«Многие думали, что рекорд будет под вопросом». Америка не верила в Овечкина перед сезоном

Александр Овечкин вот-вот вернётся на лёд после травмы. Вполне возможно, это случится даже на этой неделе. И, естественно, его будущий уровень игры после перелома — одна из главных тем для обсуждений.

Сможет ли Александр вновь выйти на те шикарные показатели, которые демонстрировал на старте этого сезона? Продолжит ли погоню за рекордом Уэйна Гретцки? Станет ли достойным помощником «Вашингтона»?

Вопросов много. И не на все получается найти достаточно оптимистичные ответы.

Однако давайте вспомним время до старта сезона-2024/2025. На самом деле не так много людей в хоккейном мире верили, что Овечкин продолжит показывать уровень образца второй половины предыдущей регулярки, особенно после проваленного плей-офф.

Нападающий «Вашингтона» вышел на лёд — и провёл один из лучших стартов сезона в карьере в НХЛ. За 18 матчей Ови забил 15 голов — за 43 встречи прошлого чемпионата у него было лишь восемь шайб.

Алекс уже превзошёл все ожидания.

А пока мы предвкушаем его возвращение в игру, давайте вспомним, что о нём говорили до старта сезона — чтобы сравнить с тем, как именно капитан «столичных» смог удивить хоккейную общественность.

В сентябре TSN выпустил свой классический топ-50 лучших игроков НХЛ прямо сейчас — и впервые за 15 лет в рейтинг не попал Овечкин. Приводим перевод обсуждения экспертов и журналистов телеканала Джино Реды, Фрэнки Коррадо и Брайана Хейза.

«Уже не тот игрок, которым был раньше»

Реда: Парни, впервые за 15-летнюю историю ежегодного топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN Алекс Овечкин не попал в него. Брайан, давай начнём с тебя. Это чрезмерная реакция на один неудачный сезон или это конец эпохи и лишь справедливая оценка того, на каком уровне сейчас находится игра Ови?

Хейз: Это справедливая оценка, и я ждал, пока все остальные в TSN присоединятся ко мне, Джино. В прошлом году Овечкина не было в моём топ-50, и я думаю, что оказался прав, когда мы увидели, как он на самом деле провёл весь сезон. В прошлом году он забил 31 гол и набрал 65 очков, а сейчас ему 39 лет. Овечкин — крайний нападающий, он не будет выходить в меньшинстве, он не будет бороться за «Селке» (приз, вручаемый лучшему нападающему оборонительного плана. — Прим. «Чемпионата»). Так что теперь Алекс — парень с индивидуальным фокусом на погоню за Гретцки, на погоню за переписыванием учебников хоккейной истории.

Александр Овечкин Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Он по-прежнему очень хороший игрок — он входит в топ-75 или топ-100. Но не в топ-50. Я считаю, что в течение нескольких лет Ови регрессировал, он плохо начал прошлую регулярку. Думаю, ему лучше извлечь урок из той неудачи в нынешнем чемпионате, если он хочет провести сезон получше. Но, опять же, 39-летний вингер, который просто забьёт пару голов и у которого нет достаточно талантливых хоккеистов рядом… на мой взгляд, на 100% уместно говорить, что Алекс Овечкин больше не входит в топ-50 лучших в НХЛ.

Коррадо: Это очень справедливая оценка. И она не отнимет у Алекса ничего из того, что он сделал на протяжении своей карьеры. Однако он уже не тот игрок, которым был раньше. Когда вы посмотрите на наш рейтинг, то увидите много молодых игроков, которые поднялись в списке, которые много значат для своей команды: топовые центрфорварды, топовые крайние нападающие, топовые защитники, топовые вратари. Хоккеисты, которые набирают в среднем не менее очка за матч, выходят во всех форматах, которые значат для своей команды больше и сильнее влияют на игру, чем Овечкин прямо сейчас.

Так что это очень справедливая оценка того, в каком состоянии он сейчас находится. Вероятно, Алексу понадобится ещё два года, прежде чем он побьёт рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов.

«В прошлом году Отец Время был непобедим не просто так»

Реда: Осталось ли у Овечкина достаточно гордости и трудовой этики, чтобы сказать: «Хорошо, у меня был паршивый год, я понимаю, что мне нужно вернуть свою игру»? Хейз, судя по тому, что ты видел в течение его карьеры, не думаешь ли, что он достаточно решителен, чтобы вернуть свой уровень в этом году?

Хейз: Я не думаю, что это легко, Джино. Ещё раз скажу: ему 39 лет. Сомневаюсь, что «Вашингтон» теплит надежды о Кубке Стэнли. Ови, очевидно, очень сосредоточен на том, как забивать голы, и это не значит, что он не будет хорошим одноклубником, хорошим лидером или что он не хочет побеждать. Это просто совсем другая эпоха для него. Это случается с каждым игроком, каждым великим хоккеистом. В прошлом году Отец Время был непобедим не просто так — Овечкину почти 40 лет.

Алекс снова собрался с силами во второй половине сезона, но, как сказал Фрэнки о многих игроках, которые входят в наш топ-50, это молодые парни, которые играют в центре, топ-защитники, топовые вратари. Если ты, будучи крайним нападающим, хочешь оказаться в этом списке, то должен играть по всему льду и быть по-настоящему взрывным — и именно таким Алекс был в течение 15-17 лет в НХЛ! Он один из величайших игроков всех времён! Но когда Овечкин пришёл в лигу и когда был в расцвете, всё в «Вашингтоне» вращалось вокруг него — и я сомневаюсь, что сейчас всё осталось так же. Он начнёт год с Диланом Строумом в центре звена — а ему нужен Дилан Строум! Ему нужен Том Уилсон, ему нужен Джон Карлсон, ему нужны его одноклубники, ему нужно, чтобы они поддержали его.

И знаете, что самое безумное, парни? Ему может понадобиться Пьер-Люк Дюбуа, чтобы прийти в себя и показывать на самом деле хорошую игру. Может быть, это станет тем самым способом, благодаря которому Овечкин на самом деле вновь сможет забить 40+ голов — когда он будет играть с Дюбуа, и Пьер-Люк решит: «Окей, я могу кое-что показать здесь, с Ови».

Коррадо: Это просто другая эпоха для Алекса Овечкина. Я действительно отдаю ему должное относительно того, как он смог собраться в прошлом сезоне, после того, как неудачно начал чемпионат. Многие думали, что, возможно, рекорд Овечкина по количеству голов будет в опасности, но Алекс в итоге забил более 30 голов в прошлой регулярке — и это, возможно, показывает то, кем он сейчас является. Просто забивает голы, не заводит парней силовыми приёмами, как раньше. Он немного потерял этот элемент своей игры из-за возраста. Однако Ови смог отыскать свои моменты и забить немало голов в прошлом году после слабого старта. Я ожидаю, что это продолжится и в этом сезоне. Но это и лишь это не делает тебя игроком из топ-50, если только ты не забросишь 40, 50, 60 шайб. На этом этапе карьеры это просто не про Овечкина.