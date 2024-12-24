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Флорида – Тампа-Бэй — 0:4, обзор матча, Кучеров забил гол и чуть не травмировал Ткачука, видео

Огненное дерби в НХЛ! Кучеров чуть не отправил Ткачука в больницу
Максим Макаров
Кучеров чуть не отправил Ткачука в больницу
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А силовой приём Куликова спровоцировал массовую стычку.

Встречи между «Флоридой» и «Тампой» в последние годы получаются особенно горячими. Здесь тебе и территориальная близость между командами, и история встреч в плей-офф – три раза за последние четыре года «пантеры» и «молнии» встречались в играх на вылет.

Забегая вперёд, нужно сказать, что эта встреча исключением не стала. Уже на седьмой минуте Грир и Лиллеберг сбросили перчатки, однако драка не получилась — форвард «пантер» не удержался на коньках и рухнул на лёд. Это положительно отразилось на «Тампе», которая после этого забила аж три раза, а открыл счёт Никита Кучеров, который играючи разобрался с Бобровским.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Однако в конце периода российский бомбардир отметился в другом амплуа – Никита едва не вынес колено Ткачуку. Мэттью не смог сразу встать, пополз в сторону скамейки, где его подхватил персонал и сразу же увёл в раздевалку. В момент показа повтора казалось, что дело закончится больничной койкой.

Однако под рукоплескания местных болельщиков Ткачук вышел во втором периоде и продолжил играть. А через некоторое время массовую стычку спровоцировал уже Дмитрий Куликов, который жёстко встретил Гонсалвеса на выходе из зоны. Соперники тут же поделились на пары и начали выяснять отношения.

Третий период прошёл в разы спокойнее, а «Флорида» не смогла одержать вторую победу за два дня над «Тампой». Более того, она даже не смогла ни разу огорчить сменщика Василевского, который отразил все 36 бросков по своим воротам.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
0 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Хедман, Чирелли) – 06:56     0:2 Гюнцель (Хагель, Хедман) – 09:20     0:3 Чаффи (Чирелли, Пол) – 16:24 (pp)     0:4 Хагель (Чернак) – 54:18 (sh)    

«Молнии» одержали важнейшую победу, которая помогла им укрепить позиции в зоне уайлд-кард. А Никита Кучеров, оформивший победную шайбу, набрал 50-е очко в сезоне.

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