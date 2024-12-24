Стремительное падение на дно. «Рейнджерс» срочно нужны кардинальные меры

«Рейнджерс» удачно начали сезон: команда одержала 12 побед в 17 матчах и шла в лидерах на Востоке. Но в следующих 17 играх «синерубашечники» выиграли лишь четыре раза и теперь идут на предпоследнем месте в Столичном дивизионе.

По ходу этой неудачной серии последовало два громких обмена, которые должны были встряхнуть команду, однако этого так и не произошло. На фоне такой ситуации выезд в Ньюарк в гости к «Дэвилз» должен был стать настоящим испытанием, которое и должно было показать, готов ли коллектив Лавиолетта восстать.

Перед матчем из стана «Рейнджерс» донеслась новость, которая мало кого оставила равнодушным – Крис Крайдер сел в запас и не по причине полученного повреждения. В НХЛ это обычно означает скорый обмен.

Первый период матча с «Нью-Джерси» был полон стычек, потасовок и выяснений отношений. С одной стороны, это должно было играть на руку гостям, которым уже давно была необходима инъекция здорового адреналина. С другой, в этих потасовках участвовали лидеры команды: Трочек, подравшийся с Коттером, и Панарин, агрессивно «обнимавшийся» с Майером. Казалось бы, такие игроки должны немного по-другому поднимать дух команды.

Впрочем, поднят он не был. Скорее, наоборот. Во втором периоде «Нью-Джерси» плотно взялся за дело и начал закатывать оппонента под асфальт: долгие кружева в чужой зоне с наложением смен, бесконечные контратаки с численным преимуществом и полная беспомощность «копов». Если бы не Джонатан Куик и лёгкое пижонство игроков «Дэвилз», которые во второй половине периода выступали в роли гордой кошки, балующейся с мышкой, преимущество было бы куда более огромным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде гости пропустили ещё дважды, а сами отметились лишь тремя бросками в створ. Даже если бы залетели все, этого бы не хватило, чтобы даже сделать разрыв в счёте минимальным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Такое отчасти безвольное поражение уже кричит о том, что в команде нужны большие перемены прямо по ходу сезона – более кардинальные, чем те, что уже произошли. И начать надо с главного тренера, так как видно невооружённым глазом, что команда перестала быть управляемой. Особенно это касается игры в обороне. Достаточно взглянуть на шайбы «Нью-Джерси» в последнем матче – почти все были забиты в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И, конечно же, нужны обмены. Трейд Трубы освободил достаточно места под потолком, поэтому необходимо делать на эти деньги несколько качественных подписаний: как в защитную линию, так и в атакующую.

Пару слов об атаке «синерубашечников» — на данном этапе она пуста, разбалансирована и абсолютно неэффективна. Лидеры в лице Панарина, Лафреньера, Трочека и Зибанеджада играют сейчас откровенно плохо: множество потерь, примитивизм и безысходность в конструировании атак. Даже большинство перестало работать – в матче с «Нью-Джерси» на него можно было смотреть разве что со слезами.

«Рейнджерс» перед сезоном воспринимался всеми, как один из соискателей на кубок, но такая игра, наверное, должна уже окончательно прервать эти разговоры. Понятно, что генеральный менеджер совершит обмены, некоторые из них наверняка будут громкими, но претендент на Кубок Стэнли в пору, когда можно делать трейды, должен минимально усиливаться, добавляя недостающие части пазла. Здесь же надо наполовину пересобирать команду.