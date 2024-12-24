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Результаты матчей КХЛ за 24 декабря 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 25 декабря

«Трактор» убегает от «Салавата», драматичная победа «Сочи». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 24 декабря 2024 года
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«Северсталь» благодаря шестой победе подряд опережает СКА в таблице.

24 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три встречи. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2024, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Попов (Тертышный) – 04:56 (5x5)     0:2 Кравцов (Шабанов, Светлаков) – 06:36 (5x5)     0:3 Шабанов (Кравцов, Светлаков) – 20:36 (5x5)     0:4 Дер-Аргучинцев (Дронов, Сикура) – 33:55 (5x4)     1:4 Бочаров (Антипин, Сетдиков) – 38:38 (5x5)     1:5 Сафин (Кэмпфер) – 50:03 (5x5)     2:5 Савицкий (Бекетаев, Муратов) – 50:29 (5x5)     3:5 Бурдасов (Асетов, Антипин) – 59:47 (5x5)    

Лишь пару дней назад соперники встречались в Челябинске, и «Трактор» выиграл только после того, как напрягся в третьем периоде. Сегодня команда Бенуа Гру довольно быстро обеспечила себе максимально комфортное преимущество, к середине матча поведя 4:0, после чего челябинцы расслабились и позволили сопернику закончить встречу с разницей лишь «-2». Снова забил Антон Бурдасов, для которого это восьмой гол в восьми играх — и теперь в Астану наверняка звонят менеджеры. «Трактор» благодаря победе оторвался от «СЮ» на два очка, но у уфимцев два матча в запасе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 4
ХК Сочи
Сочи
1:0 Калабушкин (Грошев, Моисеев) – 13:40 (5x5)     1:1 Биттен (Кузнецов, Яремчук) – 18:27 (5x5)     1:2 Попов (Хохлачёв, Мачулин) – 23:16 (5x5)     1:3 Яремчук – 28:09 (5x5)     2:3 Фисенко – 29:43 (4x5)     3:3 Романов (Алтыбармакян) – 47:25 (5x5)     3:4 Тянулин (Мачулин) – 59:01 (5x5)    

«Лада» даже на фоне обмена Сафина и Подъяпольского произвела несколько интересных обменов, которые показывают, что докатывать концовку просто так команда не будет. Однако сегодня намерения «Лады» разрушили новички «Сочи»: Уилл Биттен забил первым же броском в форме «леопардов», а игравший с ним в одном звене Александр Яремчук забросил дебютную шайбу в новом клубе. Хозяева отыгрались с 1:3, забив и в меньшинстве, однако Артур Тянулин голом на последней минуте принёс сочинцам долгожданную победу — первую с 25 ноября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Давыдов – 05:45 (5x5)     2:0 Alexei Kruchinin (Скоренов, Дыбленко) – 07:17 (5x5)     2:1 Ди – 14:59 (5x5)     3:1 Alexei Kruchinin (Иванцов, Муханов) – 17:42 (5x5)     4:1 Аймурзин – 52:30    

«Северсталь» сегодня играла без Никиты Коростелёва — возможно, форвард всё-таки отправится в «Трактор» в этом году. Это не помешало команде Андрея Козырева выдать привычно мощное начало и повести 2:0, а Алексей Кручинин оформил дубль уже в первом периоде. Победу хозяевам обеспечил Данил Аймурзин, сделав это на фоне слухов о продлении контракта с командой. Клуб из Череповца выиграл шестой матч подряд и оттеснил СКА на шестую строчку таблицы Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Матчи 25 декабря

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
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