Топ-матчи среды: чемпионат России в лыжных гонках, армейское дерби ЦСКА — СКА и баскетбол

Яркое 25 декабря: противостояние Дончич — Эдвардс и первый рождественский матч в НБА, а также регулярный чемпионат КХЛ! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🎿 11:00: Лыжные гонки, чемпионат России, свободный стиль, масс-старт, женщины, 30 км

Интрига: сможет ли юниорка Пеклецова стать чемпионкой России?

В Кирово-Чепецке состоится перенесённая с весны гонка чемпионата России. С того момента, как было принято решение об отмене марафонов в Малиновке, многое изменилось, в том числе и расклад сил. Пожалуй, одним из главных фаворитов на сложнейшей дистанции будет юниорка Алина Пеклецова, которой недавно исполнилось только 19 лет. Она ещё никогда в своей пока недолгой карьере не бегала такую длинную гонку, но всё равно же придётся начинать. Сможет ли она также впервые в карьере стать чемпионкой России в личной гонке? И кто бросит ей вызов?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2024, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: повторит ли «Салават» предыдущий успех?

В начале этой недели «Салават Юлаев» и «Амур» уже провели матч на льду «Уфа-Арены». В той встрече большой борьбы не получилось. Уфимцы одержали уверенную победу на домашней площадке со счётом 3:0, а их молодой голкипер Семён Вязовой оформил первый шат-аут за карьеру в КХЛ. Чем завершится повторная игра между этими командами?

Форвард «Салавата» впервые вышел на лёд после перелома позвоночника: Видео Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, получивший тяжёлую травму, вышел на лёд

🏒 19:30: «Торпедо» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сравняет ли «Торпедо» счёт в сезонной серии с «Локомотивом»?

В нынешнем сезоне соперники уже провели три очных матча. Первые два завершились победами команды Игоря Никитина со счётом 2:1 Б и 1:0. С третьей попытки подопечные Игоря Ларионова смогли взять реванш, одержав победу на нижегородском льду — 3:0. Поможет ли домашняя площадка «Торпедо» второй раз подряд сломить сопротивление допускающего в последнее время осечки «Локомотива»?

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🏒 19:30: ЦСКА — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлит ли ЦСКА сумасшедшую победную серию?

В последний раз команда Ильи Воробьёва терпела поражение ровно месяц назад — 25 ноября 2024 года московские армейцы уступили «Ак Барсу» (1:2). С тех пор ЦСКА выдал восьмиматчевую победную серию. Продлит ли столичный коллектив серию побед в принципиальном армейском дерби со СКА, которое на сей раз пройдёт в Санкт-Петербурге?

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🏀 20:00: «Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: как пройдёт первый рождественский матч?

«Нью-Йорк Никс» после довольно скудного старта регулярного чемпионата набирает обороты. Команда под руководством Тома Тибодо забралась на третье место Востока. В первой встрече на Рождество клубу из Нью-Йорка предстоит сыграть с «Сан-Антонио Спёрс», который ведёт за собой Виктор Вембаньяма. Думаем, никому не нужно объяснять, что этот праздник значит для всех американцев, будет очень интересно!

🏀 22:30: «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 25 декабря 2024, среда. 22:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Дончич или Эдвардс — кто проявит себя в Рождество?

Противостояние Луки Дончича и Энтони Эдвардса становится некой классикой после плей-офф 2024 года. В финале Запада лидер «Даллас Маверикс» проявил себя лучше, чем визави из «Миннесоты Тимбервулвз». Теперь у обоих есть шанс проявить себя в Рождество. Для НБА встречи в канун праздника – дань традициям и честь, поэтому все ждут этого события.