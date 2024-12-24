Топ-матчи среды: чемпионат России в лыжных гонках, армейское дерби ЦСКА — СКА и баскетбол

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Посмотреть все события 25 декабря в Матч-центре
- 🎿 11:00: Лыжные гонки, чемпионат России, свободный стиль, масс-старт, женщины, 30 км
- 🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «Торпедо» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: ЦСКА — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
- 🏀 20:00: «Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА
- 🏀 22:30: «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА
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Время в материале указано по Москве.
🎿 11:00: Лыжные гонки, чемпионат России, свободный стиль, масс-старт, женщины, 30 км
Интрига: сможет ли юниорка Пеклецова стать чемпионкой России?
В Кирово-Чепецке состоится перенесённая с весны гонка чемпионата России. С того момента, как было принято решение об отмене марафонов в Малиновке, многое изменилось, в том числе и расклад сил. Пожалуй, одним из главных фаворитов на сложнейшей дистанции будет юниорка Алина Пеклецова, которой недавно исполнилось только 19 лет. Она ещё никогда в своей пока недолгой карьере не бегала такую длинную гонку, но всё равно же придётся начинать. Сможет ли она также впервые в карьере стать чемпионкой России в личной гонке? И кто бросит ей вызов?
🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: повторит ли «Салават» предыдущий успех?
В начале этой недели «Салават Юлаев» и «Амур» уже провели матч на льду «Уфа-Арены». В той встрече большой борьбы не получилось. Уфимцы одержали уверенную победу на домашней площадке со счётом 3:0, а их молодой голкипер Семён Вязовой оформил первый шат-аут за карьеру в КХЛ. Чем завершится повторная игра между этими командами?
🏒 19:30: «Торпедо» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сравняет ли «Торпедо» счёт в сезонной серии с «Локомотивом»?
В нынешнем сезоне соперники уже провели три очных матча. Первые два завершились победами команды Игоря Никитина со счётом 2:1 Б и 1:0. С третьей попытки подопечные Игоря Ларионова смогли взять реванш, одержав победу на нижегородском льду — 3:0. Поможет ли домашняя площадка «Торпедо» второй раз подряд сломить сопротивление допускающего в последнее время осечки «Локомотива»?
🏒 19:30: ЦСКА — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: продлит ли ЦСКА сумасшедшую победную серию?
В последний раз команда Ильи Воробьёва терпела поражение ровно месяц назад — 25 ноября 2024 года московские армейцы уступили «Ак Барсу» (1:2). С тех пор ЦСКА выдал восьмиматчевую победную серию. Продлит ли столичный коллектив серию побед в принципиальном армейском дерби со СКА, которое на сей раз пройдёт в Санкт-Петербурге?
🏀 20:00: «Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: как пройдёт первый рождественский матч?
«Нью-Йорк Никс» после довольно скудного старта регулярного чемпионата набирает обороты. Команда под руководством Тома Тибодо забралась на третье место Востока. В первой встрече на Рождество клубу из Нью-Йорка предстоит сыграть с «Сан-Антонио Спёрс», который ведёт за собой Виктор Вембаньяма. Думаем, никому не нужно объяснять, что этот праздник значит для всех американцев, будет очень интересно!
🏀 22:30: «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: Дончич или Эдвардс — кто проявит себя в Рождество?
Противостояние Луки Дончича и Энтони Эдвардса становится некой классикой после плей-офф 2024 года. В финале Запада лидер «Даллас Маверикс» проявил себя лучше, чем визави из «Миннесоты Тимбервулвз». Теперь у обоих есть шанс проявить себя в Рождество. Для НБА встречи в канун праздника – дань традициям и честь, поэтому все ждут этого события.