сравнялись по очкам с «Трактором» (у обоих лидеров Востока по 50 набранных очков).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Канцеров (Михайлис) – 20:27 (5x5)     1:1 Гуляев (Коледов, Маклауд) – 47:09 (5x5)     2:1 Канцеров (Михайлис) – 63:45 (3x3)    

«Металлург» в овертайме одержал победу со счётом 2:1. За хозяев забил Роман Канцеров, оформивший дубль. У Романа семь голов в последних пяти матчах. Молодой форвард в отличной форме. За «Авангард» заброшенной шайбой отметился Михаил Гуляев. Команда Андрея Разина выиграла в третий раз подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 6
Ак Барс
Казань
1:0 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 02:18 (5x5)     1:1 Лямкин (Сафонов) – 08:50 (4x5)     2:1 Комтуа (Рашевский, Михеев) – 18:11 (5x5)     3:1 Адамчук (Джиошвили) – 23:42 (5x5)     3:2 Евсеев (Яшкин, Петан) – 29:44 (5x5)     4:2 Пакетт (Гусев) – 34:45 (5x4)     4:3 Яруллин (Галимов, Лямкин) – 38:05 (5x5)     4:4 Барабанов (Марченко, Сафонов) – 40:56 (5x5)     5:4 Кудрявцев (Менелл, Гусев) – 43:19 (5x4)     5:5 Барабанов (Петан, Лямкин) – 51:26 (5x4)     5:6 Лямкин (Барабанов, Петан) – 53:56 (5x4)    

Один из самых ярких матчей сезона. «Ак Барс» одержал победу со счётом 6:5, постоянно отыгрываясь. За «Ак Барс» забили Никита Лямкин, оформивший дубль, Никита Евсеев, Альберт Яруллин, Александр Барабанов, забивший дважды. В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Рашевский, Макс Комтуа, Кирилл Адамчук, Седрик Пакетт, Павел Кудрявцев.

Лямкин и Барабанов оформили голевые дубли, Никита дважды отдал результативный пас, Александр – один раз. В сумме хоккеисты заработали семь очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 24 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2024, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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