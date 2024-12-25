Без России, но с 17-летним индейцем из Канады. Гид по МЧМ-2025 по хоккею

26 декабря начнётся традиционный турнир, без которого любители хоккея не могут представить себе Новый год, – 49-й молодёжный чемпионат мира по хоккею. В этом году он уже в четвёртый раз пройдёт без участия сборной России, отстранённой ото всех международных турниров под эгидой ИИХФ. Но если вы хотите посмотреть на лучших игроков до 20 лет из других стран, то «Чемпионат» составил гид по турниру, собрав самую важную информацию для болельщиков.

Где пройдёт

В этом году турнир возвращается в Северную Америку. Во второй раз в истории МЧМ примет столица Канады Оттава, где турнир уже проходил в 2009 году, тогда Канада обыграла в финале Швецию.

Матчи группы А, полуфиналы, финал и матч за третье место пройдут на домашнем стадионе «Оттавы Сенаторз» — в «Канадиен Тайр-центр», который вмещает 18 652 зрителя. Группа В сыграет на «Ти-Ди Плэйс Стэдиум», где выступает команда «Оттава 67» из Хоккейной лиги Онтарио. В прошлом году его вместимость была значительно увеличена – с 5500 до 9836 мест. Также на этой арене пройдёт матч за право остаться в элите между худшими командами турнира.

Группы

А: США, Канада, Финляндия, Германия, Латвия.

В: Швеция, Чехия, Словакия, Швейцария, Казахстан.

Формат турнира

Формат остался практически неизменным – 10 команд делятся на две группы и играют предварительный раунд по круговой системе. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в овертайме или по буллитам – два очка, за поражение за пределами основного времени – одно очко, за проигрыш в основное время – 0 очков.

Первые четыре сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал и играют по перекрёстной системе. Команды, занявшие пятые места в группах, сыграют друг с другом матч за выживание.

Перед полуфиналами состоится перепосев на основе результатов группового раунда: занятого места, количества очков, разницы шайб, количества заброшенных шайб, посева перед стартом турнира. Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

В случае ничейного результата на групповом этапе проводится пятиминутный овертайм в формате 3х3 до первой заброшенной шайбы, а затем – серия буллитов из пяти бросков с каждой стороны (или более, если победитель не выявлен).

В четвертьфиналах, полуфиналах и в матче за бронзу овертайм будет длиться 10 минут или до первой заброшенной шайбы, а затем – серия буллитов. Формат овертайма в плей-офф – также 3х3.

В матче за золото будет 20-минутный овертайм, который, впрочем, продолжится до тех пор, пока не будет заброшена шайба. Буллитной серии в финале не предусмотрено.

17-летний индеец из Канады

Одним из самых обсуждаемых игроков перед стартом турнира является нападающий Гэвин Маккенна, которому на днях исполнилось 17 лет. Канадцу индейского происхождения прочат первый номер на драфте-2026, сейчас он является лучшим бомбардиром WHL (60 очков в 30 матчах сезона), весной он установил рекорд Канады по количеству очков на одном ЮЧМ (20), а летом выиграл мемориал Глинки. Получится ли у него повторить достижения Коннора Макдэвида и Коннора Бедарда, которые в таком же возрасте взяли золото МЧМ? Напомним, год назад Канада сенсационно вылетела в четвертьфинале.

Расписание первого игрового дня

Словакия – Швеция, 26 декабря, 20:00 мск.

США – Германия, 26 декабря, 22:30 мск.

Чехия – Швейцария, 27 декабря, 1:00 мск.

Финляндия – Канада, 27 декабря, 3:30 мск.