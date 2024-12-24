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Расписание спортивных матчей 25 декабря 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: чемпионат России в лыжных гонках, армейское дерби ЦСКА — СКА и баскетбол
Михаил Георгиев
Спортивные события 25 декабря 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 25 декабря: противостояние Дончич — Эдвардс и первый рождественский матч в НБА, а также регулярный чемпионат КХЛ! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🎿 11:00: Лыжные гонки, чемпионат России, свободный стиль, масс-старт, женщины, 30 км

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Кирово-Чепецк
Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт
25 декабря 2024, среда. 11:00 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли юниорка Пеклецова стать чемпионкой России?

В Кирово-Чепецке состоится перенесённая с весны гонка чемпионата России. С того момента, как было принято решение об отмене марафонов в Малиновке, многое изменилось, в том числе и расклад сил. Пожалуй, одним из главных фаворитов на сложнейшей дистанции будет юниорка Алина Пеклецова, которой недавно исполнилось только 19 лет. Она ещё никогда в своей пока недолгой карьере не бегала такую длинную гонку, но всё равно же придётся начинать. Сможет ли она также впервые в карьере стать чемпионкой России в личной гонке? И кто бросит ей вызов?

Да кто такая эта Пеклецова?
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🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: повторит ли «Салават» предыдущий успех?

В начале этой недели «Салават Юлаев» и «Амур» уже провели матч на льду «Уфа-Арены». В той встрече большой борьбы не получилось. Уфимцы одержали уверенную победу на домашней площадке со счётом 3:0, а их молодой голкипер Семён Вязовой оформил первый шат-аут за карьеру в КХЛ. Чем завершится повторная игра между этими командами?

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🏒 19:30: «Торпедо» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сравняет ли «Торпедо» счёт в сезонной серии с «Локомотивом»?

В нынешнем сезоне соперники уже провели три очных матча. Первые два завершились победами команды Игоря Никитина со счётом 2:1 Б и 1:0. С третьей попытки подопечные Игоря Ларионова смогли взять реванш, одержав победу на нижегородском льду — 3:0. Поможет ли домашняя площадка «Торпедо» второй раз подряд сломить сопротивление допускающего в последнее время осечки «Локомотива»?

Что сказал иностранный защитник «Торпедо» о своей жизни в России?
Канадский защитник «Торпедо»: думал, что в России небезопасно, но тут отличные условия

🏒 19:30: ЦСКА — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли ЦСКА сумасшедшую победную серию?

В последний раз команда Ильи Воробьёва терпела поражение ровно месяц назад — 25 ноября 2024 года московские армейцы уступили «Ак Барсу» (1:2). С тех пор ЦСКА выдал восьмиматчевую победную серию. Продлит ли столичный коллектив серию побед в принципиальном армейском дерби со СКА, которое на сей раз пройдёт в Санкт-Петербурге?

Мнение легенды ЦСКА:
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Легендарный Борис Михайлов оценил восьмиматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

🏀 20:00: «Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как пройдёт первый рождественский матч?

«Нью-Йорк Никс» после довольно скудного старта регулярного чемпионата набирает обороты. Команда под руководством Тома Тибодо забралась на третье место Востока. В первой встрече на Рождество клубу из Нью-Йорка предстоит сыграть с «Сан-Антонио Спёрс», который ведёт за собой Виктор Вембаньяма. Думаем, никому не нужно объяснять, что этот праздник значит для всех американцев, будет очень интересно!

Чего только не увидишь на паркете НБА…
Модели ринулись к игрокам НБА. А ведь русский блогер предупреждал, чем это закончится
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Модели ринулись к игрокам НБА. А ведь русский блогер предупреждал, чем это закончится

🏀 22:30: «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
25 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дончич или Эдвардс — кто проявит себя в Рождество?

Противостояние Луки Дончича и Энтони Эдвардса становится некой классикой после плей-офф 2024 года. В финале Запада лидер «Даллас Маверикс» проявил себя лучше, чем визави из «Миннесоты Тимбервулвз». Теперь у обоих есть шанс проявить себя в Рождество. Для НБА встречи в канун праздника – дань традициям и честь, поэтому все ждут этого события.

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