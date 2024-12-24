Первый русский топ-вратарь и шведский «Ванкувер». Сборные клубов НХЛ за четверть века

Продолжаем наш масштабный проект. Напоминаем: мы выбираем две символические пятёрки каждого клуба НХЛ за первую четверть XXI века, при этом начиная с 1 января 2000-го (конечно, правильнее было бы считать с 2001-го, но НХЛ в своём голосовании берёт такую отсечку). Вчера были представлены команды Центрального дивизиона, на очереди — Тихоокеанский:

«Анахайм»

Жан-Себастьян Жигер; Скотт Нидермайер — Крис Пронгер; Теэму Селянне — Райан Гецлаф — Кори Перри

Йонас Хиллер; Кэм Фаулер — Франсуа Бошемен; Пол Кария — Энди Макдональд — Бобби Райан

Вратари: Жигер почти единолично дотащил «Анахайм» до финала-2003 и взял «Конн Смайт» даже после поражения в той серии: через четыре года он выиграл Кубок, вытеснив из ворот начинавшего тот плей-офф первым номером Илью Брызгалова. Хиллер опережает Гибсона из-за того, что от Джона в последние несколько лет, откровенно говоря, осталось только имя — да и играл швейцарец в более успешные времена для команды.

Защитники: Нидермайер и Пронгер не так долго играли в Калифорнии и уже в 30 с лишним лет, но в чемпионском плей-офф они проводили на льду по полчаса. Фаулер, несмотря на критику последних сезонов, провёл в «Анахайме» почти полтора десятка неплохих лет. Силовик Бошемен успел побывать и партнёром Пронгера по паре, и лидером защиты после его ухода.

Скотт Нидермайер Фото: Allen J. Schaben/Getty Images

Форварды: вряд ли по первой тройке есть какие-то вопросы. Кария во второй сборной из-за того, что его лучшие годы в форме «уток» всё-таки пришлись на 90-е. Энди Макдональд опережает Райана Кеслера из-за своего успешного плей-офф-2007 (10 шайб, лучший результат в команде). Бобби Райан сильно сдал после обмена в «Оттаву», однако в каждом полном сезоне в Калифорнии выбивал 30+ шайб — более стабильных снайперов после него нет.

«Ванкувер»

Роберто Луонго; Куинн Хьюз — Эд Жовановски; Хенрик Седин — Даниэль Седин — Маркус Нэслунд

Тэтчер Демко; Маттиас Олунд — Александер Эдлер; Джей Ти Миллер — Элиас Петтерссон — Тодд Бертуцци

Вратари: довольно очевидный выбор: Луонго — самый побеждающий вратарь в истории клуба, даже получивший капитанское звание. Демко вырос в звезду совсем недавно, но в этом веке уже вышел на второе место по победам и был номинантом на «Везину»

Защитники: до Куинна Хьюза в «Ванкувере» не было защитников такого же уровня — пожалуй, вторым идёт Жовокоп, который был лидером обороны весёлой команды начала нулевых, из которой он попадал в олимпийскую сборную. Шведская пара таких атакующих подвигов не показывала, но отличилась долгой и стабильной карьерой в Западной Канаде.

Братья Седин Фото: Jonathan Hayward/ZUMA/ТАСС

Форварды: недавно бывший генменеджер «Ванкувера» Брайан Бурк рассказал, как не хотел драфтовать Сединов, но поддался уговорам своего скаута и просмотрел их на взрослом ЧМ. Бурк был очарован после первой же смены, и это решение полностью изменило историю «Кэнакс». Вместе с братьями мы отводим место в первом звене Нэслунду — в долокаутные годы он трижды подряд попадал в первую символическую сборную сезона. Ну а героев настоящего во втором звене дополняет Тодд Бертуцци — блистательный на своём пике игрок, чью карьеру в «Ванкувере» как будто затмил грязный приём на Стиве Муре из «Колорадо».

«Вегас»

Марк-Андре Флёри; Ши Теодор — Алекс Пьетранджело; Джонатан Маршессо — Джек Айкел — Марк Стоун

Эдин Хилл; Алек Мартинес — Брейден Макнэбб; Макс Пасиоретти — Вильям Карлссон — Райлли Смит

Вратари: в короткой истории «рыцарей» большого выбора нет. Конечно, у Хилла есть Кубок, однако Флёри полностью перезагрузил свою карьеру в Городе грехов, стал лицом команды и полностью изменил свой имидж: в Питтсбурге его уже начинали считать переоценённым голкипером, лучшие годы которого остались позади.

