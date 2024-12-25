У «Ак Барса» появилось скрытое оружие. Как Гатиятулин преобразил скромного защитника

Недавний матч «Ак Барса» и московского «Динамо» стал настоящим украшением игровой недели КХЛ. И главным героем встречи заслуженно стал Никита Лямкин. На счету защитника победный гол и сразу четыре балла за результативность.

Однако Лямкин не просто разово выдал матч-концерт для зрителей «ВТБ Арены». Никита весь текущий сезон проводит на выдающемся уровне. На свой восьмой год в Казани из игрока третьей пары Лямкин превратился в системообразующего хоккеиста, без которого представить «Ак Барс» Анвара Гатиятулина уже невозможно.

Никита Лямкин Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Кто сразу приходит вам на ум, когда речь идёт об «Ак Барсе»? Наверняка капитан Дмитрий Яшкин, признанный король «пятака» в КХЛ. Или Ник Петан, канадский легионер, от которого ждут в Казани многого. Возможно, Илья Сафонов, не зря ведь форварда сам Роман Ротенберг вызвал на Кубок Первого канала. Только вот все эти нападающие прямо сейчас уступают в гонке лучших бомбардиров клуба защитнику Никите Лямкину. У Никиты уже 28 (5+23) очков при показателе полезности «+22». Лямкин не сильно отстаёт от тройки лидеров – Артёма Галимова и Александра Барабанова, у которых по 30 очков по системе «гол+пас», а также Кирилла Семёнова, отметившегося 29 очками. Такой прыти от Никиты едва ли кто-то мог ожидать, ведь за 62 матча прошлой регулярки он набрал всего 20 очков.

И то это был личный рекорд в карьере 27-летнего хоккеиста. В сезоне-2022/2023 у Лямкина всего восемь очков за 61 встречу, в сезоне-2021/2022 он сыграл только в 37 играх и набрал в них четыре очка, оставшись даже без забитых голов. Сезон-2020/2021 – 10 очков в 47 встречах, сезон-2019/2020 – шесть очков в 44 играх. Никита играет в Казани с 2017 года. До этого он выступал за родной новокузнецкий «Металлург». Возможно, продолжал бы и дальше, но как раз в тот год «Кузня» отправилась в ВХЛ. А Лямкин поехал в Казань и в первом же сезоне выиграл Кубок Гагарина. Его никто не рассматривал как системообразующего игрока, чаще всего Никита выходил в третьей паре или вообще седьмым защитником. Однако постепенно его игровое время росло, и ни разу за эти годы клуб не сомневался насчёт необходимости продления контракта.

Никита Лямкин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Только ни Зинэтула Билялетдинов, ни Дмитрий Квартальнов, ни Олег Знарок не видели атакующего потенциала Лямкина и не рассматривали его как опцию под большинство. Никита был воплощением того самого афоризма, что хороший защитник – незаметный защитник. Наверняка многие фанаты «Ак Барса» даже удивятся, когда узнают, что он играет за любимый клуб уже почти восьмой год. Ведь на автограф-сессии бегут прежде всего к тем, кого диктор на арене объявляет как автора заброшенной шайбы или результативной передачи. По идее и в этом сезоне основные надежды как на плеймейкера, возлагали на Митчелла Миллера, Альберта Яруллина, возможно, Дмитрия Юдина, Никиту Евсеева или, в конце концов, на Даниила Журавлёва. Даже домосед Алексей Марченко, хоть его карьера и пошла на спад, смотрелся впереди интереснее Лямкина. Игрока, который за девять сезонов выбил только 76 очков.

И тут 36% от результативности за всю карьеру за половину сезона-2024/2025. Анвар Гатиятулин перезапустил карьеры многих игроков. При нём совсем иначе в «Ак Барсе» смотрятся Галимов и Семёнов, лидерские обязанности берёт на себя Никита Дыняк. Но именно прогресс Никиты Лямкина выглядит его главной тренерской заслугой. Он открыл лиге совершенно нового хоккеиста – с отличным первым пасом, видением площадки, мощным броском и чувством момента. Все эти качества, разумеется, были у Никиты и раньше – только он никак их не мог проявить. А при Анваре Рафаиловиче – смог. В игре с московским «Динамо» у него два гола и две передачи, в том числе победная шайба в конце третьего периода. Сам Лямкин объясняет подобную эффективность чистым фартом, однако, если учесть на каком уровне он играет начиная с сентября, одним только везением всё не объяснишь.

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Уже за первые 19 игр он оформил 13 (3+10) очков, а 27 октября в игре с «Адмиралом» перешагнул важный рубеж – набрал 100-е очко в КХЛ. При Гатиятулине Лямкин — стабильный игрок первой пятёрки. Никита лидирует по среднему времени, которое проводит на площадке, его используют в ключевые эпизоды матчей, в бригаде большинства. Пробовал в большинстве Лямкина ещё в прошлом году Билялетдинов, однако после всплеска результативности на старте сезона Никита, по собственному признанию, «заглох» и место на синей линии при розыгрыше лишнего потерял. К тому же тогда в Казань выписали из Словакии опального американца Миллера и о кистевом Лямкина не вспоминали до лета этого года. Но Анвар Гатиятулин, как рассказывают, подметил атакующие навыки защитника ещё на первом сборе. Дал карт-бланш Никите в предсезонных матчах, после чего стал использовать в качестве разгоняющего атаки и в играх регулярного чемпионата КХЛ.

Анвар Гатиятулин в «Ак Барсе» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Лямкин сейчас выходит на совершенно другой уровень. Видимо, Анвар Рафаилович нашёл ключики к нему. Уверенно, отлично играет. Раньше у него такой уверенности не было», – похвалил игрока обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Потапов. Доверие действительно окрыляет хоккеиста. Мало того, что Никита раскрылся с атакующей точки зрения, так он ещё и серьёзно прибавил в плане игры в обороне. Ранее к Лямкину могли возникать вопросы. Никита не всегда верно читал игру, мог проиграть позиционно, в скорости, не всегда здорово действовал на своём пятаке, а порой откровенно «привозил» с обрезов на чужой синей. Сейчас претензий быть не может — как на уровне ощущений, так и статистически. У него лучший показатель полезности в клубе, причём с приличным отрывом – у ближайшего преследователя Сафонова только «+15». Именно игра Лямкина позволяет «Ак Барсу» Гатиятулина претендовать на лидерство в Восточной конференции, и от того, насколько долго он сможет продержаться на текущем уровне, зависит, как далеко казанцы пройдут в плей-офф.