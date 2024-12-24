Огненное дерби в НХЛ! Кучеров чуть не отправил Ткачука в больницу

Встречи между «Флоридой» и «Тампой» в последние годы получаются особенно горячими. Здесь тебе и территориальная близость между командами, и история встреч в плей-офф – три раза за последние четыре года «пантеры» и «молнии» встречались в играх на вылет.

Забегая вперёд, нужно сказать, что эта встреча исключением не стала. Уже на седьмой минуте Грир и Лиллеберг сбросили перчатки, однако драка не получилась — форвард «пантер» не удержался на коньках и рухнул на лёд. Это положительно отразилось на «Тампе», которая после этого забила аж три раза, а открыл счёт Никита Кучеров, который играючи разобрался с Бобровским.

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Однако в конце периода российский бомбардир отметился в другом амплуа – Никита едва не вынес колено Ткачуку. Мэттью не смог сразу встать, пополз в сторону скамейки, где его подхватил персонал и сразу же увёл в раздевалку. В момент показа повтора казалось, что дело закончится больничной койкой.

Однако под рукоплескания местных болельщиков Ткачук вышел во втором периоде и продолжил играть. А через некоторое время массовую стычку спровоцировал уже Дмитрий Куликов, который жёстко встретил Гонсалвеса на выходе из зоны. Соперники тут же поделились на пары и начали выяснять отношения.

Третий период прошёл в разы спокойнее, а «Флорида» не смогла одержать вторую победу за два дня над «Тампой». Более того, она даже не смогла ни разу огорчить сменщика Василевского, который отразил все 36 бросков по своим воротам.

«Молнии» одержали важнейшую победу, которая помогла им укрепить позиции в зоне уайлд-кард. А Никита Кучеров, оформивший победную шайбу, набрал 50-е очко в сезоне.