Марк-Андре Флёри Фото: John Locher/AP Photo/ТАСС

Защитники: менеджерам «Анахайма» до сих пор наверняка икается решение отдать Теодора как компенсацию за договорённость не забирать Сами Ватанена: финна не было в команде уже через полгода, а Ши вырос до защитника уровня олимпийской сборной. Пьетранджело пришёл в команду уже со суперзвёздным статусом, который в новом месте подтвердил. Макнэбб приходил в команду обычным домоседом, однако за все годы в «рыцарях» у него нет ни одного «минусового» сезона — а его бывший одноклубник Мартинес идеально вписался в командную философию.

Форварды: из тройки Маршессо — Карлссон — Смит, которая стала определять атаку клуба с первых же матчей, лучшая карьера в клубе получилась у первого — пусть обладателя «Конн Смайта» в итоге отпустили из команды, назвав в спину «старым». С первого же дедлайна обменов менеджеры «рыцарей» всегда искали звёзд: Пасиоретти до кубковой весны не остался из-за травм — а вот Айкел полностью изменил свой имидж, да и Стоун, несмотря на хитрости со списком травмированных, укрепил свой статус элитного оборонительного форварда.

«Калгари»

Миикка Кипрусофф; Марк Джиордано — Ти Джей Броди; Джонни Годро — Элиас Линдхольм — Джером Игинла

Якуб Маркстрём; Дион Фанёф — Робин Регир; Иржи Гудлер — Крэйг Конрой — Мэттью Ткачук

Вратари: финн с русской фамилией переходил в «Калгари» в статусе третьего вратаря «Сан-Хосе», но вскоре вытащил «огоньков» в финал и стал безраздельным хозяином ворот команды на 10 лет вперёд. За широкой спиной Кипрусоффа, стабильно игравшего 70 матчей за сезон, конкурентов почти нет — разве что Маркстрём, пятно на карьере которого ставит жуткий провал в серии с «Эдмонтоном» после классной регулярки-2021/2022.

Защитники: в первой паре альтернатив просто нет, пусть с этими ребятами клуб и не выходил в финал: несколько лет это сочетание было самым стабильным в НХЛ. Фанёф превратился в объект для шуток после обмена в «Торонто», однако его первые сезоны в лиге, проведённые в форме «огоньков», были невероятными. Домосед Регир долгие годы был незаметным героем защиты.

Джером Игинла Фото: Christian Petersen/Getty Images

Форварды: не просто так «Калгари» считается чуть ли не самым посредственным клубом лиги. За спинами двух суперзвёздных вингеров — довольно уныло в центральной линии, и даже лучшую версию Ткачука мы увидели уже во «Флориде». Линдхольм опережает Конроя за счёт нескольких более удачных сезонов, а Конрой выше Монахана из-за более удачной игры в том самом плей-офф-2004. Сложно найти ещё одного игрока, который бы был стабильным на протяжении долгого отрезка времени — и выбор падает на Гудлера, который провёл феноменальный сезон-2014/2015, выиграл «Леди Бинг», но быстро закончил в НХЛ из-за скандалов.

«Лос-Анджелес»

Джонатан Куик; Дрю Даути — Джейк Маззин; Жигмунд Палффи — Анже Копитар — Дастин Браун

Феликс Потвен; Алек Мартинес — Любомир Вишнёвски; Люк Робитайл — Джефф Картер — Джастин Уильямс

Вратари: разрыв между Куиком и всеми остальными вратарями команды просто чудовищен — и по достижениям, и по проведённым матчам, и по статистике. Потвин провёл бо́льшую часть карьеры в «Торонто», но в начале нулевых помог команде из «Лос-Анджелеса» выбить в плей-офф «Детройт» и дважды закуситься с «Колорадо» в семи встречах.

Защитники: позиции Даути в первой команде непоколебимы, а потом уже можно думать. Маззина выше Вишнёвски ставим из-за важнейшей роли в чемпионской команде 2014 года: у словацкого защитника до сих пор лучший сезон для оборонца «ЛА» в этом веке (67 очков в сезоне-2005/2006), но эти достижения — на безрыбье. Ну а Мартинес в 2014-м установил уникальное достижение: забросил две шайбы в овертаймах, которые закрыли серии с «Чикаго» в финале Запада и с «Рейнджерс» – в главном финале.

