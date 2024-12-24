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Питтсбург — Филадельфия — 7:3, обзор матча, Кросби набрал четыре очка, Малкин повторил достижение Овечкина, видео

Малкин — живая легенда! Вошёл в историю «Питтсбурга» и повторил мощное достижение Овечкина
Лев Лукин
Малкин — живая легенда!
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Но главным творцом победы в дерби с «Филадельфией» стал Кросби, дотянувшийся до великого Лемье.

Две команды из штата Пенсильвания – «Питтсбург» и «Филадельфия» — прямо сейчас ведут борьбу за попадание в плей-офф на Востоке НХЛ, и от этого их дерби становится ещё более интригующим. В нынешнем сезоне календарь регулярки впервые свёл «пингвинов» и «лётчиков» только перед Рождеством, и этот матч определённо удался в плане зрелищности.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Раст (Кросби, Ракелль) – 01:29     1:1 Замула (Пилинг, Лотон) – 06:12     2:1 Ракелль (Раст, Карлссон) – 11:53     3:1 Бантинг (Малкин, Кросби) – 16:15 (pp)     4:1 Томасино (Кросби, Ракелль) – 17:44 (pp)     4:2 Кейтс (Бринк, Йорк) – 24:29     4:3 Кутюрье (Конечны, Лотон) – 33:06     5:3 Бантинг (Малкин, Карлссон) – 38:48     6:3 Кросби – 57:30     7:3 Лизотт (Ши, Ньето) – 59:48 (pp)    

Но интригой встреча не побаловала. «Питтсбург» уверенно вёл игру, а тон задавали многолетние лидеры, живые легенды «пингвинов» Сидни Кросби и Евгений Малкин. Канадец, например, уже в первом периоде оформил ассистентский хет-трик. Кросби помог забить Расту, Бантингу и Томасино, особенно красивым вышел первый гол «Питтсбурга» в большинстве, когда начертить шикарную комбинацию Сидни поспособствовал Малкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В следующем большинстве Кросби направил забивать Томасино, эта передача стала третьей во встрече для Сидни и 1033-й – в карьере. Столько же пасов раздал великий Марио Лемье, так что теперь у «Питтсбурга» два рекордсмена франшизы по ассистам. Что же касается бомбардирского списка всех времён, то Кросби уже давно вошёл в топ-10, но скоро должен обойти Джо Сакика (разница после сегодняшней игры – шесть очков) и пуститься в погоню как раз за Лемье.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Благодаря очередной вспышке результативности Кросби «Питтсбург» повёл 4:1 после первого периода. Во втором отрезке «Филадельфия» бросилась в погоню, и не слишком надёжная оборона «пингвинов» пропустила два гола. Но в концовке периода о себе напомнил Малкин. Россиянин отдал блестящий пас, отрезавший троих соперников, а Бантинг не подвёл и оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Два сегодняшних очка Малкина тоже позволили ему отразиться в вечности. Евгений стал третьим хоккеистом в истории «Питтсбурга» (разумеется, после Лемье и Кросби), которому удалось набрать 500 очков в большинстве. Юбилейный пас как раз пришёлся на первый гол Бантинга. Ну а среди российских игроков НХЛ подобный рубеж покорялся только Овечкину, у которого сейчас 588 очков, набранных при розыгрыше лишнего.

В третьем периоде «Питтсбург» не особо позволил гостям насесть на ворота Джерри, а в концовке «пингвины» довели счёт до крупного. Кросби набрал четвёртое очко в матче, самостоятельно организовав себе возможность поразить пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А под самую сирену Лизотт ещё и реализовал удаление Мичкова, распечатав и вышедшего на третий период Алексея Колосова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

7:3 – уверенная победа «Питтсбурга», приблизившая «пингвинов» к восьмёрке Востока. Кросби и Малкин укрепили своё величие, набрав шесть очков на двоих, а вот у Мичкова продолжается чёрная полоса. Один из главных претендентов на «Колдер Трофи» не набирает очки уже шесть игр подряд.

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