Анже Копитар Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Форварды: пара Копитар — Картер стала позвоночником команды, выигравшей два кубка, а словенский форвард даже в 37 набирает более очка в среднем за игру. Палффи кубка не выиграл, но был лидером и душой весёлого «Лос-Анджелеса» нулевых — ну а Робитайл свой последний великий сезон выдал в 2001-м, набрав 88 очков и попав во вторую символическую сборную сезона. Браун и Уильямс, пожалуй, в плане очков никогда не звездили, но зато по игровому стилю были идеальными бойцами для той команды Дэррила Саттера.

«Сан-Хосе»

Евгений Набоков; Марк-Эдуар Власик — Брент Бёрнс; Патрик Марло — Джо Торнтон — Джо Павелски

Мартин Джонс; Скотт Хэннан — Дэн Бойл; Дэни Хитли — Логан Кутюр — Оуэн Нолан

Вратари: интересно, как бы закончилась карьера Набокова, если бы он летом 2010-го не рванул в СКА, оставаясь одним из лучших голкиперов НХЛ? Набби фактически потерял целый год, провалившись в Петербурге и пропустив всю вторую половину сезона. Для Джонса последние сезоны в форме «акул» вышли ужасными, но стартовал Мартин в команде прекрасно и вывел «Сан-Хосе» в первый в истории финал.

Защитники: в первой паре всё очень просто — лучший домосед и лучший «полузащитник» в истории команды. Эрика Карлссона, несмотря на 100-очковый сезон, представить здесь сложно: всё-таки его обмен разрушил командный баланс. Время Дэна Бойла в команде вышло не столь впечатляющим по статистике, но более успешным для «акул», ну а его партнёром становится ведущий домосед «акул» нулевых.

Джо Торнтон Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Форварды: пожалуй, всё очевидно и особых комментариев не требует. Единственное — Дэни Хитли провёл в форме «акул» лишь два сезона, но зато набирал на этом отрезке очко за игру, а их звено с Марло и Торнтоном однозначно было лучшим в лиге в тот период времени. Нолан, несмотря на то что был любимым игроком Александра Овечкина, так и не стал настоящей суперзвездой лиги, но весна 2000-го была его пиковым временем.

«Сиэтл»

Джоуи Даккорд; Винс Данн — Адам Ларссон; Джаред Макканн — Мэтти Бенирс — Джордан Эберле

Интересно посмотреть, конечно, как лига будет выбирать сразу две пятёрки для клуба, который проводит в лиге только четвёртый сезон, при этом лишь раз выходил в плей-офф (и пока не выходит в этом году тоже). Мы ограничимся лишь одной. Даккорд впереди Филиппа Грубауэра из-за своей стабильности в регулярном чемпионате: ошибки немца стоили клубу слишком много. Пара Данн — Ларссон сразу же была самой стабильной в составе «Кракен». Макканн, который получал кучу авансов, наконец-то раскрылся в «Сиэтле», Эберле привычно даёт стабильный результат, Бенирс — первый в истории клуба обладатель индивидуального трофея.

«Эдмонтон»

Томми Сало; Эван Бушар — Стив Стэйос; Леон Драйзайтль — Коннор Макдэвид — Алеш Гемски

Кэм Тальбо; Дарнелл Нурс — Крис Пронгер; Райан Смит — Райан Ньюджент-Хопкинс — Джордан Эберле

Вратари: уже добрых 15 лет на последнем рубеже «Ойлерз» царит весёлая чехарда. Самым стабильным вратарём в этом веке остаётся швед Сало, игравший в начале нулевых и больше всего запомнившийся в России голом Копатя. Тальбо роскошно начинал в «Эдмонтоне» в первых сезонах Макдэвида, но очень быстро его карьера в клубе спикировала.

Защитники: Крис Пронгер попадает уже в третью клубную сборную, хотя провёл в «Эдмонтоне» лишь год и покинул Канаду с большим скандалом из-за жены, которая не хотела там жить: при этом Крис был ключевой фигурой в команде, которая в 2006-м дошла до финала. Нурс — чуть ли не самый критикуемый защитник лиги, при этом он является лучшим бомбардиром-защитником команды на этом отрезке. Конкуренция здесь — чуть ли не самая слабая среди всех западных клубов.

Форварды: зато здесь всё в порядке. Карьеру Гемски сильно подкосили травмы, но в своей лучшей форме чех был одним из самых ярких игроков лиги, и особенно ярок он был на фоне «нефтяников» нулевых. Смит обгоняет Тейлора Холла за счёт большей стабильности и успешного плей-офф-2006, а остальных железных кандидатов, с учётом пертурбаций команды, просто нет.